19.02.2025, 17:52 8686
Более 150 особей каспийских тюленей планируют изъять для научных исследований в РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и воспроизводственных целей". Документ опубликован на портале Открытые НПА.
Планируется разрешить изъятие:
1) 156 особей каспийских тюленей для научных исследований в целях мечения с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 31 декабря 2025 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;
2) аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 500 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;
3) аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;
4) нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 ноября 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Ертис в пределах Абайской и Павлодарской области;
5) каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в воспроизводственных целях в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в объеме 26 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.
Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установить в размере 0,064 месячного расчетного показателя, одного килограмма аральского усача в размере 0,013 месячного расчетного показателя и одного килограмма нельмы и каспийского лосося в размере 0,017 месячного расчетного показателя", - говорится в документе.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В Казахстане появится резерват "Каспий итбалығы".
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18.02.2025, 17:12 18461
В Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана вместе со Всемирным банком разработало вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, которая включает в себя 39 проектов, сообщила в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева.
Это позволит обеспечить постоянной работой 2000 человек, улучшит развитие сельского хозяйства и рыболовного промысла Кызылординской области, создаст дополнительные рабочие места, улучшит экономическую и социальную обстановку в регионе", - заявила она.
По словам Молдир Абдуалиевой, для информирования о второй фазе проекта по сохранению Северного Аральского моря специалисты министерства встретились с жителями Аральского района Кызылординской области. Такие же встречи прошли в 21 населенном пункте 11 сельских округов. Еще 7 встреч с гражданами прошли в Аральске.
Кроме того, отметила спикер, на стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья".
До конца года министерство планирует закончить реконструкцию Кокаральской плотины, которая отделяет Северный Арал от Большого Аральского моря. Это поможет нам сохранить Северный Арал, снизить соленость воды в нем, улучшить экологическую обстановку в регионе", - добавила она.
Ранее сообщалось, что миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море.
18.02.2025, 15:12 19796
Угроза природе, туризму и памятниками истории - общественники обеспокоены строительством каскада ГЭС на реке Коксу
Фото: Елена Ударцева
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Талдыкорган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство каскада ГЭС на реке Коксу может привести к безвозвратной утрате культурно-исторического наследия мирового значения. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе, сообщили в общественном фонде "Охотники за петроглифами".
По информации участников пресс-конференции, в области Жетысу, в Кербулакском районе, на реке Коксу запланировано строительство каскада из семи ГЭС общей мощностью 150 МВт. Уже начато строительство рудненских ГЭС-1 и ГЭС-2 общей установленной мощностью 42 МВт. Близится к завершению строительство Верхне-Талаптинской ГЭС мощностью 7 МВт.
Строительство, по мнению ученых и общественников, несет риски техногенной и экологической катастрофы. Оно может привести к безвозвратной утрате культурно-исторического наследия мирового значения. Также область может лишиться проведения спортивных соревнований международного уровня, что в итоге скажется на ее туристической привлекательности.
Спикеры отметили, что строительные работы были начаты без должного информирования общественности, как того требуют статьи 4 и 6 Орхусской конвенции и статьи 13, 14, и 17 Экологического кодекса РК.
Как отметила исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова, в результате затопления из-за строительства ГЭС на реке Коксу может полностью измениться исторический ландшафт, исчезнуть часть археологических объектов: поселения, могильники, наскальные рисунки, начинающиеся с эпохи бронзы (2-е тысячелетие до нашей эры и до середины XIX века).
Часть из них еще не исследована учеными. Это сделает невозможным создание в долине реки гео- или нацпарка под эгидой ЮНЕСКО, то есть этот уникальный с точки зрения археологии и истории регион потеряет свою туристическую привлекательность", - рассказала она.
Председатель экологического общества "Зеленое спасение" Сергей Куратов считает, что проводимое строительство неминуемо окажет влияние на экологическую ситуацию в регионе. Экологов беспокоит и тот факт, что данная местность является селе- и сейсмоопасной. Необходимо провести тщательное обследование территории. Осуществление работ без должной подготовки может привести к серьезной техногенной катастрофе.
Отсутствует информация о том, рассматривался ли альтернативный проект, то есть строительство в другом месте или сооружение электростанций других типов. В предоставленных нам подрядчиками документах нет информации о том, каковы размеры санитарно-защитной зоны для строящихся сооружений. Не указан класс санитарной опасности в соответствии с новыми Санитарными правилами. Не указано, как будет передаваться электроэнергия. Линии электропередачи тоже окажут влияние на экологическую ситуацию в регионе. Все это вызывает большие сомнения в качестве проектно-сметной документации", - рассказал эксперт.
