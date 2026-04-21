Китай ускоренно переводит низковысотную авиацию в стадию масштабного коммерческого применения

14 сентября 2024 года, демонстрационный полет пилотируемого дирижабля AS700 Сянъюнь в уезде Яншо Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай). Фото: Синьхуа

Рассказать друзьям

Китай ускоренными темпами идет к продвижению развития низковысотной авиации из стадии пилотных проектов к масштабному коммерческому применению. Об этом свидетельствуют итоги отраслевой конференции по развитию индустрии малых высот 2026 года, прошедшей недавно на острове Хэнцинь, в городе Чжухай провинции Гуандун (Южный Китай), в которой приняли участие более 400 представителей государственных ведомств, местных правительств, предприятий и высших учебных заведений.





Главным событием форума стала презентация китайского грузового электробеспилотника вертикального взлета и посадки AR-E800 собственной разработки. По итогам встречи компания "Чанхэ" при Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) приняла 50 подтвержденных заказов и заключила 110 предварительных соглашений о поставке аппаратов. Следует отметить, что на текущий момент совокупный объем подписанных контрактов на модель AR-E800 превысил 400 единиц, что подтверждает высокий коммерческий спрос на низковысотную технику отечественного производства.





AR-E800 рассчитан на перевозку грузов массой не более 320 кг на расстояние до 40 км. Аппарат способен стабильно работать на высоте до 4 800 метров и при порывах ветра до 7 баллов, что позволяет использовать его в горных, прибрежных и труднодоступных районах. По словам разработчиков, от обычных вертолетов AR-E800 отличается более низкой эксплуатационной стоимостью и высокой скоростью доставки грузов.





Помимо флагманской модели, на конференции было представлено еще пять перспективных прототипов низковысотной техники: многоцелевой вертолет гражданского назначения AC332 с грузоподъемностью 4 тонны, гражданский пилотируемый дирижабль AS700 и беспилотные авиасистемы для грузоперевозок. Некоторые из них уже получили сертификацию и применяются на практике, другие проходят завершающие этапы сертификации и в ближайшее время будут запущены в серийный выпуск, что дополнит линейку коммерческой низковысотной техники Китая.





31 марта 2026 года, летные испытания китайского грузового беспилотника Чанъин-8, предназначенного для доставки и сброса грузов, в аэропорту Шанцзе города Чжэнчжоу пров. Хэнань (Центральный Китай). Фото: Синьхуа





Эксперты отмечают, что в Китае сформировалась многовариантная структура низковысотной авиационной техники, характеризующаяся параллельным развитием множества технологических направлений - от самолетов с неподвижным крылом и винтокрылых аппаратов до беспилотных и пилотируемых летательных средств, а также от традиционных силовых установок до новых энергетических систем. По данным китайской бизнес-информационной платформы "Тяньяньча", к концу 2025 года в Китае насчитывалось более 36 тысяч действующих предприятий в сфере беспилотной авиации, из них более 7 400 расположены в провинции Гуандун.





На основе сформировавшейся промышленной базы Китай активно расширяет коммерческое применение низковысотной техники, строя единую национальную систему перевозок и разветвленную сеть воздушных маршрутов. В городе Шэньчжэнь провинции Гуандун уже запущены регулярные пассажирские рейсы на электровертикальных аппаратах, в Гуанчжоу и Шанхае беспилотники доставляют лекарства и скоропортящиеся товары всего за 15-20 минут. В горных труднодоступных районах тяжелые беспилотники решают проблему "последнего километра" в логистике, повышая доступность товаров для местного населения. Кроме того, низковысотная техника широко применяется в чрезвычайных ситуациях - при тушении лесных пожаров, проведении спасательных операций и экстренной медицинской эвакуации.





При ускоренном развитии отрасли особое внимание уделяется безопасности полетов.





Безопасность - это жизненная линия всей экономики низковысотных полетов", - подчеркнул ведущий технический эксперт корпорации AVIC У Симин.





По его словам, одновременно с ростом коммерческого применения необходимо создавать комплексную систему контроля, обеспечивать соответствие всей техники национальным стандартам безопасности и налаживать непрерывное управление на всех этапах эксплуатации летательных аппаратов.





13 февраля 2026 года, посетители знакомятся с электросамолетом вертикального взлета и посадки (eVTOL) в зоне статической экспозиции в городе Чэнду пров. Сычуань (Юго-Западный Китай). Фото: Синьхуа





Стабильному и безопасному развитию отрасли способствует масштабная реформа регулирования воздушного пространства, снимающая ключевые административные барьеры для коммерческих полетов. С 1 июля 2026 года вступит в силу пересмотренный Закон о гражданской авиации КНР, согласно которому полеты на высоте до 120 метров будут осуществляться в простом уведомительном порядке без сложного согласования, а срок утверждения полетов на высоте 120-300 метров сократится до 2 часов. Такие меры формируют стабильные правовые условия для масштабного запуска коммерческих проектов и повседневного использования низковысотной техники.





Реформы регулирования и развитие технической базы обеспечили стремительный рост рынка низковысотной авиации в Китае. По данным Управления гражданской авиации Китая, в 2025 году общий рыночный объем этой отрасли достиг 1,5 трлн юаней (порядка 220 млрд долл. США), а общий объем годовых заказов на аппараты eVTOL превысил 300 млрд юаней. Сфера применения техники постоянно расширяется, охватывая логистику, сельское хозяйство, экологический мониторинг, медицинскую сферу и чрезвычайные ситуации, становясь новым драйвером экономического роста.