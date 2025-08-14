13.08.2025, 10:14 7371
Правительство выделило 305 млн тенге для изучения проблем Каспийского моря
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено 305 млн тенге для НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря". Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщили в правительстве.
Институт был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.
Выделенные из резерва правительства средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ.
Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом.
Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2320 км - это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.
Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов.
новости по теме
12.08.2025, 19:36 12261
В Астане оштрафовали строителей за сброс бетонных отходов в запрещенном месте
В столице прошел рейд по объектам строительства
Фото: акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках проекта "Таза Қазақстан" прошел рейд по объектам строительства, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В ходе проверки был обследован ряд объектов строительства, в том числе территория строящихся жилых комплексов, в некоторых выявлены нарушения. В частности, зафиксированы факты сброса бетонных отходов в запрещенном месте при строительных работах, отсутствие оборудования для мойки колес строительного транспорта, вывоз мусора на несанкционированные площадки. На ответственных работников строительных объектов наложены штрафы.
Также выяснилось, что у некоторых компаний нет контракта на вывоз строительных отходов. В этом случае дается время для решения вопроса", - отметил представитель управления охраны окружающей среды и природопользования.
Принятые меры направлены на сокращение числа незаконных свалок, повышение экологической культуры бизнеса и формирование комфортной городской среды.
Ранее маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы.
12.08.2025, 14:31 14276
Запрет на пиротехнику и разжигание костров: в Алматы разработаны спецтребования по охране воздуха
Рассказать друзьям
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат города Алматы подготовил проект решения о введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы, передает корреспондент агентства.
Согласно предлагаемым правилам, на территории города Алматы будет запрещено разведение костров и любое сжигание (в местах общего пользования, на территориях предприятий и индивидуальных жилых домов, дворовых и внутридворовых территориях жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений, на всех улицах и иных местах) в любых установках для сжигания, контейнерах, урнах, открытым или закрытым способом травы, листвы, твердых бытовых отходов, производственных отходов, автошин, пластиковых и полиэтиленовых отходов, в том числе опасных отходов. При этом отмечается, что запрет не распространяется на случаи срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных карантинными вредителями и болезнями.
На территории города Алматы запрещается запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением", - сказано в документе.
Также отмечается, что способы уборки территории города и методы борьбы с гололедом в зимнее время, а также допустимые для этого средства и оборудование, обязательные к соблюдению и применению организациями, осуществляющими такую деятельность, утверждаются акиматом города.
Согласно требованиям, физическим и юридическим лицам в городе Алматы запрещается:
1) использование твердого и жидкого топлива для производственных нужд хозяйствующих субъектов, отопительных котлов индивидуальных жилых домов, отдельных котельных, отапливающих многоквартирные жилые дома, в газифицированных районах города Алматы, за исключением случаев использования резервных источников тепло- и энергообеспечения в чрезвычайных случаях;
2) эксплуатация источника выброса загрязняющих веществ в случае, если установки очистки газов отсутствуют, отключены или не обеспечивают проектную очистку и (или) обезвреживание;
3) применение бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопных газов;
4) эксплуатация специальной техники (экскаваторы, трамбовщики, бульдозеры, тракторы и прочее) без системы очистки выхлопных газов;
5) уборка территории города и борьба с гололедом зимой способами и средствами, не предусмотренными постановлением акимата города Алматы.
Также отмечается, что в городе будет создана специальная зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, въезд на территорию которой будет платным, кроме спецтранспорта.
В документе прописано, что автопаркам (за исключением легковых автотранспортных средств) разрешается прогрев ДВС при температуре воздуха выше 0 °C не более 5 минут, а при температуре воздуха ниже 0 °C не более 15 минут. Более длительный прогрев ДВС разрешается только с применением автономных отопительных систем и электрических автомобильных подогревателей. При этом делается акцент, что акимат будет реализовывать меры, направленные на развитие электротранспорта.
В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий акимат доводит до сведения населения рекомендации на период НМУ, а также разрабатывает и утверждает план действий по ограничению транспортного потока на улицах города Алматы в периоды НМУ.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Транспортный коллапс стал привычным явлением в городе в часы пик, во время осадков, а также во время ремонта дорог. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Недавно президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города.
