09.11.2023, 14:16 67236
Борьба с лудоманией: в закон об игорном бизнесе внесли 50 поправок
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сегодня озвучил меры по борьбе лудоманией и регулированию работы букмекерских контор на расширенном собрании фракции AMANAT, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
К сожалению, количество молодежи, вовлекаемой в азартные игры, растет с каждым днем. Различные рекламные объявления, призывающие к легкому заработку, обманом завлекают нашу молодежь в азартные игры. Лудомания стала опасной болезнью в нашем обществе. В борьбе с ней министерством предпринимаются ряд комплексных мер в рамках государственного контроля работы игорного бизнеса" - отметил Маржикпаев.
По его словам, на сегодняшний день выдано 28 лицензий на занятие игорным бизнесом по республике. Из них 5 казино, 8 залов игровых автоматов, 13 букмекерских контор и 2 тотализатора.
В рамках государственного контроля проводится проверка работы игорного бизнеса. В случае нарушения закона их лицензии аннулируются. В этом году в результате проверки были прекращены лицензии 7 букмекерских контор, 5 тотализаторов и 1 зала игровых автоматов. В настоящее время через суд проводится процедура лишения лицензии еще 3 букмекерских контор", - рассказал министр.
Министерство совместно с фракцией AMANAT подготовило отраслевой законопроект "Об игорном бизнесе, лотереях и лотерейной деятельности", который предусматривает более 50 конкретных поправок.
В их числе:
- ограничение рекламы букмекерских контор;
- запрет на размещение лотоматиков в жилых домах, магазинах, медицинских, образовательных учреждениях;
- установление уголовной ответственности для организаторов онлайн казино;
- запрет на совершение транзакций онлайн казино, нелегальным букмекерским конторам;
- запрет на участие в азартных играх гражданам, имеющим непогашенную задолженность, в том числе по алиментам и налогам;
- чтобы знать точный финансовый оборот букмекеров - будет проведена интеграция с финансово-информационными системами налоговых органов;
- будет установлена ответственность за незаконное участие в азартных играх молодежи, не достигшей 21 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.
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10.11.2023, 17:51 3911
Президенту Казахстана доложили о стратегических рисках транспортно-логистического потенциала страны
Токаев отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок
Фото: Акорда
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в ходе заседания Совета безопасности доложили о стратегических рисках реализации транспортно-логистического потенциала страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному коридору, а также расширения транспортных мощностей для экспорта отечественной продукции. Это требует снятия инфраструктурных ограничений и других барьеров, повышения качества транспортно-логистических услуг, совершенствования системы тарифообразования.
Также руководители государственных органов и национальных компаний доложили о работе по решению системных проблем по комплексу направлений, включая железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, трубопроводный транспорт.
Особое внимание было уделено синхронизации развития промышленности, экспорта и транзитного потенциала, внедрению современных стандартов инфраструктурного строительства, обеспечению мультипликативного эффекта для экономики от транспортно-логистической отрасли.
По итогам рассмотрения президент дал ряд конкретных поручений правительству.
Ранее президент Казахстана предложил разработать концепцию сопряжения транспортных артерий на территории стран СНГ.
10.11.2023, 15:25 8141
Пожары в Абайской области: уголовное дело направлено в суд
Фото: МЧС РК
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой завершено и направлено в суд уголовное дело о крупном лесном пожаре в области Абай, в котором погибли 15 лесничих.
Расследованием установлено, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза). Данная версия подтверждается заключениями экспертов, специалистов, фото-, видеоснимками, показаниями свидетелей и другими материалами дела", - рассказали в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что в период пожара руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала не выполнило возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценило ситуацию и не обеспечило соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 лиц.
Действия руководства резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала квалифицированы по части 3 статьи 292 УК РК ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", санкция от 5 до 10 лет лишения свободы) с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование по факту бездействия должностных лиц министерств экологии и природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям продолжается", - сказано в сообщении пресс-службы.
По результатам получения заключений специалистов будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.
Напомним, при пожаре, возникшем 8 июня текущего года в Батпаевском лесничестве РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" уничтожено более 60 тысяч гектаров лесного фонда. Погибли 15 работников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". После пожаров президент Токаев снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина.
