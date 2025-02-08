Депутат о программах "помощи": Надо заканчивать с этим в Казахстане!

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами, передает корреспондент агентства.





Депутат мажилиса отметил, что в последние дни становятся известны новые шокирующие подробности о деятельности USAID - Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием "вредоносных проектов". Официальные лица, например Илон Маск и президент Дональд Трамп , назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы". В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что агентство USAID "на всем протяжении" не было подотчетно налогоплательщикам и направляло огромные суммы денег на "абсурдные" и "вредоносные" проекты.





Например, USAID выделило 47 000 долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии, 32 000 долларов - на "трансгендерный комикс" в Перу, 6 млн. долларов - на финансирование туризма в Египте, 2 млн долларов - на "смену пола" и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале, 1,5 млн. долларов - на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии, сотни миллионов долларов - на финансирование для "ирригационных каналов, сельхозоборудования и даже удобрения" для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане. А также, этой организацией "сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам "Аль-Каиды". И это лишь некоторые примеры деятельности Агентства. О том, на какие еще "благие" (в кавычках) цели были направлены миллиардные средства, нам еще предстоит узнать", - отметил Магеррамов.





Что касается деятельности агентства в Центральной Азии, то, по словам депутата, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства регионе. При этом он обратил внимание, что исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, "которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане".





Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск "активности" некоторых групп под лозунгами "права сексуальных меньшинств" происходят не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые "женские марши", "лесби парады", парады в центре Алматы, и бесконечные попытки их проведения, являются результатами деятельности таких организаций (...) Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение", - заявил мажилисмен.





Магеррамов потребовал провели аудит и обнародовать все отчеты касающиеся финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли.





Также считаем необходимым, чтобы министерство юстиции, да и правительство в целом, разработало законопроект, который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов. Надо заканчивать с этим в Казахстане!" - заключил спикер.





В кулуарах мажилиса вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева спросили, какие проекты USAID приостановлены в Казахстане. На это он ответил, что пока нет информации о приостановлении программ.





С агентством мы осуществили одну программу, она закончилась в прошлом году. В этом году у нас с USAID по линии нашего министерства нет никаких программ нет", - сказал Торебаев.





Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию





Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов (...) Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов





Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".





В 2022 году в USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России.





Ранее RT заявил , что в 2020-2021 годах Вашингтон выделил не менее $9,14 млн на различные некоммерческие проекты в Казахстане. Их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID). По мнению опрошенных редакцией экспертов, эти средства могли значительно повлиять на картину январских общественных беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.





Как следует из отчетных документов USAID, с которыми ознакомился RT, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование.





USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".





RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.





Отметим, что в России, в 2024 году законодательно была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных USAID.





У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - цитирует председателя комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева РИА Новости .





По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.





Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - заключил он.