Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID

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Вашингтон. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Об этом он написал на своей странице в X, - Американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Об этом он написал на своей странице в X, сообщает РБК.





USAID - преступная организация. Пора ей умереть", - говорится в посте.





Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.





Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO - онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.





В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее "ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления".





Еще в одном сообщении Маск спросил своих подписчиков: "Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ деньги с налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" Доказательств в подтверждение своих слов он не привел.





Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, что "USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.





20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.





Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.





Аккаунт USAID в соцсети X также недоступен. "Этот аккаунт не существует", - говорится в сообщении на странице агентства.