12.03.2026, 09:16 10716
Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения войны
Он заявил, что это единственный способ положить конец войне
Тегеран. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец войне - это признать законные права Тегерана, выплатить республике репарации и предоставить международные гарантии безопасности от будущего нападения, сообщает РБК.
В разговоре с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ закончить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, - это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии от будущей агрессии", - написал президент на своей странице в X.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник также сообщил, что Иран требует от США гарантий безопасности, но не для самого прекращения войны, а только для начала переговоров для ее завершения.
Тегеран также требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию и согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.
Президент США Дональд Трамп заявил, что единственное соглашение, которое Штаты готовы заключить с Ираном, - это договор о его полной капитуляции. Накануне он сказал, что США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно - страна не отступит до полного разгрома противника.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
11.03.2026, 13:53 22841
КСИР: Иран нанес самый мощный удар по объектам США и Израиля
Удары длились более трех часов с непрерывным запуском ракет, включая ракеты "Хорремшехр"
Тегеран. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Корпус стражей исламской революции в ночь на 11 марта объявил, что нанес по объектам США и Израиля "самый мощный" удар с начала военной операции, сообщает РБК со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
Согласно заявлению КСИР, удары длились более трех часов с непрерывным запуском ракет, включая ракеты "Хорремшехр", по базам США и Израиля. Сообщается, что Иран поразил спутниковый коммуникационный центр Хаала на юге Тель-Авива (удар нанесен повторно), а также военные объекты в Бир-Якубе, Западном Иерусалиме и Хайфе. Помимо этого, атакам подверглись объекты США в иракском Эрбиле и штаб-квартира Пятого военно-морского флота в Бахрейне.
Мы продолжаем целенаправленные и мощные непрерывные атаки и в дальнейшем в войне думаем только о полном капитуляции врага. Мы закончим войну тогда, когда тень войны будет снята с нашей страны", - говорится в заявлении КСИР.
Al Jazeera пишет, что целями атаки Ирана также стали Ирак и Бахрейн. О перехвате иранских ракет и беспилотников над территорией страны ночью сообщало Минобороны ОАЭ. Кроме того, Саудовская Аравия сообщила о перехвате как минимум пяти дронов в ночь, когда Иран объявил об ударах. В ночь на 11 марта Al Jazeera также сообщила о сильных взрывах в Тегеране после израильских воздушных ударов.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при поддержке США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана и нанес серию ударов по его территории. Поводом назывался кризис вокруг переговоров по иранской ядерной программе.
По сообщениям СМИ, в ходе ударов были поражены военные объекты и командные пункты, а также погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.
В ответ Тегеран начал наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам и американским объектам в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 11:06 45726
Иран назвал условие для прохода танкеров через Ормузский пролив
Иранский КСИР заявил, что позволит судам арабских и европейских стран проходить через Ормузский пролив, если те вышлют послов Израиля и США. Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено
Тегеран. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов со своей территории, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Его цитирует гостелерадиокомпания Ирана, пишет РБК.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что диалог с США больше не входит в повестку дня Ирана. По его словам, Тегеран не закрывал пролив и не препятствовал проходу судов, а небезопасным регион сделали "атаки Израиля и США", с ними связано снижение транспортировки нефти.
После начала ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления.
На прошлой неделе заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад заявил, что военно-морские силы Ирана полностью контролируют Ормузский пролив. После предупреждений о запрете судоходства там были поражены, по информации КСИР, более десяти нефтяных танкеров.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено в результате конфликта на Ближнем Востоке, за прошлую неделю через него прошло лишь 14 судов, тогда как обычных условиях по маршруту ежедневно проходило от 50 до 60 нефтяных и СПГ-танкеров. Ряд стран Ближнего Востока либо сокращают добычу, либо закрывают месторождения, чтобы избежать скоплений нефти.
В Минэнерго США заявляли, что стабильные поставки энергоносителей, в том числе СПГ и нефти, возобновятся после того, как США нейтрализуют иранскую угрозу для Ормузского пролива.
Кроме того РБК сообщает, что глава иранского МИДа Аббас Арагчи "поблагодарил" Центральное командование США (CENTCOM) за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS в соседних с Ираном странах для ударов по нему. Об этом министр написал в Х.
Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для размещения систем HIMARS против нашего населения, в том числе, по всей видимости, против опреснительной установки", - заявил Арагчи.
Он добавил, что "никто не должен жаловаться", если ракеты Ирана уничтожат эти системы, "где бы они ни находились".
Ранее CENTCOM опубликовало на своей странице в X пост, в котором заявило, что американские системы HIMARS "обеспечивают непревзойденные возможности" для нанесения ударов по объектам Ирана на большие расстояния. Пост командование сопроводило несколькими фотографиями, на которых изображены установки, в том числе в момент пуска. Пост был размещен вечером 9 марта.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 марта принес странам Ближнего Востока извинения за атаки, от которых те пострадали на фоне конфликта Тегерана с Израилем и США. Он заявил, что страна впредь не будет атаковать соседей, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары.
