13.10.2025, 11:06 32001
Четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане доля интернет-мошенничества в структуре преступности достигла 26%, сообщил на правительственном часе министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
По его словам, сейчас противодействие киберпреступности - ключевое направление в работе МВД.
В этом году полицейские изъяли у мошенников 81 sim-бокс и свыше 100 тысяч незарегистрированных абонентских номеров.
По данным главы МВД, с начала года выявлены 6 ОПГ, из них 1 транснациональная. Поставлен технический заслон международным звонкам с подменных номеров.
В результате взаимодействия с банками второго уровня в рамках Антифрод-центра заблокировано 67 млн фрод-звонков с подменных номеров. Выявлен 4531 мошеннический сайт со счетами на общую сумму 2,7 млрд тенге. С коллегами из-за рубежа ликвидировано 7 колл-центров. Внутри страны пресечена деятельность 5 таких центров. По инициативе МВД Интерполом с участием правоохранительных органов 40 стран проводится международная спецоперация", - говорится в сообщении МВД.
С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
13.10.2025, 16:29 21761
В Аксу экс-чиновника и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге
Фото: depositphotos
Павлодар. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксу бывшего руководителя отдела строительства города и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговорены к 7 годам лишения свободы. Процесс носил показательный характер и прошел с участием руководителей государственных органов", - говорится в сообщении.
Ранее чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее.
13.10.2025, 14:15 25586
В Актобе расследуют гибель 15-летнего футболиста и его родных
Тела трех погибших обнаружили спасатели в жилом доме
Актобе. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из жилых домов в Актобе обнаружены тела троих человек. Полиция проводит расследование.
В Актобе в доме на улице Кутуева приехавшие на вызов спасатели обнаружили бездыханные тела трех человек.
По прибытии на место происшествия спасателями горения не обнаружено, однако были найдены тела трех человек. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия сотрудниками департамента полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказано в сообщении ДЧС Актюбинской области.
Выяснилось, что погибший - 15-летний игрок футбольного клуба "Актобе". По информации футбольного клуба, вместе с ним погибли его бабушка и двоюродный брат.
Ранее сообщалось о смерти 15-летнего борца, получившего травму позвоночника на республиканских соревнованиях по казакша курес в Ерейментау.
13.10.2025, 10:23 34056
136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау
В финансовую пирамиду было вовлечено 59 граждан
Кокшетау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщили в пресс-службе агентства.
Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США. Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта", - проинформировали в АФМ.
В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге.
Сообщается, что на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Иная информация разглашению не подлежит.
12.10.2025, 12:01 63286
В Атырау женщину подозревают в убийстве сожителя
Фото: depositphotos.com
Атырау. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя, передает корреспондент агентства.
Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Подозреваемая задержана. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в ДП.
Ранее подозреваемого в убийстве двух человек задержали в Костанайской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
11.10.2025, 17:44 81686
Виновному в гибели пяти человек водителю большегруза вынесли приговор в области Жетысу
Грузовик в гололед перегородил дорогу, в него врезались три легковых автомобиля
Талдыкорган. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде области Жетысу присяжные заседатели признали виновным водителя большегрузного автомобиля, ставшего виновником трагического ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как рассказали в суде, водитель автомашины Volvo FH-Truck, следуя по трассе Алматы - Усть-Каменогорск, несмотря на неблагоприятные погодные условия и гололед, не предпринял необходимых мер для безопасной остановки транспорта. В результате грузовик перегородил дорогу, и в него врезались три легковых автомобиля.
Трагедия унесла жизни пяти человек, находившихся в легковых машинах.
Суд приговорил водителя грузовика к пяти годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, десять человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен. За рулем автомобиля, выехавшего на полосу встречного движения, оказался подросток, не имеющий водительских прав.
11.10.2025, 10:50 89006
Подравшиеся из-за сверстницы школьники предстанут перед судом в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на школьников, подравшихся из-за девочки, завели административное дело. Дело направлено в суд, сообщает телеканал КТК.
В столице словесный спор из-за сверстницы перерос в драку между школьниками прямо на улице.
Один из подростков заступился за девочку, после чего между участниками возник словесный конфликт, переросший в драку на улице. В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства в общественном месте. Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по делам об административных правонарушениях для рассмотрения", - рассказали в столичном департаменте полиции.
Конфликт засняла на видео жительница одного из ближайших к месту драки домов. На кадрах молодой человек бьет лежащего на земле сверстника. За происходящим наблюдает группа подростков. Один из них все же попытался остановить агрессора, но безуспешно. Потасовку удалось предотвратить женщине, которая начала кричать на разъяренную толпу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане резко выросло число попавшихся на правонарушениях подростков. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Количество жестоких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выросло в Жамбылской области. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
08.10.2025, 10:23 164861
В ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по ВКО проводится расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия установлено, что однин из заместителей директора филиала НАО "Правительство для граждан", действуя в группе с иными лицами, организовал незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО "EastGoldStone", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.
В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тыс. долларов США наличными, на которые с санкции суда наложен арест", - уточнили в АФМ.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в агентстве.
07.10.2025, 17:32 175996
В Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве
Вкладчикам причинен особо крупный ущерб в 4 млрд тенге
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане застройщика жилого комплекса "Жана Арка" задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ходе следствия установлено, что недобросовестный застройщик привлекал денежные средства граждан для строительства жилого комплекса, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства (...) При координации прокуратуры столицы органом следствия виновное лицо задержано и с санкции суда взято под стражу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге и затронуты интересы более 300 семей.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.В Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве
