Депутат о программах "помощи": Надо заканчивать с этим в Казахстане!
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами, передает корреспондент агентства.
Депутат мажилиса отметил, что в последние дни становятся известны новые шокирующие подробности о деятельности USAID - Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием "вредоносных проектов". Официальные лица, например Илон Маск и президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы". В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что агентство USAID "на всем протяжении" не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на "абсурдные" и "вредоносные" проекты.
Например, USAID выделило 47 000 долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии, 32 000 долларов - на "трансгендерный комикс" в Перу, 6 млн. долларов - на финансирование туризма в Египте, 2 млн долларов - на "смену пола" и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале, 1,5 млн. долларов - на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии, сотни миллионов долларов - на финансирование для "ирригационных каналов, сельхозоборудования и даже удобрения" для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане. А также, этой организацией "сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам "Аль-Каиды". И это лишь некоторые примеры деятельности Агентства. О том, на какие еще "благие" (в кавычках) цели были направлены миллиардные средства, нам еще предстоит узнать", - отметил Магеррамов.
Что касается деятельности агентства в Центральной Азии, то, по словам депутата, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства регионе. При этом он обратил внимание, что исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, "которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане".
Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций (...) Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение", - заявил мажилисмен.
Магеррамов потребовал провели аудит и обнародовать все отчеты касающиеся финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли.
Также считаем необходимым, чтобы министерство юстиции, да и правительство в целом, разработало законопроект, который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов. Надо заканчивать с этим в Казахстане!" - заключил спикер.
В кулуарах мажилиса вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева спросили, какие проекты USAID приостановлены в Казахстане. На это он ответил, что пока нет информации о приостановлении программ.
С агентством мы осуществили одну программу, она закончилась в прошлом году. В этом году у нас с USAID по линии нашего министерства нет никаких программ нет", - сказал Торебаев.
Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию
Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов (...) Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов
Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".
В 2022 году в USAID заявилио планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.
Ранее RT заявил, что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.
Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.
USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
Отметим, что в России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID.
У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - цитирует председателя комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева РИА Новости.
По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.
Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - заключил он.