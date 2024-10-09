Убийство подростка в Талгаре: по делу задержаны семь подозреваемых
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Конаев. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу об убийстве 16-летнего подростка в городе Талгаре Алматинской области задержаны семь подозреваемых, сообщает прокуратура региона.
В городе Талгаре 4 октября текущего года произошла драка, в ходе которой от ножевого ранения скончался 16-летний житель города, еще двое граждан получили тяжкие телесные повреждения (...) Данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны семеро подозреваемых лиц, которым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.