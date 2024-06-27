В Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон  

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-мая текущего года в Едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировано 255 уголовных экологических правонарушений, на 9% больше, чем годом ранее, - По итогам января-мая текущего года в Едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировано 255 уголовных экологических правонарушений, на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.





В региональном разрезе больше всего правонарушений зарегистрировали в Атырауской области - 56 случаев против 32 случаев годом ранее. Годовой рост здесь составил 75%. Далее расположились Алматинская (23 случая), Западно-Казахстанская (23 случая), Туркестанская (21 случай) и Восточно-Казахстанская (20 случаев) области.





Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировано в Шымкенте (1 случай), Жетысуской (2 случая) и Актюбинская (4 случая) областях.





44,7% всех правонарушений пришлось на незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных: 114 правонарушений, плюс 26,7% за год.





Еще 24,7% правонарушений пришлось на незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений: 63 случая, минус 6% за год.





Далее идут незаконная охота (36 случаев), самовольное пользование недрами (19 случаев), незаконная вырубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников (19 случаев), порча земли (2 случая), нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности (1 случай) и загрязнение, засорение или истощение вод (1 случай).





Что касается административных правонарушений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, за пять месяцев зарегистрировали 26,5 тыс. таких случаев, что на 0,5% больше, чем за январь-май прошлого года.





Более трети всех правонарушений пришлось на эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах: 9,3 тыс. случаев. Среди наиболее распространенных также числились случаи нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, а еще - нарушения требований пользования животным миром и правил охоты.





Сообщается, что и.о. министра экологии и природных ресурсов приказом от 3 июня 2024 года внес изменения в типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. Теперь документом предусмотрены меры именно по созданию зеленых насаждений, хотя ранее говорилось только о содержании и защите.