Однако после его выступления иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов. Целями ракет и беспилотников стали военные объекты и центры материально-технического обеспечения, принадлежащие США и Израилю.
Позднее Пезешкиан выступил с более жестким предупреждением, заявив, что Тегеран "ответит на агрессию", если на него будут нападать, в том числе с территории стран-соседей. По его словам, США стремятся посеять раздор между Ираном и странами Персидского залива.
10.03.2026, 09:25 49506
Иран пригрозил, что не позволит вывезти "ни литра нефти" через Ормузский пролив
Представитель КСИР добавил, что теперь именно Тегеран определяет, когда закончится война. В свою очередь Трамп пригрозил увеличением силы ударов по Ирану в 20 раз в случае остановки поставок через Ормузский пролив
Тегеран. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы Ирана не позволят вывезти "ни литра нефти" через Ормузский пролив в условиях продолжающейся агрессии Израиля и США, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа в Майами, сообщает РБК.
Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволяют экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления", - цитирует представителя КСИР иранское агентство Tasnim.
Наини заявил, что "руки Ирана теперь развязаны для расширения войны". По его словам, именно иранская сторона теперь определят, когда закончится война. Представитель КСИР также предупредил, что ВС Ирана "с нетерпением ждут" американский военно-морской флот и авианосец Gerald R. Ford в Ормузском проливе, добавив, что другой американский авианосец - Abraham Lincoln находятся на расстоянии более 1 тыс. км от региона.
Иранское агентство Fars со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжает полностью контролировать Ормузский пролив. По данным агентства, пролив закрыт для судов США, Израиля и их союзников, "и они не смогли провести ни одного литра нефти". В то же время, отмечает агентство, этот маршрут открыт для Китая и дружественных Ирану стран и энергетический обмен продолжается без проблем.
Иранский источник, знакомый со стратегией Тегерана, сообщил CNN, что Иран завершает разработку планов по введению "пошлин на безопасность" в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам - союзникам США. "Мы держим в своих руках гайки, регулирующие мировые цены на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для контроля над ценами", - заявил собеседник телеканала.
Выступая на пресс-конференции в Майами, Трамп заявил, что США стремятся обеспечить безопасность и открытость Ормузского пролива не столько для себя, сколько для стран, включая Китай, которые получают значительную часть своей энергии через этот водный путь. Позже республиканец пригрозил Ирану увеличением силы ударов в 20 раз, если поставки через Ормузский пролив прекратятся по воле Иране.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
09.03.2026, 15:55 68096
Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор
По одному из НПЗ компании был нанесен удар
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание BNA.
Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе (...) и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании", - пишет BNA.
Потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, отметила компания.
Ранее под удар попала энергетическая инфраструктура Катара. Иранский беспилотник атаковал газовый объект в Рас-Лаффане и еще один энергетический объект в Месаиде. После этого государственная компания QatarEnergy объявила о прекращении производства сжиженного природного газа и форс-мажоре по поставкам для своих клиентов.
Напряженность распространилась и на морские перевозки нефти. Корпус стражей исламской революции заявил о поражении беспилотником нефтяного танкера в Ормузском проливе после того, как судно проигнорировало предупреждения иранских военных.
Позднее иранские военные заявили, что после предупреждений о запрете судоходства в проливе были поражены более десяти нефтяных танкеров. Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти.
Из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent.
09.03.2026, 15:47 69046
Дом русской культуры уничтожен при авиаударе Израиля на юге Ливана
Фото: Depositphotos
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Набатия на юге Ливана, в результате полностью разрушено здание, в котором находился Дом русской культуры, сообщат ТАСС.
Как сообщил ТАСС по телефону директор Асаад Дия, Дом русской культуры был основан в Набатии в 2004 году и занимал первый этаж пятиэтажного здания. Он служил социально-культурным центром, в котором собирались выпускники российских вузов и соотечественники со всего южного региона.
Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты", - расскказал Дия.
09.03.2026, 15:27 69826
МИД Ирана: Запусков ракет по Азербайджану, Турции и Кипру не было
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Тегеран. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заяивл, что вооруженные силы Ирана не осуществляли атак на Кипр, Турцию и Азербайджан.
Что касается Азербайджана, Турции и Кипра, то генеральный штаб вооруженных сил четко и официально заявил, что подобных реактивных снарядов с территории Ирана или вооруженными силами не было", - сказал Багаи в ходе брифинга, отрывок которого опубликовал у себя иранский телеканал SNN, сообщает РИА Новости.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при поддержке США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана и нанес серию ударов по его территории. Поводом назывался кризис вокруг переговоров по иранской ядерной программе.
По сообщениям СМИ, в ходе ударов были поражены военные объекты и командные пункты, а также погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный национальный траур.
В ответ Тегеран начал наносить ракетные удары и запускать беспилотники по израильским городам и американским объектам в странах Ближнего Востока.
На фоне обострения Азербайджан сообщил о падении беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани и обвинил Иран в причастности к атаке.
Тегеран отверг обвинения. Иранские власти заявили, что страна не причастна к удару по территории Азербайджана и предположили, что произошедшее могло быть "операцией под чужим флагом", организованной Израилем для дискредитации Ирана.
