03.02.2025, 16:27 8551
Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID
Глава нового департамента эффективности государственного управления заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства
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Вашингтон. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство по международному развитию USAID.
Со всем уважением к сотрудникам USAID - я обсудил это с ним (Трампом. - Прим. ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его. Я уточнил у него это несколько раз", - приводит сообщение предпринимателя РИА Новости.
По словам предпринимателя, Трамп на вопрос о том, уверен ли он в таком решении, ответил положительно. Кроме того, глава DOGE заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Ранее Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что агентству пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.
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03.02.2025, 08:35 12401
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Сайт USAID ранее перестал работать, как и аккаунт в X
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Вашингтон. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Об этом он написал на своей странице в X, сообщает РБК.
USAID - преступная организация. Пора ей умереть", - говорится в посте.
Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.
Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO - онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.
В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее "ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления".
Еще в одном сообщении Маск спросил своих подписчиков: "Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ деньги с налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" Доказательств в подтверждение своих слов он не привел.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, что "USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.
20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.
Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.
Аккаунт USAID в соцсети X также недоступен. "Этот аккаунт не существует", - говорится в сообщении на странице агентства.
30.01.2025, 12:20 47961
В США военный вертолет врезался в пассажирский самолет
На месте работают пожарные
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Вашингтон. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатов Америки военный вертолет врезался в пассажирский самолет возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне.
Могу подтвердить, что Трампу (президенту США Дональду Трампу. - Прим. ред.) доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт со ссылкой на канал Fox News.
Американский сенатор Тед Круз в свою очередь заявил, что в результате инцидента есть погибшие.
Между тем Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что речь идет о пассажирском Bombardier, который может принять до 70 пассажиров. В результате столкновения он упал в реку Потомак.
При этом, по данным CNN, в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а врезался в него вертолет Black Hawk сухопутных войск США с тремя военными на борту.
Как передает местное отделение NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Температура в реке составляет около 1,6 градуса, из-за чего существует угроза быстрого переохлаждения. На месте работают пожарные. Идет поисковая операция.
Напомним, в Казахстане утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
29.01.2025, 20:18 55911
В Индии во время религиозного фестиваля погибли десятки людей
Трагедия произошла в городе Праяградже во время индуистского фестиваля Кумбха Мела
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Дели. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тридцать человек погибли в давке в индийском городе Праяградже во время индуистского фестиваля Кумбха Мела, 60 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ani.
30 человек погибли в давке на Кумбха Мела, которая произошла между 1 и 2 часами ночи. 25 человек были опознаны, а идентификация оставшихся пяти продолжается", - заявил глава полиции Вайбхав Кришна.
Он добавил, что травмы во время инцидента получили 60 паломников.
Давка возникла рано утром, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.
28.01.2025, 14:59 68216
Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных веществ
В напитках обнаружен высокий уровень хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов.
Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило (...) что распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья", - приводит РИА Новости сообщение Coca-Cola Europacific Partners Belgium.
Жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.
27.01.2025, 08:27 83636
Лукашенко победил на выборах президента Беларуси
Фото: president.gov.by
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Минск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики - их на пресс-конференции привел глава Центризбиркома Игорь Карпенко, сообщает РБК.
За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей.
Сам Лукашенко, проголосовав с утра, дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа. На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет.
Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - сказал он.
Выборы президента Беларуси прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата:
депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич - получил 2,02% голосов;
предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016-2019) Анна Канопацкая (48 лет), которая участвовала в выборах президента 2020 года, - 1,86%;
первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков - 3,21%;
председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов Александр Хижняк - 1,74%.
Против всех проголосовали 3,6% белорусов.
26.01.2025, 18:57 91121
Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договора о прекращении огня
Израиль обвинил палестинское движение в том, что оно до сих пор не освободило одну из женщин-военнослужащих и не передало список живых и погибших заложников
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Тель-Авив. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении огня, тем временем Тель-Авив утверждает, что условия перемирия нарушает ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Оккупанты препятствуют возвращению перемещенных лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для ее освобождения <…> Мы считаем, что оккупационные войска несут ответственность за препятствия в осуществлении соглашения, и мы следим вместе с посредниками со всей ответственностью, чтобы достичь решения, которое приведет к возвращению перемещенных лиц", - говорится в заявлении ХАМАС.
Израиль со своей стороны обвинил палестинское движение в том, что оно до сих пор не освободило Эрбель Йехуд и не передало список живых и погибших заложников.
В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", - цитирует издание советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана.
Накануне в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем ХАМАС освободило вторую группу израильских женщин-военнослужащих, отпустив трех девушек. Четвертая, Эрбель Йехуд, осталась в плену, но палестинское движение представило доказательства, что она жива, и обещало отпустить ее во время следующего этапа. В обмен на это из израильских тюрем освободили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм. Кроме того, палестинцы должны были получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переселиться из-за военных действий.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.
15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня.
26.01.2025, 10:52 97241
В Беларуси начались выборы президента
Фото: БЕЛТА
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Минск. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательные участки для голосования в основной день президентских выборов открылись в Беларуси, сообщает "Sputnik Беларусь".
В 08.00 сегодня по всей стане открылись более 5,3 тысячи избирательных участков. Больше всего их образовано в Гомельской и Минской областях. В избирательные листы включено более 7,1 миллиона граждан Беларуси, наделенных избирательным правом", - пишет издание.
В соответствии с законодательством Беларуси проводится досрочное голосование, также избиратели голосуют в основной день. В рамках этой электоральной кампании досрочное голосование началось 21 января и продолжалось пять дней - до 25 января включительно.
По итогам досрочного голосования в стране пришли на избирательные участки более 41,81% процента избирателей.
Голосование завершится в 20.00 по местному времени. Итоги голосования Центризбирком планирует объявить в понедельник, 27 января, примерно в 02.30.
За ходом президентских выборов наблюдает несколько миссий международных наблюдателей - от СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ.
24.01.2025, 20:39 111956
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Президент РФ подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания
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Москва. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, в том числе с США, однако препятствия этому чинит Киев. На это указал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", - прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение украинской тематики с РФ.
Президент России подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания.
Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров", - сказал Путин.
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