Напомним, доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
08.08.2025, 17:31 33666
В Алматы река окрасилась в зеленый цвет
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет, передает корреспондент агентства.
По результатам лабораторного анализа проб воды из реки Каргалы превышений по химическим и бактериологическим показателям не выявлено. Вода соответствует нормам. Выявленные следы красящего вещества, предположительно, относятся к водорастворимой пищевой краске, сброшенной в систему ливневой канализации. Ожидается итоговое заключение", - заявили в управлении экологии и окружающей среды города.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых можно заметить, что река Каргалы окрасилась в необычный цвет.
29.07.2025, 15:45 83046
"Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха
Фото: КМГ
Рассказать друзьям
Атырау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию "Тенгизшевройл" оштрафовали почти на 640 млн тенге за загрязнение воздуха, сообщает прокуратура региона.
ТОО "Тенгизшевройл" в 3-м и 4-м кварталах 2023 года, а также 1-м и 2-м кварталах 2024 года выброшено в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм. Установлено, что из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения. В связи с этим в отношении ТОО "Тенгизшевройл" постановлением прокурора возбуждено административное производство и судом наложен штраф на сумму 639,6 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что решение вступило в законную силу
Загрязнение атмосферного воздуха в регионе является острой проблемой, и прокуратура осуществляет надзор в данном направлении на постоянной основе", - заверили в пресс-службе.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
27.07.2025, 16:31 97831
Строгие выговоры получили руководители филиала "Казводхоза" Туркестанской области
Фото: Минводы РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На юге Казахстана усилили контроль за объемом необходимой для полива воды из-за ее дефицита, сообщает 24.kz
В Туркестанской области она поступает строго по графику - поочередно в каждый канал. За самовольный забор воды и несогласованную смену выращиваемых культур - штраф. Первые строгие выговоры уже получили руководители местного филиала "Казводхоза". Вместо разрешенных 4 тысяч гектаров они заключили договоры на полив риса на 13 тысячах. Летний сезон для фермеров юга - настоящий марафон на выживание. Поливная вода на вес золота. Поля приходится поливать строго по графику. Ресурсов на всех не хватает", - рассказывает телеканал.
Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов отмечает: в этом году дефицит воды для орошения ощущается особенно остро.
В Жетысайском, Мактааральском районах, Шардаре полив осуществляется за счет трансграничных каналов. В Шардаринском водохранилище осталось лишь 15% воды. По сравнению с прошлым годом объемы существенно снизились", - рассказал Плалов.
Однако, несмотря на предупреждения, многие аграрии для посева вновь выбрали самую водоемкую культуру - рис. По плану должно быть максимум 4 тысячи гектаров с рисом, на деле - 13.
В начале года мы предупреждали, что этот год будет сложным по водоснабжению. К сожалению, некоторые из наших фермеров все же посеяли рис. И теперь все ощущают последствия. При этом у нас действует жесткий лимит на воду", - сообщает советник акима Жетысайского района Турышбек Елшибаев.
Руководителям филиала "Казводхоза" вынесли строгие выговоры, так как с аграриями вне плана заключили больше тысячи договоров на полив рисовых полей.
На ситуацию отреагировал министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов.
Для нас закон - это Водный кодекс. Порядок - это значит, если установлен график, то вода должна поступать аграрию строго по этому графику", - заявил глава ведомства.
В регионе активно внедряют водосберегающие технологии, государство покрывает до 80% расходов на их использование. В этом году современные методы орошения применяют на площади 46 тысяч гектаров. Это позволяет экономить воду в 2-2,5 раза и увеличивать урожайность в 3 раза.
По словам специалистов, в этом году реки обмелели раньше обычного.
Зима была малоснежной, весна - засушливой. Поэтому в Туркестанской области начали строительство новых водохранилищ. Они смогут накапливать до 100 млн кубов воды. Но это в будущем. А сейчас борьба идет за каждый кубометр", - сообщает телеканал.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Президент Токаев призвал страны Центральной Азии скоординировать действия в борьбе с климатическими угрозами: опустыниванием и дефицитом воды.
