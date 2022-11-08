Гибель тюленей и рыбы на Каспии: президент дал ряд поручений по решению экологических проблем в Мангистауской области

Шарм-эш-Шейх. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries заключили рамочное соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области, сообщает - Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries заключили рамочное соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области, сообщает primeminister.kz





Документ подписан в ходе встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с главой компании Fortescue Эндрю Форрестом на саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

Ожидается, что реализация соглашения внесет существенный вклад в достижение амбициозных целей нашей страны по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. Будущие проекты рассчитаны на выработку значительного объема "зеленого" водорода, который также планируется поставлять на европейский рынок в рамках подписанного накануне меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Евросоюзом.

В целом внедрение доступных технологий производства "чистого" водорода может позволить Казахстану через 5-7 лет стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива.

Алихан Смаилов отметил, что данный проект по производству "зеленого" водорода - один из крупнейших подобного рода в регионе.

В рамках развития альтернативных источников энергии производство "зеленого" водорода является важным и приоритетным направлением для нас. Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан может войти в 10-ку крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида топлива. Для достижения данной цели нам важна поддержка стратегических партнеров", - сказал Смаилов.

Он отметил, что правительство РК пересмотрело систему привлечения инвестиций, чтобы увеличить присутствие частных компаний в "зеленом" энергетическом секторе.

Наш подход по стимулированию декарбонизации будет основан на максимальном использовании рыночных механизмов и частных инвестиций", - подчеркнул глава кабмина.

В свою очередь Эндрю Форрест отметил, что производство и применение "зеленого" водорода поможет декарбонизировать тяжелую промышленность, создать рабочие места и повысить экологичность энергетической отрасли в целом.

Мы рады разделить наши наработки и возможности с Казахстаном, чтобы помочь как можно скорее реализовать этот потенциал", - подчеркнул Форрест.