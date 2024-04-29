28.04.2024, 10:50 44351
Уровень воды на реке Жайык вновь повысился
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Атырау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Жайык (Урал) в Атырауской области снова повысился уровень воды, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
Из-за поступления воды из Западно-Казахстанской области на трех участках реки Урал зафиксирован подъем воды, пишет региональное издание atpress.kz.
На гидропосту река Урал - поселок Индербор уровень на отметке 645 сантиметров, уровень повысился на 19 сантиметров, общий подъем с начала паводка составляет 422 сантиметра", - проинформировали в ДЧС.
По информации департамента, с начала паводкового периода уровень Урала повысился более чем на 4 метра.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 28 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 кубических метра в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Атырау пик паводков ожидается в начале мая. По информации пресс-службы правительства, после пика паводков в Западно-Казахстанской области паводковый сток движется по руслу реки Жайык в сторону Атырауской области, впадая в Каспийское море.
На реках Кигач и Шароновка в Атырауской области тоже прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды.
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28.04.2024, 17:00 26606
В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта, передает корреспондент агентства.
ЛРТ будет соединять международный аэропорт Астаны с новым железнодорожным вокзалом через станции Университета Назарбаева, ЭКСПО, МФК Абу-Даби Плаза, Министерства обороны, Акорды, Национального центра информационных технологий, Центрального концертного зала и Национального музея. Общая длина маршрута составит 22,4 километра", - сообщил руководитель компании Лин Лигуан.
В компании China Construction Sixth Bureau уточнили, как планируется строительство объектов магистрали и как будет выглядеть "новая транспортная система города Астаны ЛРТ": 1-я очередь начинается от международного аэропорта на юге и достигает нового железнодорожного вокзала на севере, что делает ее ключевой линией городского железнодорожного транспорта, соединяющей северо-восток с юго-западом.
Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.
Сегодня мы наблюдаем начало строительства основного, можно сказать, комплекса проекта ЛРТ - здания депо. Депо будет оказывать полный спектр услуг для подвижного состава и в целом для системы. От мойки и ремонта до IT-инфраструктур, то есть это центр управления трафиком. Сердце ЛРТ будет базироваться здесь", - рассказал управляющий директор ТОО CTS Орынбасар Агбаев.
Он сообщил, что 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.
В целом по маршруту ЛРТ сегодня курсирует около 100-105 тысяч пассажиров в день. Здесь предполагается увеличение коммерческой скорости. Допустим, если в автобусе коммерческая скорость 10-15 километров, то в ЛРТ это 45 километров, то есть в три раза быстрее", - уточнил управляющий директор ТОО CTS, подчеркнув, что с помощью ЛРТ в день смогут перемещаться до 100 тысяч пассажиров.
После завершения строительства ЛРТ время в пути между конечными станциями сократится почти вполовину, и проект станет наиболее технологичным проектом городского железнодорожного транспорта в Казахстане и во всем регионе Центральной Азии, способствуя модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры Казахстана и значительно повышая эффективность передвижения жителей Астаны, что в свою очередь поможет экономическому и социальному развитию высокого качества.
Основная идея ЛРТ - сделать привлекательным общественный транспорт, оставив автомобили. Один состав ЛРТ может заменить 300-400 авто, это благотворно скажется на экологической остановке в Астане. В будущем ожидается развитие пригородных направлений", - заключил Агбаев.
По информации Агбаева, China Construction Sixth Bureau является одной из передовых крупных компаний на территории КНР. У них есть большой опыт крупных проектов в Пекине, Гуанчжоу, Тяньцзине и других крупных китайских городах. Строительство столичного ЛРТ осуществляется совместно с дочерними компаниями China Construction Sixth Bureau.
Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге.
27.04.2024, 15:15 91696
Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Требуется 8 миллиардов тенге
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Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На морской насосной второго водоканала установлены 16 циркуляционных насосов, которые были построены еще в советское время. Фактически, подчеркнул генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов, они находятся в критическом состоянии, сообщает Lada.kz.
Определенная работа велась, но, как мы констатируем, из 16 насосов шесть имеют 100-процентный износ и находятся постоянно в ремонте. Один из них полностью выведен из эксплуатации", - сообщил Кайрат Рахимов.
Тем не менее, как отмечает гендиректор предприятия, общая производительность с учетом насосов, находящихся в строю, позволяет полностью покрыть нужды самого комбината. Это в первую очередь приготовление питьевой воды, охлаждение, направление на электрические станции, а также поставку сторонним организациям в лице "КазАзот".
На повестке ТОО "МАЭК", отмечает Кайрат Рахимов, стоит вопрос замены этих циркуляционных насосных. Работы планируется провести на период с 2025 по 2026 годы. Бюджет на эти цели оценивается больше чем в 8 миллиардов тенге.
