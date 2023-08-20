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Тараз. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области наблюдается дефицит поливной воды. По поручению премьер-министра РК Алихана Смаилова была создана межведомственная комиссия. Получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников аграриям планируют выделить компенсации. Об этом - В Жамбылской области наблюдается дефицит поливной воды. По поручению премьер-министра РК Алихана Смаилова была создана межведомственная комиссия. Получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников аграриям планируют выделить компенсации. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.





По состоянию на 9 августа по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн кубометров, что на 144,8 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн кубометров). По реке Талас в августе по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 кубометров/сек., фактически вода не подается - 0 кубометров/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек., для поддержания работы АО "Жамбылская ГРЭС имени Т.И Батурова", а также экологического попуска в русле реки Талас", - проинформировали в ведомстве.





Также в целях увеличения поступления воды в русло реки Талас филиал РГП "Казводхоз" проводит очистку коллекторно-дренажных сетей непосредственно вдоль государственной границы, что позволит увеличить поступление воды в реку Талас от 5 до 8 кубометров/сек. Данные меры позволят методом водооборота минимизировать потери урожая, отмечают в Минэкологии.





Сообщается, что на сегодня объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 кубометров/сек., вода в пропорциональных долях и методом водооборота распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, Таласский район полностью отключен от полива.





Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тысяч га лука и сахарной свеклы", - сообщили в Минэкологии.





По бассейну реки Шу вода подается для Кордайского района по каналам Георгиевский магистральный (ГМК), Колос, Шортобе, Объединенный и для Меркенского района по каналу ЗБЧК.





В текущем году основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тысяч гектаров орошаемых земель. Потребность данного канала в августе составляет 14 кубометров/сек. Но по графику от 26 июня (где причитается 9 кубометров/сек.) фактически подается от 7 до 6 кубометров/сек. с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 кубометров/сек., и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала оказалось практически невозможным.





В связи с острой нехваткой воды нижерасположенные сельские округа - Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (порядка 5 тысяч га) исключены от полива.





По каналу ЗБЧК Меркенского района вода из Кыргызстана не поступает уже в течении последних 4-5 лет. Под ним подвешено порядка 10 тысяч га орошаемых земель. Для выхода из этой ситуации филиал производит подпитку канала ЗБЧК из внутренних источников - рек Аспара и Меркенка.





Учитывая сложившуюся критическую ситуацию по водообеспечению и во избежание социальной напряженности в указанных районах, по поручению премьер-министра РК Алихана Смаилова была создана межведомственная комиссия, которая в период с 18 по 20 июля текущего года произвела визуальный осмотр посевных площадей Кордайского, Байзакского и Таласского районов. В целом визуальный осмотр подтвердил о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики. По итогам работы рабочих групп будет внесены соответствующие предложения о выделении компенсаций СХПТ получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников", - уточнили в Минэкологии.





С учетом все увеличивающегося объема водопотребления будет проведена полная инвентаризация орошаемых земель.





С каждым годом нехватка водных ресурсов все ощутимее, и мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдение севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер", - отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин в ходе встречи с представителями региона.





В настоящее время в Жамбылском филиале РГП "Казводхоз" в рамках пилотного проекта совместно с АО "Казакстан гарыш сапары" ведется работа для определения точной карты орошаемых земель, чтобы рассчитать необходимый объем подачи воды на имеющиеся орошаемые площади в следующий вегетационный период.