По словам ведущего научного сотрудника института археологии имени А.Х. Маргулана Александра Горячева, строительство может нанести непоправимый урон природному археологическому ландшафту памятника международного значения Ешкиолмес.
Ешкиолмес - это одно из самых крупных скоплений не только Казахстана, но и Центральной Азии. Комплекс насчитывает более 25 000 петроглифов и множество памятников древности. Он еще до конца не изучен, и любое изменение на его территории может привести к нарушению целостности всего объекта". Кроме того, на территории долины Коксу зафиксированы десятки других, еще неизученных археологических объектов - петроглифов, могильников, поселений. Затопление территорий и хозяйственное освоение в ходе строительства ГЭС могут затруднить доступ к ним со стороны ученых, часть объектов может быть уничтожена", - обеспокоен археолог.
По словам президента Федерации рафтинга Казахстана Константина О, река Коксу обладает уникальными характеристиками, которые привлекают спортсменов со всего Казахстана и из других стран.
После строительства ГЭС чемпионаты республиканского, и тем более международного, уровня сразу отпадают. Становятся либо полностью невозможными либо утрачивают свой потенциал. Строительство ГЭС нанесет ущерб туристической отрасли, ограничив доступ к реке и уничтожив ее спортивный потенциал", - отметил Константин О.
По его словам, федерация призывает к открытому обсуждению проекта с участием спортивного сообщества, экологов и специалистов по туризму.
Важно найти баланс между развитием энергетики и сохранением природного и спортивного наследия региона", - подчеркнул спикер.
Никто не спорит, что электроэнергия и строительство ГЭС необходимы. Но при условии, что это не нарушает и не обрезает наши корни, не ведет к разрушению памятников в виде курганов и петроглифов. Энергию необходимо вырабатывать без ущерба для исторических корней. Надеюсь, что все сказанное сегодня будет услышано в самых высоких кабинетах. Надеюсь, будут приняты незамедлительные меры, чтобы строительство ГЭС в Жетісу и любое другое строительство на территории Казахстана было реализовано без ущерба для наших исторических памятников", - подытожил выступления спикеров общественник Мухтар Тайжан
Общественные деятели и ученые подготовили открытые письма на имя акима Кербулакского района области Жетысу с просьбой предоставить полную и достоверную проектную документацию строительства.
Для справки:
Археологический комплекс Ешкиолмес насчитывает более 250 памятников разных видов - поселений, могильников, жертвенников и более 10 000 петроглифов. Комплекс датируется от середины II тыс. до н.э. до середины XIX в. Высокая концентрация памятников на данной территории свидетельствует о большой хозяйственной и культурной значимости этого района области Жетісу. Комплекс начал активно изучаться в 1982 году экспедицией под руководством Алексея Марьяшева. В 2021 году Ешкиолмес был внесен в предварительный перечень от Республики Казахстан для номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным Федерации рафтинга, в сезон сюда приезжают 3000 спортсменов и туристов - любителей рафтинга. С учетом всех сопровождающих туристов, поток, который обеспечивают водные вида спорта, составляет 5000 человек в год. Также здесь проходят соревнования международного уровня, включая Кубок Азии.
17.02.2025, 11:28 28866
В Казахстане на защиту окружающей среды направят 2,5 млрд кубометров воды
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на природоохранные попуски для поддержания состояния местных экосистем в 2025 году направят 2,5 млрд кубометров воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации страны.
Наше министерство планирует обеспечить наполнение 219 озер, залив более 204,2 тысячи га сенокосных угодий, а также полив 5,23 тысячи га лесов в поймах рек. Это улучшит экологическую ситуацию и водоснабжение в прибрежных районах. Реализация всех мероприятий также поможет снизить риски засух, предотвратит утрату кормовых угодий, а также поспособствует устойчивому развитию сельского хозяйства и местных экосистем", - заявил директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.
По данным ведомства, в прошлом году на защиту окружающей среды направили 1,5 млрд кубометров воды.
В частности, 889 млн кубометров воды направили на сохранение озерных систем Кызылординской области, 87,5 млн кубометров - в пойму реки Шидерты Павлодарской области, 29,7 млн кубометров - в реку Нура для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного заповедника.
Еще 90 млн кубометров воды направили по реке Илек Актюбинской области. По водохозяйственным объектам Туркестанской области направили 144 млн кубометров воды, а из объектов филиала "Казводхоза" "Большой Алматинский канал имени Конаева направили 133 млн кубометров", - добавили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
Ранее миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море.
14.02.2025, 18:57 45936
Водитель грузовика избавился от шламовых отходов в степях Атырауской области
Он не доехал до полигона
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Атырау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик компании, занимающейся нефтеразведкой в Кызылкогинском районе, вылил вязкую жидкость в степи в местности Тайсойган, сообщает "АЖ".
