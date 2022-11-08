Гибель тюленей и рыбы на Каспии: президент дал ряд поручений по решению экологических проблем в Мангистауской области

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Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мангистау - регион, где имеется ряд серьезных экологических проблем. Важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает "БОРТ№1".
Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.
Он отметил, что в этом вопросе нужен комплексный научный подход. В частности, ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя.
Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения", - отметил президент.
По его словам, для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыбы нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.
Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме. Остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении. В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств", - отметил глава государства.
Он также поднял вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами, на которые все чаще жалуются жители региона.
В частности, поступают жалобы на предприятия "КазАзот", "МАЭК-Казатомпром", CASPI BITUM, "Мангистаумунайгаз". При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу. Все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса", - заявил президент.
Также, по его словам, большое значение имеет рекультивация хвостохранилища "Кошкар-Ата".
На площади 66 квадратных километров размещено более 100 миллионов тонн отходов. По моему поручению в прошлом году начата его масштабная рекультивация. Финансирование первого этапа проекта, рассчитанного до 2024 года, обеспечивается в полном объеме. Необходим тщательный контроль проводимых работ", - подчеркнул глава государства.
Также, по его словам, следует ликвидировать несанкционированные свалки и карьеры в Шетпе.
Поручаю разработать специальную программу по утилизации данных отходов. Особое внимание нужно уделить утилизации и захоронению опасных химических отходов ликвидированного ТОО "SAT Operating Aktau", а также радиационных отходов бывшего Химико-гидрометаллургического завода. Данные отходы могут представлять угрозу здоровью граждан и окружающей среде. Нужно принять безотлагательные меры для решения проблемы", - заявил президент.
Он также затронул вопрос сохранения уникального искусственного озера Караколь.
Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например розовые фламинго. Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос. Важно сохранить уникальный водоем", - добавил Токаев.
Еще одна из крайне актуальных проблем региона, по мнению Токаева, - опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна.
Здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода. По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что экологическая ситуация в регионе значительно улучшится, если компетентные органы будут принимать прозрачные и эффективные решения, будет высокая взаимная ответственность государства, бизнеса и граждан.
Таковы основные приоритеты развития Мангистауской области. Акимат и правительство должны рассмотреть поставленные задачи и обеспечить их полное исполнение", - резюмировал Токаев.