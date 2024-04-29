Казахстан примет участие в строительстве дорог в Афганистане
Кабул. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители правительства Республики Казахстан и Туркменистана договорились вместе развивать транзит и транспортную инфраструктуру в Афганистане, сообщает сайт премьер-министра Республики Казахстан.
По итогам достигнутых договоренностей наши специалисты приступят ко всем необходимым расчетам и переориентации транспортных потоков. Большая работа предстоит не только в сфере логистики, но и в развитии необходимой инфраструктуры. У Туркменистана впереди большая программа модернизации железных дорог. Все это вкупе позволит помочь развить туркменскую инфраструктуру и у нас на Бейнеу - Актау - Болашак", - сказал на переговорах заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.
В правительстве объяснили, что использование нового транзитного маршрута позволит Афганистану обеспечить бесперебойную поставку китайских товаров на запад страны.
Афганским бизнесменам предложили использовать возможности казахстанского терминала в сухом порту Сианя для прямой доставки товаров народного потребления.
Кроме того, Казахстан и Афганистан создадут технический комитет по геологоразведке из числа специалистов обеих стран.
Стоит отметить, что казахстанцы регулярно критикуют качество дорог в республике. Алматинцы возмущаются, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Для жалоб на дорожные ямы от местных жителей в Казахстане даже появился чат-бот. Читатели Kazakhstan Today тоже неоднократно присылали фото ненадлежащего состояния дорог.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.