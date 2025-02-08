Трансгендеры, комиксы, расовое разнообразие: Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID

USAID на протяжении десятилетий" было неподотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства

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Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт в грубой форме охарактеризовала некоторые программы Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает - Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт в грубой форме охарактеризовала некоторые программы Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает ТАСС





Беседуя в понедельник с журналистами, она перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.





По ее словам, в USAID "в последние несколько лет" наблюдались "расточительность и злоупотребление полномочиями". Организация намечала в своей работе "безумные приоритеты", убеждена Ливитт.





Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".





USAID" на протяжении десятилетий" было неподотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства", - говорится в пресс-релизе Белого дома.





Напомним, в 2023 году Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств. В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. Тогда казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов в интервью SputnikLive рассказал, что деятельность людей из данного списка занимала прозападную или проукраинскую позицию. Работают они, по его словам в том числе с фондом USAID. Активист отметил, что ежемесячно при поддержке USAID проводится в Казахстане одно-два мероприятия.





Все эти структуры создают медиафорумы, на которых обсуждаются колонизация со стороны России и необходимость деколонизации", - сказал Исмагулов.





В 2022 году в USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.





Ранее RT заявил , что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.





Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.





USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".





RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.





2 февраля Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что агентству пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID. Позже он заявил , что президент США Дональд Трамп готов закрыть агентство.



