Новое министерство появится в Казахстане
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, заявил, что в РК появится Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает пресс-служба главы государства.
Вода - это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров. Поэтому нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона. Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что внедрение водосберегающих технологий - очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер.
Вместе с тем сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой - задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом черный рынок воды должен быть полностью искоренен", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба.
Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании "Казводхоз", "Нуринский групповой водопровод" и другие. В целом, потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли. Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии. Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Поручаю правительству всесторонне проработать данный вопрос с соседними государствами", - добавил президент Казахстана.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры.
В целом Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы - стратегическая задача. Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью", - подчеркнул глава государства.
По его словам, также необходимо в кратчайшие сроки завершить трансформацию КТЖ в полноценную транспортно-логистическую компанию.
Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция - это "родовые болезни" данной отрасли. Поэтому следует принять конкретные меры уже до конца года. Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог", - заявил президент.
Также глава государства отметил, что качество автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику и жизнь людей.
Данная сфера в Атырауской области хромает - в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели. Отстает и качество дорог республиканского значения. Медленно идет ремонт трассы Атырау - Астрахань. Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, отдельное внимание следует уделить развитию придорожной инфраструктуры.
После ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастет трафик на дороге Атырау - Доссор. Уполномоченные органы должны укорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую. Многие села Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40%. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения", - добавил президент.
Ранее Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране и потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.