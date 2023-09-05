В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука   

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Тараз. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На 30% ниже прошлогодних показателей ожидают урожай лука в Жамбылской области. Главными причинами низкой урожайности в управлении сельского хозяйства считают неблагоприятные погодные условия и нехватку воды.





Подачу поливной воды в область прекратил Кыргызстан еще в начале августа, так как регион исчерпал лимит. Из-за дефицита фермеры начали собирать лук на месяц раньше, сообщает "Хабар 24"









В Шуском районе выращиванием лука Али Джафаров занимается 6 лет. Сейчас собирает до 20 тонн с гектара. Вспоминает, раньше было в разы больше. На спад урожая повлияла нехватка поливной воды, и чтобы земля не высохла совсем, собирать лук начали раньше обычного срока. Теперь главное - продать собранную продукцию и не понести убытки, как в прошлом году, говорит аграрий.





По его словам, на 1 гектар лука было затрачено 3,5 миллиона тенге. Чтобы покрыть расходы рабочим за его сбор и погасить ежемесячный кредит, аграрий начал реализовывать урожай, но по низкой цене.





Продажная стоимость 30-40 тенге. Покрупнее если, по 43-45 вот так. В данный момент, сейчас 80-82 тенге если бы мы продавали, мы с затрат вышли бы. Сейчас спроса нет", - говорит Али Джафаров.





Интерес к казахстанскому луку проявили 5 европейских стран. Али Джафаров надеется, что в этом году не будет запрета на экспорт и продажа состоится.





Завершить сбор лука в области планируют в середине октября. Государство покрывает аграриям половину затрат на минеральные удобрения и химические препараты. Лук в регионе разместили на 25 тысячах гектарах земли.





На данный момент убрано около 6780 гектаров. Средняя урожайность около 270 центнеров. По сравнению с прошлым годом урожайность, естественно, ниже на 25-30%. Повлияли на это особенно погодные условия, нехватка поливной воды", - сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.





Чтобы снизить показатели дефицита поливной воды, за 3 года в регионе запланировали пробурить почти 700 скважин. Из них 103 уже используют.