По словам очевидцев, вещество было сброшено на землю примерно в 30 километрах от села Миялы.
Члены комиссии, созданной специально для выяснения обстоятельств происшествия, выехали на место. Предварительно установлено, что вещество похоже на шламовые отходы. Оно должно было быть утилизировано на специальном полигоне в Жылыойском районе, но по каким-то причинам водитель грузовика не доехал до места назначения.
По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования. Если будет установлено, что вещество представляет опасность для экологии, компания будет привлечена к ответственности.
Напомним, более 400 водителей привлечены к ответственности за несанкционированный слив нечистот и выгрузку мусора в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".
10.02.2025, 13:21 73281
Алматы возглавил список самых грязных городов мира
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.
По вчерашним данным сайта швейцарской компании IQAir, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.
Сегодня город занимает 11-ю строчку рейтинга, опередив столицу Кыргызстана Бишкек.
Первые три места занимают Лахор (Пакистан), Киншаса (Заир) и Дели (Индия).
В первую десятку вошли также еще два индийских города - Мумбаи и Калькутта, а также Ханой (Вьетнам), Дакар (Сенегал), Дакка (Бангладеш), Сараево (Босния) и Багдад (Ирак).
Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
Ранее Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Читать: https://www.kt.kz/rus/ecology/my_teryaem_almaty_-_deputat_ob_ekologicheskoy_situatsii_1377973709.html
08.02.2025, 14:12 90226
В снегах Антарктиды впервые нашли частицы микропластика
Микропластик обнаружили британские ученые возле некоторых лагерей в глубине Антарктиды
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Лондон. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) обнаружили микропластик в снегу около некоторых лагерей в глубине Антарктиды, сообщает Daily Mail.
В исследовании ученых утверждается, что это первый случай, когда крошечные кусочки пластика - некоторые размером с эритроцит - были обнаружены в таких отдаленных местах.
Первоначальный анализ показал, что микропластик поступил из местных источников.
Это может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", - сказала доктор Клара Манно, эколог-океанист из BAS.
Последствия наличия микропластика в снегах Антарктиды остаются неясными.
Несмотря на строгие правила ввоза материалов в Антарктику, наши результаты показывают наличие микропластикового загрязнения даже в отдаленных и строго контролируемых районах. Это подчеркивает всепроникающий характер пластикового загрязнения, демонстрируя, что на Земле нет по-настоящему нетронутых мест", - заявила соавтор исследования, доктор Кирсти Джонс-Уильямс.
Ранее сообщалось, что китайские ученые создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости.
15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
07.02.2025, 20:18 98361
Архаров, куланов и джейранов подсчитали в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: Минэкологии РК
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Талдыкорган. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Учет диких животных прошел в Алтын-Эмельском нацпарке. Учет проводился в ясную, безветренную погоду семью группами из 20 учетчиков, которые считали животных как визуально, так и по следам, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Всего в результате двухдневной работы было учтено порядка 5,5 тыс. голов джейранов и около 190 голов архара. Численность куланов в нацпарке составила 3,6 тыс. особей. При этом надо отметить, что это самая многочисленная популяция кулана в Казахстане. Устойчивый рост численности копытных дает возможность расселять животных в другие исторические места обитания.
В 2024 году 87 голов были переселены в резерваты "Алтын дала", "Иле-Балхаш" и в Созакское лесничество.
Напомним, что основная цель мероприятия - инвентаризация популяций архаров, куланов и джейранов, занесенных в Красную книгу страны.
07.02.2025, 12:42 98011
Дирекция нацпарка "Бурабай" обратилась к любителям кататься по льду озер на квадроциклах
Фото: Нацпарк Бурабай
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дирекция государственного национального природного парка "Бурабай" обратилась к нарушителям правил посещения особо охраняемых природных территорий.
На водоемах национальных парков, в том числе на озере Бурабай, запрещено использование квадроциклов", - напомнили в нацпарке.
Там уточнили, что разрешений на ведение такого вида бизнеса на территории нацпарка не выдавалось. Вокруг озер установлены информационные объявления "Заезд на озеро запрещен".
Сейчас инспекторский состав нацпарка совместно с представителями отдела полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области проводит рейдовые мероприятия для предотвращения нарушений.
За период с 1 января по 5 февраля года зафиксировано 8 фактов съезда квадроциклов с дороги общего пользования на ледовую гладь озера Боровое. По всем случаям наложены административные штрафы с конфискацией транспортных средств", - сообщили в нацпарке.
Дирекция нацпарка призвала посетителей бережно относиться к природе и сообщать о нарушениях, в том числе о выезде транспортных средств на ледовую поверхность озер, по телефону 8 (716) 367 17 15.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?