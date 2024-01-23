Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии - биологи
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Актау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Российские биологи заявили о критическом сокращении популяции каспийского тюленя.
В рамках программы с апреля по декабрь 2023 года ведущие российские ученые провели 6 экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя.
В ходе экспедиций был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период", - сообщает сайт eco-compass.ru.
Также ученые установили 4 стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. В итоге с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь.
Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей 7,7 года - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок", - сообщают ученые.
В декабре в СМИ появилась информация о массовой гибели тюленей.
Для оперативного реагирования рабочая группа во главе с экспертом фонда Владимиром Лифантьевым при поддержке нефтесервисной компании "НафтаГаз" выехала с экспедицией на Каспийское побережье и остров Чечен.
Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время", - заявил после исследования кандидат биологических наук Алимурад Гаджиев.
По версии ученых, тюлени погибли из-за заражения высокопатогенным птичьем гриппом.
Фонд выступил с инициативой включения тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Соответствующие предложения направлены в Минприроды России, а также в Росприроднадзор.
Ранее сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
Позже стало известно, Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя по поручению президента Токаева.
Еще об одной экологической проблеме заявляет актауский блогер Азамат Сарсенбаев, который регулярно выкладывает в своем Instagram фотографии и видео мелеющего Каспия.
С каждым годом Каспий все больше уходит от берегов нашего города. Честно говоря, меня не волнует то, что говорят "эксперты" с успокаивающим видом, что якобы Каспий вернется на свои исходные позиции, что это цикличное явление, что в 70-х было хуже и т.д. Я и все мы живем в настоящее время, мы свидетели событий, которые напрямую касаются всех нас прямо сейчас. И прямо сейчас не время молчать и успокаивать себя тем, что природа сама о себе позаботится", - пишет экоактивист.
Ранее депутат Едил Жанбыршин заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране. Одна из них - обмеление Каспийского моря.
Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба", - заявил депутат.