Позднее президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым также подтвердил непричастность Тегерана к атаке по Нахичевани и заявил о готовности расследовать произошедшее.
09.03.2026, 12:01 73486
Пезешкиан опроверг причастность Ирана к атаке по Нахичевани
Он также отметил, что произошедшее будет расследовано
Тегеран. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о непричастности к атаке по Нахичевани, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента.
Пезешкиан выразил благодарность главе государства за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.
Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не имеет отношения к инциденту с обстрелом Нахичевани с воздуха, и подчеркнул, что произошедшее будет расследовано", - говорится в сообщении.
Алиев также подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахичевани.
Изначально о падении иранского дрона на территории аэропорта близ Нахичевани сообщили 5 марта азербайджанские агентства Trend и APA. По информации Axar.az, было повреждено здание аэропорта, начался пожар. Позднее информацию подтвердил МИД Азербайджана. В ведомстве уточнили, что один дрон упал на территории терминала аэропорта, другой - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате пострадали два человека, подтвердил МИД.
Алиев после падения дрона на аэропорт в Нахичевани собрал заседание Совбеза и назвал случившееся терактом. Президент добавил, что Азербайджан решительно осуждает этот теракт и виновники должны быть "немедленно привлечены к ответственности". Глава государства подчеркнул, что иранским официальным лицам необходимо дать исчерпывающие объяснения азербайджанской стороне и чтобы они принесли извинения, а все причастные к этому преступлению понесли уголовное наказание.
Иранские военные высокопоставленные чиновники категорически отвергли все обвинения, связанные с падением дрона на территории Азербайджана, сообщало иранское агентство Fars. По данным осведомленных источников агентства, представляющих Корпус стражей исламской революции (КСИР), иранскую армию и иракские группы сопротивления, они не располагают информацией о деталях инцидента. Иранские военные подчеркнули, что их действия ограничиваются исключительно ударами по военным базам, штабам и имуществу США на Ближнем Востоке.
Напомним, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев осудил атаку на аэропорт в Нахичевани.
09.03.2026, 11:01 69301
Иран представил нового верховного лидера страны
Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи - второй сын бывшего верховного лидера Ирана Али. Он погиб при ударе во время операции США и Израиля
Тегеран. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Второй сын погибшего верховного правителя Ирана Али Хаменеи 56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером исламской республики, сообщает РБК со ссылкой на госагенство Fars.
Моджтаба Хаменеи - шиитский священнослужитель, пользующийся огромным влиянием в иранских политико-религиозных кругах, долгое время занимал ключевые позиции в администрации верховного лидера и тесно сотрудничал с Корпусом стражей исламской революции.
Совет экспертов выбрал верховного лидера еще утром 8 марта. О том, что эксперты достигли согласия, сообщал член совета Мохаммад Мехди Мирбагери.
Несмотря на сделанный выбор, секретариат совета экспертов не стал сразу заявлять о новом преемнике погибшего после удара США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Моджтаба Хаменеи - третий верховный руководитель Ирана или рахбара, он выбран на пожизненный срок. Согласно конституции Ирана, кандидат на должность верховного лидера страны может быть как политиком, так религиозным деятелем, однако он должен отвечать ряду требований: он должен быть честным и набожным, иметь управленческие способности и хорошую репутацию, исповедовать официальную религию страны, верить в принципы Исламской Республики.
Предыдущие руководители Ирана - это Рухолла Хомейни и Али Хаменеи. Первый пришел к власти после свержения власти шаха в стране в ходе исламской революции. Хомейни был лидером революционного движения и пользовался большой популярностью в стране. Он скончался в 1989 году.
Во время правления Хомейни Али Хаменеи второй верховный лидер Ирана был президентом страны - тогда эта должность скорее носила церемониальный характер, так как все полномочия по руководству исполнительной власти принадлежали премьер-министру.
Али Хаменеи получил должность верховного лидера в июне 1989 года и пробыл на ней почти 37 лет.
На должность нового верховного лидера Ирана претендовали несколько кандидатов. Среди них был доверенное лицо Хаменеи Алирез Арафи, который занимает должность вице-председателя совета экспертов. Он также возглавляет иранскую систему религиозных учебных заведений и был членом Совета стражей Конституции, который проверяет кандидатов на выборах и законы, принимаемые парламентом.
Также на должность аятоллы претендовали Мохаммад Мехди Мирбагери - священнослужитель и член совета экспертов, представляющий наиболее консервативное крыло духовенства. Еще один претендент - Хасан Хомейни, внук основателя Исламской Республики аятоллы Рухоллы Хомейни.
Кроме того, новым руководителем мог стать Хашем Бушехри - высокопоставленный священнослужитель, тесно связанный с институтами, отвечающими за преемственность власти, в частности с советом экспертов. В нем он занимает должность первого вице-председателя.
Среди других возможных кандидатов эксперты называли Садек Лариджани - сын аятоллы Хашема Амоли и брат спикера иранского парламента Али Лариджани, который является секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.
