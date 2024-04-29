28.04.2024, 12:42 34376

Казахстан примет участие в строительстве дорог в Афганистане  

Использование нового транзитного маршрута позволит Афганистану сократить расходы на доставку товаров
Казахстан примет участие в строительстве дорог в Афганистане
Кабул. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители правительства Республики Казахстан и Туркменистана договорились вместе развивать транзит и транспортную инфраструктуру в Афганистане, сообщает сайт премьер-министра Республики Казахстан.

По итогам достигнутых договоренностей наши специалисты приступят ко всем необходимым расчетам и переориентации транспортных потоков. Большая работа предстоит не только в сфере логистики, но и в развитии необходимой инфраструктуры. У Туркменистана впереди большая программа модернизации железных дорог. Все это вкупе позволит помочь развить туркменскую инфраструктуру и у нас на Бейнеу - Актау - Болашак", - сказал на переговорах заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.


В правительстве объяснили, что использование нового транзитного маршрута позволит Афганистану обеспечить бесперебойную поставку китайских товаров на запад страны.

primeminister.kz

primeminister.kz
Афганским бизнесменам предложили использовать возможности казахстанского терминала в сухом порту Сианя для прямой доставки товаров народного потребления.

primeminister.kz
Кроме того, Казахстан и Афганистан создадут технический комитет по геологоразведке из числа специалистов обеих стран.

Стоит отметить, что казахстанцы регулярно критикуют качество дорог в республике. Алматинцы возмущаются, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.

Для жалоб на дорожные ямы от местных жителей в Казахстане даже появился чат-бот. Читатели Kazakhstan Today тоже неоднократно присылали фото ненадлежащего состояния дорог.

Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.

Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
 
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Теги:ДорогисотрудничествоАфганистан

новости по теме

27.04.2024, 12:34 92516

С 27 апреля изменился график работы некоторых ЦОНов

Изменения коснутся Алматы, Астаны, Шымкента и Алматинской области
С 27 апреля изменился график работы некоторых ЦОНов
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан" уведомило казахстанцев об изменении графика работы некоторых центров обслуживания населения (ЦОН).

С 27 апреля в ряде регионов следующие центры обслуживания населения будут принимать граждан в будни до 18.00, в субботу до 13.00:

  • Алматы - ЦМУ, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;
  • Астана - ЦМУ, ул. Тынышбайулы, здание 8, блок М;
  • Шымкент - ООН № 2, мкр. Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1;
  • Алматинская область - ЦМУ, с. Айтей, учетный квартал 627, строение 95.

Напомним, 22 апреля в Казахстане произошел сбой в работе спецЦОНов по всей стране.
 
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Теги:ГрафикспецЦОНизменения
27.04.2024, 12:09 94136

Президент принял участие в субботнике в Астане

Глава государства отметил важность формирования культуры экологии
Президент принял участие в субботнике в Астане
Фото: Акорда
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее Улытау, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе субботника президент побеседовал с молодежью. Он отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

Мы должны заботиться о нашем общем доме - Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты, в качестве гостя или инвестора. Но прежде всего это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи", - сказал глава государства.


Касым-Жомарт Токаев отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.
 
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Теги:ТокаевСубботникУчастие
26.04.2024, 20:29 139876

Министры обороны Казахстана и Пакистана обсудили перспективы сотрудничества

Стороны отметили укрепление взаимодействия
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях совещания глав оборонных ведомств государств - членов ШОС министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом, сообщает пресс-служба МО РК.

Глава оборонного ведомства Казахстана поздравил Хаваджу Мухаммада Асифа с назначением на пост главы оборонного ведомства и пожелал ему плодотворной деятельности.

Стороны с удовлетворением отметили укрепление взаимодействия по линии военного образования и науки, боевой подготовки, миротворческой деятельности, а также в сфере информационной безопасности.

Руководитель оборонного ведомства Жаксылыков поблагодарил коллегу за участие в совещании министров обороны государств - членов ШОС и подчеркнул важность предстоящего визита в Казахстан главнокомандующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Асима Мунира.

