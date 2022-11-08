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Гибель тюленей и рыбы на Каспии: президент дал ряд поручений по решению экологических проблем в Мангистауской области

07.11.2022, 13:32 5576
Гибель тюленей и рыбы на Каспии: президент дал ряд поручений по решению экологических проблем в Мангистауской области
Фото: Lada.kz
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мангистау - регион, где имеется ряд серьезных экологических проблем. Важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает "БОРТ№1".
 

Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.

 
Он отметил, что в этом вопросе нужен комплексный научный подход. В частности, ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя.
 

Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения", - отметил президент.

 
По его словам, для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыбы нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.
 

Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме. Остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении. В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств", - отметил глава государства.

 
Он также поднял вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами, на которые все чаще жалуются жители региона.
 

В частности, поступают жалобы на предприятия "КазАзот", "МАЭК-Казатомпром", CASPI BITUM, "Мангистаумунайгаз". При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу. Все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса", - заявил президент.

 
Также, по его словам, большое значение имеет рекультивация хвостохранилища "Кошкар-Ата".
 

На площади 66 квадратных километров размещено более 100 миллионов тонн отходов. По моему поручению в прошлом году начата его масштабная рекультивация. Финансирование первого этапа проекта, рассчитанного до 2024 года, обеспечивается в полном объеме. Необходим тщательный контроль проводимых работ", - подчеркнул глава государства.

 
Также, по его словам, следует ликвидировать несанкционированные свалки и карьеры в Шетпе.
 

Поручаю разработать специальную программу по утилизации данных отходов. Особое внимание нужно уделить утилизации и захоронению опасных химических отходов ликвидированного ТОО "SAT Operating Aktau", а также радиационных отходов бывшего Химико-гидрометаллургического завода. Данные отходы могут представлять угрозу здоровью граждан и окружающей среде. Нужно принять безотлагательные меры для решения проблемы", - заявил президент.

 
Он также затронул вопрос сохранения уникального искусственного озера Караколь.
 

Здесь останавливаются многие перелетные птицы, некоторые из них занесены в Красную книгу, например розовые фламинго. Между тем экологи отмечают, что озеро стало мелеть. Высказываются мнения, что это связано со строительством автомобильного моста через канал Шора. Есть разные пути решения данной проблемы. Правительству необходимо тщательно изучить вопрос. Важно сохранить уникальный водоем", - добавил Токаев.

 
Еще одна из крайне актуальных проблем региона, по мнению Токаева, - опустынивание. Выветривание почв с каждым годом только усиливается. Движущиеся пески могут стать реальной угрозой существованию целых сел. Определенные работы по предотвращению опустынивания ведутся, но их эффективность незначительна.
 

Здесь показывает хорошие результаты высадка саксаула. Следует усилить меры по противодействию опустыниванию, в том числе с применением данного подхода. По экологическим вопросам региона необходимо тесно взаимодействовать с независимыми экологами, общественными организациями и представителями профсоюзов. Важно привлечь к этой работе высококвалифицированных международных экспертов", - отметил глава государства.

 
Он подчеркнул, что экологическая ситуация в регионе значительно улучшится, если компетентные органы будут принимать прозрачные и эффективные решения, будет высокая взаимная ответственность государства, бизнеса и граждан.
 

Таковы основные приоритеты развития Мангистауской области. Акимат и правительство должны рассмотреть поставленные задачи и обеспечить их полное исполнение", - резюмировал Токаев.

 

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Казахстан подписал соглашение о реализации проектов по производству "зеленого водорода" с компанией Fortescue

08.11.2022, 17:12 356
Шарм-эш-Шейх. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries заключили рамочное соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области, сообщает primeminister.kz.

Документ подписан в ходе встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с главой компании Fortescue Эндрю Форрестом на саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.
 
Ожидается, что реализация соглашения внесет существенный вклад в достижение амбициозных целей нашей страны по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. Будущие проекты рассчитаны на выработку значительного объема "зеленого" водорода, который также планируется поставлять на европейский рынок в рамках подписанного накануне меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Евросоюзом.
 
В целом внедрение доступных технологий производства "чистого" водорода может позволить Казахстану через 5-7 лет стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива.
 
Алихан Смаилов отметил, что данный проект по производству "зеленого" водорода - один из крупнейших подобного рода в регионе.
 

В рамках развития альтернативных источников энергии производство "зеленого" водорода является важным и приоритетным направлением для нас. Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан может войти в 10-ку крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида топлива. Для достижения данной цели нам важна поддержка стратегических партнеров", - сказал Смаилов.

