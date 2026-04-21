Число закрывающихся компаний в Казахстане растет

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане увеличивается число компаний, прекращающих или приостанавливающих деятельность. По данным Бюро национальной статистики, тенденция наблюдается в разных отраслях экономики и сопровождается снижением числа индивидуальных предпринимателей, сообщает inbusiness.kz.





Согласно официальным данным, по состоянию на 1 апреля 2026 года в стране числится 550 751 зарегистрированное юридическое лицо. Внушительная армия, способная свернуть горы, но до тех пор, пока не начинаешь разбирать ее структуру. Из этого массива 184 906 компаний уже приостановили деятельность. Еще 4103 находятся в процессе банкротства и ликвидации. По сути, значительная доля "зарегистрированных" - это статистические тени бизнеса", - приводит издание данные Бюро национальной статистики по "основным показателям количества субъектов в Республике Казахстан".





В результате в Казахстане на данный момент остается всего 203 233 "активных" юрлица. Это не просто статистика, это диагноз деловому климату: выживает лишь каждый третий, отмечает inbusiness.kz.





Сообщается, что снижение активности носит "широкий характер" и затрагивает все сферы экономики.





В списке "антилидеров":





Оптовая и розничная торговля - 45 682 юрлица приостановили деятельность или вовсе закрылись.

Строительство - 31 271.

Предоставление прочих видов услуг - 20 075.

Профессиональная, научная и техническая деятельность - 11 770.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 11 283.

Обрабатывающая промышленность - 10 448.

Транспорт и складирование - 8274.

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания - 8127.

Операции с недвижимым имуществом - 7556.

Образование - 6433.

Информация и связь - 6363.

В других отраслях - до 5 тыс. в каждом.





Не лучше обстоят дела и в сегменте малого бизнеса, который традиционно считается наиболее чувствительным индикатором экономического климата.





В марте по сравнению с февралем 2026 года наблюдается уменьшение количества зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства - на 2,3%. В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество уменьшилось сразу на 3,6%. Одновременно наблюдается уменьшение количества действующих субъектов ИП по сравнению с предыдущим месяцем текущего года на 2,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года количество уменьшилось на 2,6%", - сообщает Бюро нацстатистики.





На 1 апреля 2026 года в стране зарегистрировано 1 754 076 ИП. 64 335 из них уже считаются недействующими. Более того, если сравнить с 1 апреля 2025 года, когда действовало 1 819 033 ИП, становится очевидно, что за год рынок потерял еще 64 957 предпринимателей, и это трудно списать на статистические колебания.





Сообщается, что это происходит на фоне налоговых изменений. После введения нового Налогового кодекса значительное число самозанятых было фактически вынуждено оформить статус ИП. По данным издания, на бумаге экономическая база расширяется, людей в реестрах больше, а на деле живого бизнеса все меньше.





Новые регистрации не способны перекрыть естественный (или вынужденный) уход тех, кто пытался строить бизнес всерьез", - отмечает inbusiness.kz.





Согласно статистике, также массово сокращается присутствие филиалов иностранных юрлиц. Бренды уходят: по состоянию на 1 апреля 2026 года 865 из них приостановили деятельность, еще 76 находятся в стадии ликвидации.





В итоге в РК осталось 3862 зарегистрированных филиала иностранных юрлиц, из которых реально действуют лишь 2134. Если рассматривать совокупно юрлица и филиалы с иностранной формой собственности, то из всех 65 952 зарегистрированных структур в настоящее время активными остаются только 49 587.





Напомним, 26 февраля на расширенной коллегии Министерства финансов зампремьера - министр экономики Серик Жумангарин поставил задачу в текущем году обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. При этом он отметил, что администрирование должно оставаться справедливым, основанным на цифровых инструментах и исключать избыточное давление на бизнес.





В апреле на заседании правительства министр финансов Мади Такиев сообщил , что в первом квартале 2026 года доходы госбюджета выросли на 17%. В республиканский бюджет обеспечено поступление 4,2 трлн тенге.





Судя по озвученным данным, годовой план по налоговым поступлениям фактически оказался перевыполнен уже в начале года. И это на фоне того, что значительная часть субъектов бизнеса, по тем же официальным данным, либо приостанавливает деятельность, либо вовсе исчезает с экономической карты. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: за счет чего достигнут этот фискальный успех? В отсутствие бурного роста числа активных компаний ответ напрашивается сам собой - нагрузка перераспределяется на оставшихся. База сжимается, сборы растут, значит, давление на каждый бизнес становится сильнее. Нагрузка не распределяется, она концентрируется", - пишет издание.





Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу Новый налоговый кодекс. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового кодекса. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.





Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов





Осенью прошлого года была запущена петиция против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.





Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.





Ранее "31 канал" сообщил, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%. В связи с этим некоторые работодатели стали переводить сотрудников в разряд самозанятых.





Рост налоговой нагрузки на бизнес также повлиял на конечные цены на товары и услуги.