25.07.2025, 16:50 113451
В Балхаше установили 16 счетчиков чистоты
На экране в режиме реального времени отображаются данные по благоустройству
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Балхаш. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Балхаше Карагандинской области установили 16 счетчиков чистоты, сообщает пресс-служба акимата региона.
На светодиодном экране в режиме реального времени в цифрах и фактах отображаются данные по благоустройству. Всего в городе 16 таких счетчиков", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, на экране счетчика можно увидеть:
- количество вывезенного мусора;
- сколько урн установили;
- число участников экологической акции;
- сколько устранено несанкционированных свалок и вывезено негабаритного мусора;
- сколько дворов привели в порядок;
- выполненные работы по уличной инфраструктуре.
В будущем функционал экрана будет расширен: появятся данные по озеленению, ремонту дорог и другим направлениям благоустройства", - добавили в ведомстве.
Напомним, более 1 млн тонн отходов собрали в Казахстане в прошлом году.
25.07.2025, 13:17 116551
Обмеление Каспия - один из ключевых региональных вызовов - Бектенов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обмеление Каспия является одним ключевых региональных вызовов, заявил на первой международной экологической конференции в городе Манжероке (Республика Алтай) премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Он акцентировал внимание на снижении уровня Каспийского моря, подчеркнув необходимость активизации регионального взаимодействия между прикаспийскими государствами.
С начала 2000-х годов наблюдается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Для изучения этой и других проблем создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Прогнозы ученых неутешительны. Нужны решительные скоординированные действия всех прикаспийских государств для сохранения этого уникального водоема", - отметил Бектенов.
Он подчеркнул, что экологическая безопасность является не просто частью "зеленой" мировой повестки, а важным условием для устойчивого развития любой страны.
Кроме того, Бектенов обратил внимание на ситуацию в Приаралье. Он напомнил, что Казахстан возглавляет Международный фонд спасения Арала. В стране ведется работа по его восстановлению, укрепляется Кокаральская дамба, воссоздается дельта Сырдарьи, реализуются проекты по поддержке рыбной отрасли и озеленению высохшего дна бывшего моря.
Премьер-министр также отметил важность сохранения ледников. По прогнозам экспертов, к 2100 году объем ледников Центральной Азии значительно снизится.
Напомним, на сегодняшней конференции Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия.
25.07.2025, 12:18 113456
Россия призвала прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспия
Одна из главных задач - создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня Каспия
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин на Международной экологической конференции на Алтае пригласил прикаспийские страны совместно решать проблему обмеления Каспийского моря и работать над созданием долгосрочной модели прогнозирования колебания его уровня, сообщают "Известия".
Нашего внимания требуют и вопросы обмеления Каспийского моря, они вызваны глобальными изменениями климата. И здесь одна из главных задач - создать эффективную и, главное, долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема; на ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия (...) Приглашаю зарубежных коллег присоединиться", - приводит его слова агентство ТАСС.
По его словам, Россия готова делиться со странами системами мониторинга леса со спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отметил важность принятия мер по недопущению сокращения площади лесов.
Мишустин также призвал страны обратить внимание на защиту редких видов животных и растений.
Значимое направление - забота об исчезающих представителях флоры и фауны. Надо усиливать межгосударственное сотрудничество для защиты особо редких животных, видов", - отметил Мишустин.
Напомним, ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет из-за деятельности нефтеперерабатывающих компаний. Он привел статистику исследований международных и казахстанских экологов, согласно которой с 2005 по 2023 год уровень моря упал на 185 сантиметров, а площадь водной поверхности уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров, что соразмерно территории Бельгии.
В мае на берегу Каспия обнаружили более сотни мертвых тюленей.
Читаемое
14.08.2025, 09:13В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей6846В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 14.08.2025, 10:023336Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента 14.08.2025, 08:302716Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года 14.08.2025, 11:22921Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай 07.08.2025, 16:39371171Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 07.08.2025, 12:59369961Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 07.08.2025, 10:41364616Казахстан продлил запрет на вывоз бычков 08.08.2025, 13:58363686Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе 08.08.2025, 17:13355136В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо 16.07.2025, 12:26421446Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25411161Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34408531В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59389236В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 05.08.2025, 16:11376281Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?