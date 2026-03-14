За четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей
Актау. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За последние четыре года в Мангистауской области погибли 3433 тюленя, сообщили МИА "Казинформ" в Институте гидробиологии и экологии.
В 2024-2025 годах специалисты провели экспедиционные и лабораторные исследования на побережьях полуострова Тупкараган, Тюленьих островах, в заливе Кендерли, а также в районах Актау и Акшукыра: обследовали береговую линию, провели морфометрические измерения, собрали биологические пробы и выполнили гистологические, токсикологические и гидрохимические анализы.
По результатам исследований установлено, что массовая гибель каспийских тюленей носит многофакторный характер. Она может быть связана с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями, антропогенным воздействием (запутывание в рыболовных сетях, механические травмы), системными патологическими изменениями внутренних органов (возможно связанными с инфекциями и факторами окружающей среды), а также загрязнением среды обитания, в том числе повышенным содержанием нефтепродуктов в воде", - рассказали в институте.
Как пишет издание, материалы исследований направлены в уполномоченные государственные органы для оперативного реагирования и проведения мониторинга.
В институте подчеркнули, что массовая гибель каспийских тюленей свидетельствует о неблагоприятном состоянии морской среды и представляет угрозу устойчивости экосистемы Каспийского моря. Превышение нормативов по отдельным компонентам в структуре воды подтверждает неблагоприятные условия для существования вида. Снижение численности популяции и травмирование преимущественно молодых тюленей могут иметь долгосрочные негативные последствия для воспроизводства вида и его биологической устойчивости.
После проведения исследований Институт гидробиологии и экологии предложил усилить экологический мониторинг в акватории Каспийского моря, ужесточить контроль за антропогенным воздействием, включая рыболовство и загрязнение, продолжить комплексные токсикологические, инфекционные и гистологические исследования, а также разработать меры по сохранению популяции каспийского тюленя.
Напомним, 29 апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области были обнаружены 88 туш тюленей. В мае на побережье Каспийского моря в той же области нашли еще 117 туш животных, погибших в 2024 году. 3 ноября, сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья в пределах Тупкараганского района обнаружили 112 туш мЕртвых тюленей, выброшенных на берег.
Ранее биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В августе из резерва правительства было выделено 305 млн тенге Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Институт был создан по поручению президента для изучения экологических проблем Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.