 
Он отметил, что правительство РК пересмотрело систему привлечения инвестиций, чтобы увеличить присутствие частных компаний в "зеленом" энергетическом секторе.
 

Наш подход по стимулированию декарбонизации будет основан на максимальном использовании рыночных механизмов и частных инвестиций", - подчеркнул глава кабмина.

 
В свою очередь Эндрю Форрест отметил, что производство и применение "зеленого" водорода поможет декарбонизировать тяжелую промышленность, создать рабочие места и повысить экологичность энергетической отрасли в целом.
 

Мы рады разделить наши наработки и возможности с Казахстаном, чтобы помочь как можно скорее реализовать этот потенциал", - подчеркнул Форрест.

 

Токаев: Степень загрязнения Урала достигла последнего, пятого уровня

08.11.2022, 11:15 2111
Токаев: Степень загрязнения Урала достигла последнего, пятого уровня
Фото: ecologyofrussia.ru
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы экологических проблем региона и способов их устранения.
 
По словам президента, озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала.
 

Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня. Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей. Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты", - высказался глава государства.

 
Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для сохранения Урала. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий.
 

Нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства", - высказался Токаев.

 
Обмеление Урала, а также реки Кигаш создает препятствия и для нереста осетра. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров.
 

Поэтому правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек. Для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством", - поручил президент.

 
С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.
 

К сожалению, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов", - констатировал глава государства.

 
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости повышать уровень экологической культуры граждан, внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать уровень водопотребления. Особое внимание нужно уделить озеленению города Атырау.
 

Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют. Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом", - считает он.

 
Также президент затронул вопрос ухудшения экологической обстановки региона от деятельности крупных нефтегазовых компаний.
 

Постепенно начала улучшаться ситуация с Тухлой балкой. Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо", - заявил он.

 
Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль, подчеркнул Токаев.
 
По его словам, экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды.
 

Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, - мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

Алматинцам рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе

06.11.2022, 10:50 13261
Алматинцам рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 6 ноября и ночью 7 ноября метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города, сообщает РГП "Казгидромет".
 
Алматинцам и гостям города рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.
 
Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
 
Также специалисты рекомендуют ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
 

Два села закрыли на карантин в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза

05.11.2022, 13:42 18006
Два села закрыли на карантин в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза
Туркестан. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селах Қаржан и Кызылата Туркестанской области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза у мелкого рогатого скота.
 

Такое решение принял сельский акимат, чтобы инфекционное заболевание не распространилось на другие села. Сейчас в этих населенных пунктах лечат скот. А другие жители не должны выпускать животных в поле. Другие домашние животные в стране будут находиться под наблюдением ветеринарных специалистов около месяца", - сообщает телеканал Qazaqstan.

 
Ранее вспышку бруцеллеза зафиксировали в селе Надёжка Северо-Казахстанской области. А в Западном Казахстане из-за вспышки заболевания свыше 3 тысяч 300 голов крупного рогатого скота было направлено на санитарный убой.
 
Между тем в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.

 

Около миллиона тонн загрязняющих веществ выбросили за девять месяцев предприятия Казахстана

04.11.2022, 20:40 22396
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии Сериккали Брекешев в ходе встречи с населением столицы рассказал о реализации мероприятий по улучшению экологии Астаны, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Объем выбросов загрязняющих веществ от предприятий Казахстана за девять месяцев 2022 года составил порядка 900 тысяч, что на 18% ниже аналогичного периода 2021 года.
 
По его словам, на Астану приходится 54,2 тысячи тонн, что на 15% ниже аналогичного периода 2021 года. Таким образом, доля столицы в загрязнении составляет около 6%.
 
Ранее сообщалось, что Астана входит в список самых загрязненных городов республики. Основными источниками загрязнения являются ТЭЦ, автономные котельные, печи частного сектора и автомобильный транспорт. В целом для улучшения экологической ситуации проводится системная работа в рамках национального проекта и дорожных карт в разрезе регионов.
 
В ходе реализации природоохранных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в этом году удалось сократить выбросы на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Завершены работы по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также 16 водогрейных котлов на этих объектах переведены на газ.
 
Продолжается газификация частного сектора столицы. К природному газу подключены 13 автономных котельных.
 
Можно отметить еще один положительный момент по снижению выбросов от городского транспорта. Столичным акиматом в этом году приобретены и введены в эксплуатацию 100 единиц электробусов, на газовое топливо переведены 75% единиц автотранспортных средств коммунальных предприятий города, проведены работы по переводу на ГБО городского парка такси.
 
