28.04.2024, 19:10 19401
В Актау прорвало два крупных водопровода
Фото: Кадр из видео
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Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Актау произошло два прорыва на трубопроводах питьевой воды из-за изношенности инженерных сетей.
Очевидцы сняли на видео, как в 4 утра вода бьет фонтаном из-под земли, растекаясь на проезжую часть, сообщает lada.kz.
В "Каспий жылу, су арнасы" проинформировали, что ведутся работы по устранению прорыва. В одном жилом доме ограничили водоснабжение.
Авария повторилась утром уже в другом микрорайоне.
Коммунальщики заверили, что проблем с подачей питьевой воды в дома не ожидается. В обоих случаях прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей.
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28.04.2024, 20:48 18156
Пожар в резервате "Семей орманы" потушили спустя трое суток
Фото: МЧС РК
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Семей. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя три дня спасатели ликвидировали пожар в природном резервате "Семей орманы", сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Природный пожар в Дмитриевском лесничестве Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" ликвидирован", - говорится в сообщении МЧС.
По информации министерства, площадь пожара составила 0,8 гектара.
Ранее сообщалось, что на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы" горит лес.
Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.
Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.
Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
28.04.2024, 13:57 31821
Очередное избиение женщины попало на камеру в Актау
Нападавшего арестовали
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Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Актау камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала очередное избиение женщины в ходе семейной ссоры.
Как видно на записи, инцидент произошел вечером 27 апреля. Судя по всему, семейная пара конфликтовала в лифте. Выйдя на этаже, предполагаемый муж потерпевшей нанес ей несколько ударов руками и ногами.
За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", - рассказали lada.kz в полиции.
Там добавили, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.
Напомним, 15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
27.04.2024, 17:13 69276
Паводки в Казахстане: впервые за всю историю наблюдений вода поступила в озера Кызылординской области
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева рассказала о ситуации на водохранилищах страны.
Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории Казахстана. Половодье продолжается.
Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение 4 водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы.
Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.
В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Обстановка в регионе остается напряженной.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 82%.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 50%. В регионе продолжается период половодья.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.
Вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища Улытауской области, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.
26.04.2024, 18:53 122366
Частичные отключения электроэнергии произошли в Алматы
Ремонтные бригады устранила повреждения
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По сообщению АО "АЖК", частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова - Кожамкулова - Абая - Жамбыла.
Ремонтные бригады устранила повреждения, и электричество подали потребителям в обычном режиме.
Напомним, из-за сильного ветра и дождя в Алматы 24 апреля произошли аварийные отключения электроэнергии.
26.04.2024, 14:52 135456
Лес горит на труднодоступном участке в резервате "Семей орманы"
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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Семей. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На труднодоступном участке на территории Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" горит лес, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
По информации комитета, 26 апреля в 13.21 поступила информация, что в Бородулихинском районе, в 15 километрах от села Бородулиха, на территории Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы" (Дмитриевское лесничество, квартал 148) горят сосны. Отмечается, что данный участок заболочен и труднодоступен.
В тушении пожара задействованы силы средства ДЧС области Абай и лесного хозяйства в количестве 36 человек и 9 единиц техники. Дополнительно из Семея направлены силы и средства ДЧС области Абай - 21 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщили в МЧС РК.
Площадь пожара уточняется.
Дополнено 26.04.2024, 16.00
Как сообщили в акимате области Абай, причиной пожара стало упавшее на высоковольтную линию электропередачи сухое дерево.
Ранее в Гидрометцентре заявили о риске возникновения пожаров в Абайской области. Также сообщалось, что резерват "Семей орманы" и три области в Казахстане не готовы к возможным пожарам.
Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня прошлого года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
26.04.2024, 13:39 137596
Угрозу взрыва предотвратили пожарные в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные вынесли из огня более 10 газовых баллонов во время тушения пожара в частном доме в Алматы.
В ходе разведки и тушения эвакуированы газовые баллоны, тем самым предотвращена угроза взрыва", - сообщили в ДЧС города.
Спасатели выехали на место происшествия в 12.20 после сообщения о горении частного дома на улице Оренбургская.
Обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по улице Шокая с переходом на кровлю 2-этажного частного дома, расположенного по улице Оренбургская на площади 200 кв.м", - рассказали в департаменте.
Пожар удалось локализовать в течение получаса, а через час возгорание было полностью ликвидировано.
В ликвидации пожара было задействовано 32 человека и 10 единиц техники.
Напомним, вчера рано утром при пожаре в Атырауской области погибли двое детей, двое взрослых были госпитализированы в бессознательном состоянии. На месте происшествия обнаружена емкость с остатками горючего. В поджоге подозревают знакомого матери, он задержан.
26.04.2024, 11:14 145211
Паводки в Казахстане: свыше 8,5 тысячи остаются в пунктах эвакуации Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за паводков в Казахстане 8520 человек остаются в пунктах эвакуации, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Отведена и откачана вода из 6082 жилых домов и 2584 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. По республике вернулись в свои дома 35 122 человека", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению.
В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизировалась. Продолжается мониторинг подтопленных дачных территорий (...) В Атырауской области продолжается мониторинг, наблюдается повышение уровня воды. В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык в городе Атырау непрерывно ведутся берегоукрепительные работы. На сегодняшний день проведено укрепление защитных дамб протяженностью 240 километров", - добавили в министерстве.
Отмечается, что всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 25 тысяч человек.
Дополнено 26.04.2024, 12.20
В Казахстане более 12 тысяч семей получили господдержку после паводков, сообщает пресс-служба правительства.
По состоянию на 26 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 211,5 млн тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что 49 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.
Напомним, вчера президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
26.04.2024, 10:22 135076
Более 20 человек обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости в Шымкенте
Фото: 24KZ
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Шымкент. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22 человека обратились за медпомощью после разлива неизвестной жидкости, сообщает 24KZ.
По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание - удушье, першение в горле и тошноту.
Силами департамента по ЧС утечку устранили. Автомобиль отогнали на безопасное расстояние от населенных пунктов. Водитель сообщил, что не знает, что находится в бочке.
По данным департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.
Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана. На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой", - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.
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