Ранее сообщалось, что жителям Актау на все лето отключат горячую воду в связи с подготовкой к предстоящему отопительному периоду.
26.04.2024, 15:16 163801
Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 229 гектаров земли возвращены из жилой зоны в рекреационную. Об этом было сказано в ходе заседания общественного совета Антикоррупционной службы по проблемным вопросам строительства в предгорьях Алматы.
На заседании было озвучено, что к настоящему времени из жилой зоны в рекреационную возвращены 229 га земли, передан в госсобственность земельный участок с сибиреязвенным захоронением, проведена инвентаризация всех водных объектов.
По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам вынесено 36 судебных актов в пользу государства, 30 из них вступили в законную силу, 2 незаконных объекта уже снесены, еще 3 ждут сноса.
Также было отмечено, что на рассмотрении мажилиса находится ряд законопроектов, где учтены рекомендации Антикора относительно усиления ответственности ГАСК, наделения МЧС полномочиями по согласованию градостроительных проектов, регламентации отдельных строительных понятий и др.
Летом прошлого года стало известно, что в микрорайоне Горный гигант в Алматы жилые комплексы активно строятся близ сибиреязвенного захоронения.
Ранее сообщалось, что по итогам проверки в 2023 году в Алматы было выявлено более 150 фактов нарушений при застройке, преимущественно в предгорьях.
26.04.2024, 14:13 168636
В Алматы вновь избили женщину
Заведено уголовное дело
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на камеру попало очередное избиение женщины, передает корреспондент агентства.
Очевидцы происшествия записали на камеру, как на крыльце у подъезда многоквартирного жилого дома неизвестный несколько раз пинает стоящую напротив женщину в область живота, а затем наносит ей удар рукой в лицо.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
Личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", - заверили в полиции.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиение женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошелв Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
26.04.2024, 10:52 180421
Дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге в Актобе
Фото: gov.kz
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Актобе. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе дольщики отдали 2,5 млрд тенге, желая получить квартиры в строящихся многоквартирных домах, но так и не получили жилье. Расследование дела проводилось при координации прокуратуры Актюбинской области.
С 2019 по 2023 годы руководитель ЖК "Safina" К. и директор одного из товариществ А. обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и "Алтын Орда" города Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре региона.
25 апреля прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц для рассмотрения по существу направлено в суд № 2 Актобе.
Прокуратура Актюбинской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.
25.04.2024, 16:48 243716
В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы
Фото: dknews.kz
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла экологическая акция, укрепляющая связи дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
В рамках кампании "Алматы - наш общий дом" генеральное консульство Китая в Алматы в сотрудничестве с акиматом города, управлением туризма и обществом волонтеров организовало мероприятие по посадке деревьев в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает dknews.kz.
В ходе мероприятия генеральный консул Китая в Алматы Цзян Вэй подчеркнула важность данного мероприятия, отметив, что посадка деревьев является не только актом заботы о природе, но и символом крепкой дружбы между двумя странами. Она выразила надежду, что каждое посаженное дерево станет не только вкладом в сохранение окружающей среды, но и напоминанием о растущих взаимоотношениях между Казахстаном и Китаем.
Кампания "Алматы - наш общий дом" направлена на привлечение внимания к проблемам экологии и благоустройства города, а активное сотрудничество Казахстана и Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь" продолжает приносить плоды в защите окружающей среды и развитии устойчивых технологий.
25.04.2024, 15:53 246841
Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане
Фото: КазСтандарт
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая текущего года вступают в силу изменения и дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения", сообщили в пресс-службе КазСтандарта.
Разработанные изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.
Из ключевых нововведений:
1. Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили, за исключением гибридных.
2. Введение новых дорожных знаков:
- "Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;
- "Диагональный пешеходный переход";
- "Перестроение на параллельную проезжую часть";
- "Конец параллельной проезжей части".
Особо хотим подчеркнуть, что предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей", - отметили в КазСтандарте.
Отмечается, что некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в городах Алматы и Астане.
25.04.2024, 15:27 230626
Наркотическое опьянение выявили у пилота Air Astana Дополнено
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент с выявлением наркотического опьянения у пилота компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту в зоне вылета внутренних рейсов в наркотическом опьянении был задержан 31-летний летчик Air Astana.
В авиакомпании сообщили, что задержанный пилот собирался лететь в качестве пассажира.
В настоящее время правоохранительные органы проводят досудебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе.
В Air Astana отметили, что проявляют нулевую терпимость к употреблению сотрудниками наркотиков и алкоголя и регулярно тестируют членов экипажа на наличие в крови этих веществ. В связи с этим авиаперевозчик в незамедлительном порядке отстранил пилота.
Дополнено 25.04.2024, 19.29
В настоящее время по данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. По результатам досудебного расследования будет принято решение. Иная информация не подлежит разглашению", - сообщили в ДП.
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