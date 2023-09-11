Токаев поручил наладить взаимодействие со странами Центральной Азии по ситуации с водными ресурсами

Пенсионные выплаты будут перерасчитаны с учетом их доведения до полного объема при возврате 50% от суммы обязательных пенсионных взносов

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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые - Новые правила перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема приняты в Казахстане.





Пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные до 1 января 2016 года в неполном объеме, перерасчитываются с учетом их доведения до полного объема при возврате 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств", - говорится в документе.





Указывается, что в случае заключения до 1 января 2016 года договора пенсионного аннуитета возврату подлежит сумма обязательных пенсионных взносов, сформированная за счет бюджетных средств, оставшаяся на индивидуальном пенсионном счете.





Порядок перерасчета





Перерасчет размеров пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется получателям пенсионных выплат за выслугу лет в неполном объеме из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года.





Размеры пенсионных выплат перерасчитываются с учетом выслуги лет, трудового стажа, денежного содержания получателя на день его увольнения со службы (исключения из списков личного состава) по документам, имеющимся в его пенсионном деле.





При этом перерасчитанные размеры пенсионных выплат повышаются с учетом индексации за весь период получения пенсионных выплат в неполном объеме до 1 января 2016 года.





Перерасчитанные размеры пенсионных выплат не могут быть:





ниже размера пенсионных выплат по данным пенсионного дела на 1 января 2016 года. Если размер пенсионных выплат, перерасчитанный по данным правилам, ниже размера пенсионных выплат с 1 января 2016 года, то сохраняется размер пенсионных выплат с 1 января 2016 года;

выше 109-кратного МРП (376 050 тенге в 2023 году).





Перерасчет размеров пенсионных выплат осуществляется после получения с единого накопительного пенсионного фонда справки-подтверждения о списании с индивидуального пенсионного счета 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года.





Уполномоченные государственные органы по назначению пенсионных выплат в течение семи рабочих дней со дня получения справки передают в филиалы Государственной корпорации выписку из пенсионного дела об изменении размера пенсионных выплат за выслугу лет с 1 января 2016 года по утвержденной форме.





Постановление вводится в действие с 18 сентября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.