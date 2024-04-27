В Атырау пик паводков ожидается в начале мая

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Атырау. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Большой объем воды, поступающей с территории Западно-Казахстанской области, может вызвать подъем воды реки Урал в Атырау в начале мая, сообщил представитель рабочей группы ученых - исследователей при областном оперативном штабе Арман Жумагазиев.





Если опираться на прежние данные, то большая часть воды поступала в Атыраускую область в середине мая. Однако в этом году больший объем воды, поступающей с территории России, раннее начало весеннего паводка изменили ситуацию. Вода, идущая с пределов Западно-Казахстанской области вниз по течению, достигает Атырау примерно за 6-7 дней. 2-3 мая ожидается наполнение русла реки Урал", - цитирует Жумагазиева портал InAtyrau.kz .





Сегодня уровень воды реки Урал на гидропосту города Атырау достиг отметки 422 см, при этом опасный уровень составляет - 550 см.





По информации оперштаба на 24 апреля, в городе Атырау на побережье Урала построено 229,6 километра дамб.





Дополнено 24.04.2024, 15.06



По информации пресс-службы правительства, на западе обстановка остается сложной по причине сброса воды из Ириклинского водохранилища Российской Федерации, а также из-за больших паводковых расходов крупных боковых притоков в реку Жайык и соответствующего повышения уровня воды. После пика паводков в Западно-Казахстанской области паводковый сток движется по руслу реки в сторону Атырауской области, впадая в Каспийское море. За прошедшие сутки за счет поступления воды со стороны ЗКО в городе Атырау зафиксирован подъем уровня на 6 см (общий подъем сначала паводков 227 см).





Чтобы увеличить пропускную способность воды из реки Жайык в Каспийское море ведутся дноуглубительные работы. Для очистки, углубления и расширения водных путей используются специальные судна техфлота, гидравлические экскаваторы. Вместе с тем противопаводковые работы ведутся на оросительно-обводнительных системах", - сообщили в пресс-службе кабмина.





Отмечается, что паводкоопасными зонами в регионе являются населенные пункты Жарсуат и Курылыс, на этой территории расположены 10,5 км дамб. В настоящее время на данной территории дамбы возведены специальной техникой. Также поднимаются дамбы в поселках Индербор, селах Елтай, Есбол, Коктогай, Будене, Орлик и Ынтымак, где есть вероятность затопления. Берегоукрепительные работы ведутся в Индерском, Махамбетском, Исатайском районах и Курмангазы.





Вместе с тем в Жылыойском районе, пострадавшем от паводков, ведут ликвидацию последствий ЧС. Продолжается возобновление электро- и газоснабжения.





Ранее в АФМ озвучили подробности хищений при строительстве защитных дамб.



