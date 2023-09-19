К 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год - Токаев

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Душанбе. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды, - Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды, заявил на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





По оценкам аналитиков, к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - сообщил глава Казахстана.





Он также отметил, что температура в регионе ЦА, по данным экспертов, растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников - главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%.





По его словам, страны ЦА также сталкиваются с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий.





Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона - Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности", - подчеркнул Токаев.





Он выразил мнение, что государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода - это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона. Также остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Данное направление, по мнению Токаева, может стать основным в сотрудничестве по водным ресурсам.





Президент Казахстана озвучил свои предложения по дальнейшему развитию МФСА:





эавершить процесс совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА;

расширить полномочия и ответственность правления и исполкома фонда;

преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию, что позволит повысить эффективность МФСА;

создать долгосрочный и устойчивый региональный механизм сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии. Таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум;

разработать план работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии;

создать проектный офис стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.





Нынешний саммит убедительно доказывает, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность нашего региона". - подчеркнул Токаев.





Он выразил уверенность, что встреча позволит принять своевременные и консолидированные решения, которые будут способствовать дальнейшему укреплению регионального сотрудничества в водной сфере.





Токаев также предложил провести следующую встречу на высшем уровне в Казахстане в 2026 году, совместив ее с региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.





В завершение выступления Токаев подтвердил готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень.





Убежден, активное участие в работе фонда всех государств-учредителей будет способствовать успешному решению водных вопросов и дальнейшему углублению региональной интеграции", - резюмировал глава Казахстана.





Дополнено 15.09.2023, 14.12





По итогам саммита были подписаны следующие документы:





Душанбинское заявление глав государств - учредителей МФСА; Решение глав государств - учредителей МФСА "Об итогах председательства Республики Таджикистан"; Решение глав государств - учредителей МФСА "О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда; Решение глав государств - учредителей МФСА "Об избрании президента Международного фонда спасения Арала".





Акорда





Напомним, 1 сентября, выступая с посланием народу, президент РК заявил , что в Казахстане появится Министерство водных ресурсов и ирригации.





Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство", - заявил Токаев.





Новое министерство возглавил Нуржан Нуржигитов. На встрече с главой ведомства Токаев поручил ему наладить взаимодействие со странами Центральной Азии по ситуации с водными ресурсами.



