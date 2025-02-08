Агентство USAID выделило Казахстану 8,1 млн долларов
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Всего USAID выделило 72 млрд долларов в 2023 финансовом году - последнем, за который имеется информация, сообщает издание Newsweek.
Наибольшую помощь в размере более 16 млрд долларов получили различные НПО Украины. Среди стран СНГ больше всего денег получила Молдова - 208,3 млн долларов, далее идет Грузия - 91,5 млн долларов, Таджикистан - 52,2 млн долларов, Армения - 45,3 млн долларов, Кыргызстан - 42,3 млн долларов, Узбекистан - 40,6 млн долларов, Беларусь - 26,29 млн долларов, Азербайджан - 16,3 млн долларов, Казахстан - 8,1 млн долларов и Туркменистан - 4,3 млн долларов.
Напомним, России агентство закрыли в 2012 году.
Ранее депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами, передает корреспондент агентства.
Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию
Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов (...) Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов
Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".
В 2022 году в USAID заявилио планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
Отметим, что в России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID.
У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - цитирует председателя комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева РИА Новости.
По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.
Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - заключил он.