Также завершено исследование ветрового режима Астаны. Создана карта ветра с учетом застройки города, рельефа местности, зеленых насаждений, результаты исследования будут учитываться в проектных решениях нового генерального плана.
 

В АО "СНПС-Актобемунайгаз" прокомментировали инцидент с утечкой грязной воды в Актюбинской области

04.11.2022, 19:43 23126
Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "СНПС-Актобемунайгаз" прокомментировали ситуацию с утечкой грязной воды с нефтью на скважине месторождения Кенкияк-надсолевой.
 

Вечером 29 октября была обнаружена утечка скважинной жидкости через поверхностное устьевое оборудование на скважине № 797 нефтяного месторождения Кенкияк-надсолевой, расположенного в Темирском районе. Причина утечки: разрыв по сварочному шву наземного оборудования скважины", - рассказал в интервью Atameken Info руководитель администрации генерального директора АО "СНПС-Актобемунайгаз" Юрий Шикарев.

 
Скважина находится в периодическом добывающем фонде, так как ее суточный дебит невелик. Продукция скважины не содержит попутного газа. Для недопущения загрязнения площадки вокруг скважины были проведены оперативные технологические работы по устранению причин утечки, для чего были привлечены услуги специализированной противофонтанной организации ТОО "Ак Берен".
 
Весь объем разлитой жидкости, на 98% состоящий из пластовой воды, собран специализированной техникой и вывезен в цех подготовки. Окружающей среде региона инцидент вреда не принес.
 
Шикарев подчеркнул, что на безопасность населения близлежащих сельских населенных пунктов инцидент не повлиял.
 
Напомним, утечка грязной воды произошла 29 октября около 22.30 на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть". На скважине № 797 произошел разрыв сварного шва основного ствола. Объем загрязненной площади составляет 3168 м2.
 

Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау"

04.11.2022, 18:55 23606
Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: gmk.center
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам председателя Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасова, в настоящее время завершается проверка по поводу несоблюдения экологических нормативов со стороны "АрселорМиттал Темиртау".
 
Кроме того, как оказалось, "АрселорМиттал Темиртау" не пустил на предприятие экологов, пришедших с проверкой. Минэкологии обратилось в суд с иском о воспрепятствовании.
 
По словам Жолдасова, Минэкологии намерено требовать многомиллиардный штраф для компании.
 

Мы сейчас считаем. Думаю, штраф на несколько миллиардов тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов", - рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля.

 
Чиновник добавил, что сейчас идет кампания по выдаче разрешений.
 

В прошлом году мы снизили больше чем на 100 тысяч лимитированных объемов, что составляет больше 30%. В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства", - рассказал Зулфухар Жолдасов.

 
Он подчеркнул, что в нацпрограмме "Жасыл Қазақстан" предусмотрено снижение объема выбросов компании "АрселорМиттал Темиртау" с 250 до 140 тыс тонн.
 

По факту гибели рыбы на Капшагае возбуждено уголовное дело

04.11.2022, 12:39 25051
По факту гибели рыбы на Капшагае возбуждено уголовное дело
Фото: Instagram/bambirh__official
Конаев. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту массовой гибели молоди рыбы на Капшагайском водохранилище заведено уголовное дело, а также дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
 
Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 328 Уголовного кодекса РК (Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло или могло повлечь причинение значительного экологического ущерба или причинило вред здоровью человека). В настоящее время ведется подсчет ущерба, нанесенного рыбным ресурсам.

 
Также инспекцией дано поручение по созданию объединенного штаба по выяснению причин гибели молоди рыбы, в который включены все компетентные и заинтересованные органы.
 

На сегодня управлением санитарно-эпидемиологического контроля по городу Конаеву, департаментом экологии по Алматинской области, ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", РГП "Казгидромет" проводятся соответствующие исследования для выяснения причин гибели молоди рыб. Результаты гидрохимического анализа будут известны через 3 дня, результаты токсикологического и ихтиопатологического анализа - через 1 месяц", - сообщили экологи.

 
2-3 ноября в районе Лев Горы на 11-м рыбохозяйственном участке водохранилища Капшагай силами сотрудников Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егерской службы ТОО "Айна Су" проведен сбор погибшей рыбы с дальнейшей утилизацией с соблюдением санитарных норм. При этом общий вес погибшей рыбы составил 1232 килограмма (сеголетки воблы).
 
Мониторинг акватории водохранилища и его береговой полосы продолжается.

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели молоди рыбы на Капшагайском водохранилище Алматинской области.
 

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