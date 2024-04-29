Очередное избиение женщины попало на камеру в Актау
Нападавшего арестовали
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Актау камера видеонаблюдения в лифте зафиксировала очередное избиение женщины в ходе семейной ссоры.
Как видно на записи, инцидент произошел вечером 27 апреля. Судя по всему, семейная пара конфликтовала в лифте. Выйдя на этаже, предполагаемый муж потерпевшей нанес ей несколько ударов руками и ногами.
За противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений мужчина привлечен к ответственности. Для принятия решения материал направлен в суд", - рассказали lada.kz в полиции.
Там добавили, что при таком правонарушении предусмотрен арест на пять суток.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.
Напомним, 15 апреля закон о защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.