Ранее состоялась встреча министров обороны Казахстана и Ирана.
 
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Теги:МинобороныПакистанКазахстан
26.04.2024, 20:25 140606

В МВРИ рассказали, сколько воды смогут собирать 20 новых водохранилищ

На сегодня введено в эксплуатацию одно водохранилище
В МВРИ рассказали, сколько воды смогут собирать 20 новых водохранилищ
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 новых водохранилищ смогут собирать до 2,5 миллиарда кубометров воды. На первом этапе запланировано строительство 10 водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской областях, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

На сегодня введено в эксплуатацию одно водохранилище - Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области.

В Байдибекском районе Туркестанской области начато строительство водохранилища Байдибек-ата, в Толебийском районе начата реализация проекта по строительству водохранилища Каракуыс.

Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметных документаций по строительству 8 водохранилищ. Это Есильский контррегулятор в Акмолинской области, Покатиловское водохранилище в Алматинской области, водохранилище на реке Большой Узень в поселке Жалпактал и водохранилище на реке Малый Узень у села Сексенбай ЗКО, водохранилища Ыргайты, Калгуты и Акмола в Жамбылской области, водохранилище на канале Караузяк в Кызылординской области.

Напомним, вопрос строительство водохранилищ предусмотрен в концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы

Ранее официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева сообщила, что для защиты населенных пунктов от подтоплений и для сбора паводковых вод министерство приступило к работам по строительству 20 водохранилищ.
 
26.04.2024, 20:00 141866

Состоялась встреча министров обороны Казахстана и Ирана

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совещания глав оборонных ведомств государств - членов ШОС руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Ирана генерал-майором Аштиани Мохаммадом Реза Караи, сообщает пресс-служба МО РК.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по участию представителей Вооруженных сил Ирана в мероприятиях в формате Шанхайской организации сотрудничества, в которой с июня 2023 года Казахстан является председателем.

Стоит отметить, что Иран в 2023 году завершил процедуры по членству в ШОС, поэтому в нынешнем совещании глав оборонных ведомств выступает в качестве полноправного участника.
 
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Теги:МинобороныИранКазахстан
26.04.2024, 19:26 143961

Глава государства подписал закон о госнаградах

Предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев
Глава государства подписал закон о госнаградах
Фото: Акорда
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.

Поправки в закон "О государственных наградах Республики Казахстан" разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам - Адал еңбек - Адал табыс" 15 марта 2024 года.

Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
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Теги:ТокаевгоснаградыЗакон
26.04.2024, 16:53 152181

Министры обороны стран - участниц ШОС обсудили проблемы международной и региональной безопасности

Стороны определили шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества в Астане состоялось совещание министров обороны, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В ходе совещания была обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности, определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.

Было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений "Мирная миссия".

В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств - членов организации главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.

В своем выступлении глава МО РК Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект организации.

Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) - и соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение)", - отметил министр.


Жаксылыков предложил в рамках организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств.

По итогам совещания были подписаны протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике. В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.
 
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Теги:МинобороныШОС
26.04.2024, 09:41 148971

В озеро Балхаш направили паводковую воду

В этом году по реке Или поступил большой объем воды
В озеро Балхаш направили паводковую воду
Конаев. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В озеро Балхаш направили паводковую воду. С начала года уровень воды в озере увеличился на 15 сантиметров. Средний уровень воды в озере на 1 января составлял 159 см, а к 1 апреля этот показатель достиг 174 см. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить около 2,3 кубического километра воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш", - отметили в ведомстве.


Для определения уровня воды в озере Балхаш ведется наблюдение на четырех гидропостах. Самый высокий уровень воды зафиксирован на гидропосту Сарышаган, здесь он составил 210 см. Самый низкий уровень воды в озере - 140 см, он установлен на Каракумском гидропосту. Уровень воды на Балхашском гидропосту составил 177 см, на гидропосту Мынарал - 167 см.

Ранее в Министерстве водных ресурсов РК рассказали, как будут использовать паводковую воду.
 

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