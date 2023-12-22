Ситуация очень тревожная - депутат заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов Дополнено
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин в ходе заседания мажилиса заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране.
По его словам, ни для кого не секрет, что водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов, информирует zakon.kz.
По оценкам экспертов, Казахстан расходует 25 миллиардов кубометров природных водных ресурсов в год. Из них 21 миллиард идет на потребление, остальные 4 миллиарда теряются в полях. К сожалению, расход воды за последние годы вырос на 48%. Ситуация очень тревожная", - отметил Едил Жанбыршин.
Он остановился на некоторых системных проблемах в сфере водных ресурсов.
В частности, на вопросе обеспечения населения качественной питьевой водой.
Мы замораживаем восприятие различных программ. На них напрямую из бюджета выделено 1,5 трлн тенге. Однако до сих пор 51 процент сельских жителей не имеет доступа к чистой питьевой воде, а 36 процентов сельских жителей не имеют централизованных систем водоснабжения. В 21-м веке в зимнее время люди носят воду на ручных тележках, в бидонах", - сообщил депутат.
Также основным потребителем водных ресурсов является сельское хозяйство. Потери воды в агропромышленных комплексах достигают 40%.
Причина в том, отметил он, что за 30 лет ирригационные каналы полностью изношены, оставаясь бесхозными и без своевременного ремонта.
Кроме того, в ближайшие 5 лет Казахстан планирует удвоить валовой внутренний продукт страны. Депутат считает, что для этого необходимо развивать производство, сообщает inform.kz.
А одним из основных ресурсов производства является вода. Сейчас если предприятия потребляют 28% наших водных ресурсов, то в ближайшие 5 лет эта цифра вырастет как минимум в 1,5-2 раза. Поэтому вопрос повторного использования воды на производстве следует закрепить законом в обязательном порядке. Ведь сегодня только 30% промышленных предприятий в стране повторно используют воду", - добавил он.
Еще одной серьезной проблемой Жанбыршин назвал обмеление Каспийского моря.
Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба", - заявил он.
Депутат напомнил о поручении президента построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тысячи км каналов для решения проблемы дефицита воды.
Но, судя по слабым действиям сегодняшнего правительства, в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена полностью. Подводя итог, хочу напомнить, что в результате политических реформ в стране Высшая аудиторская палата должна два раза в год отчитываться перед мажилисом. Это норма, закрепленная нашей Конституцией. Одна из основных функций Высшей аудиторской палаты - проведение государственного аудита эффективного расходования бюджетных средств. Поэтому в дальнейшем каждый из ваших отчетов по поднятой проблеме должен быть всесторонне, масштабно, глубоко изучен и рассмотрен на общегосударственном уровне", - добавил он.
Дополнено 21.12.2023, 19.36
На сегодня из 1,8 млн гектаров орошаемых земель только на 17% применяются водосберегательные технологии. Это очень невыгодно", - сказал министр водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК Нуржан Нуржигитов на заседании сената 21 декабря.
Для стимулирования сельхозпроизводителей в применении водосберегающих технологий предлагается увеличить долю субсидий по расходам для строительства систем орошения. К 2026 году это позволяет сэкономить до 1,5 куб. км воды и увеличить долю орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий в южных регионах страны до 42%.
Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
В нынешнем году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
15 сентября на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
В ноябре Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.