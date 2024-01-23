Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии - биологи

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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана обеспокоены риском смертности новорожденных детенышей тюленя из-за недостаточно толстого слоя льда на Каспии.





По словам экологов, для щенки (период деторождения у тюленей. - Прим. ред) каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. При этом они отметили, что в первые дни после рождения детеныши тюленей почти не имеют подкожного жира, а только волосяной покров, в этой связи попавшие в холодную воду детеныши не могут долго находиться в воде, их мех промокает, и они гибнут. Детеныши находятся на льду весь период грудного вскармливания (3-4 недели). Поэтому образование льда на северной части Каспийского моря имеет особо важную роль для размножения и сохранения тюленя.





В ведомстве рассказали, что ледостав начался со второй декады декабря 2023 года. На сегодня площадь ледового поля на акватории Северного Каспия достигает 67%. Формирование толщины ледяного покрова идет неравномерно: северная и северо-восточные участки имеют толщину до 10-15 см, а на участках образовавшейся кромки лед изменчив и достигает 5-10 см. С 1 декабря 2023 по 13 января 2024 года температура воздуха в Мангистауской области колебалась от минус 3 до плюс 10 градусов. В аналогичный период 2022-2023 годов зима была значительно холоднее с температурами от 0 до минус 10-15 градусов.





Вместе стем, по данным Казгидромета, в период с 20 января по 20 февраля 2024 года ожидается теплая погода до плюс 11 градусов. Указанное потепление может сократить площади ледового поля до 20-40%.





Рождение щенков происходит с 3 декады января до конца февраля, массовая щенка происходит с 10 по 25 февраля. При этом толщина ледового поля 10-15 см и его нестабильность могут привести к повышенной смертности новорожденных детенышей тюленя. Кроме того, данная ситуация негативно влияет на исход родов самок (они абортируются)", - заявили в комитете.





В пресс-службе добавили, что ситуация находится на постоянном контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Комитета рыбного хозяйства и научных организаций.