10.11.2023, 10:51 19181
"АрселорМиттал Темиртау" оштрафуют за неготовность ТЭЦ к осенне-зимнему периоду
Фото: Instagram/karaganda.kaenk
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Караганда. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом госэнергонадзора отказано в выдаче паспорта готовности ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года, сообщили в департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК по Карагандинской области.
По данным ведомства, основанием для этого стал срыв графика капитального и среднего ремонта котлов станции №№ 4, 5.
Кроме того, сметой работ по расширенно-текущему ремонту на котле станции № 1 предусмотрена установка короба чистых газов из нержавеющей стали. При этом АО "АрселорМиттал Темиртау" ТЭЦ-2 принято решение использовать "черный" металл, также сметой предусмотрена установка новых завихрителей и раскручивателей (основной элемент эмульгаторов). АО "АрселорМиттал Темиртау" ТЭЦ-2 принято решение использовать действующие установки, которые уже находятся в эксплуатации свыше 16 лет и имеют видимые дефекты. Несмотря на то что сметой работ по ремонту котла станции № 5 предусмотрена в том числе полная замена коллекторов в количестве 12 штук, АО "АрселорМиттал Темиртау" принято решение не менять их, а ограничиться их зачисткой и ремонтом (действующие коллектора имеют значительные прогибы от 150 до 200 мм). Не завершены работы по теплоизоляции газохода от котла станции № 3 до дымовой трубы, также не завершены работы по ремонту кровли котельного цеха и другие", - проинформировали в департаменте.
Также, по данным ведомства, отмечается высокий риск того, что в текущий осенне-зимний период не будет введен в работу турбогенератор № 3 (без резерва) из-за длительности процедур по заключению договора с поставщиком для замены обмотки статора со стороны АО "АрселорМиттал Темиртау".
Сообщается, что ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму один миллион тенге.
Учитывая изложенное, а также для исключения предпосылок к возникновению нештатных ситуаций прохождение отопительного сезона ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" будет взято на особый контроль территориального департамента", - добавили в комитете.
Ранее сообщалось, что риск аварий на ТЭЦ Казахстана сохраняется. Об этом заявил вице-министр энергетики.
09.11.2023, 19:25 49006
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил символичность официального визита президента России, который проходит в преддверии 10-й годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.
Россия уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. За последние три года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30 %. В прошлом году товарооборот, по статистике Казахстана, составил рекордные 27 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году - 17 миллиардов долларов по итогам восьми месяцев. В целом, у нас имеются большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20% больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс", - отметил президент.
Наряду с этим в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.
Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан, а также обеспечение устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Отдельное внимание во время переговоров было уделено транспортно-транзитной сфере. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран.
Лидеры Казахстана и России подчеркнули необходимость продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов. Центральной темой XIX форума стало развитие сельского хозяйства. Товарооборот двух стран в сфере АПК по итогам прошлого года увеличился на 24%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. В рамках форума подписан солидный пакет соглашений между регионами и предпринимателями двух государств. Предложены конкретные инициативы по реализации взаимовыгодных проектов.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании в ходе переговоров ряда важных документов, нацеленных на усиление партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта и других.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике, а также отметили наличие взаимопонимания по вопросам сотрудничества в рамках основных международных организаций и интеграционных объединений.
Как заявил Касым-Жомарт Токаев, итоги переговоров с президентом России подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление добрососедских, союзнических отношений Казахстана и России.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и указал на перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.
09.11.2023, 10:08 77966
В Костанае проходит XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Фото: Сергей Миронов/Костанайские новости
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Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае проходит XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин примут участие в работе форума в режиме видео-конференц-связи.
В рамках форума также состоится пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Кроме того, состоится заседание казахстанско-российского делового совета. На панельных сессиях обсудят следующие темы:
- Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях;
- Цифровые технологии в АПК;
- Молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании.
На межрегиональной площадке также собрались представители бизнеса, отраслевых госорганов, ведомств, научных кругов.
Форум стартует с заседания Казахстанско-российского делового совета, участники которого обсудят актуальные вопросы сотрудничества приграничных регионов в сфере сельского хозяйства, в том числе развитие сельхозмашиностроения, транспортной инфраструктуры в АПК, техническое сопровождение проектов сельского хозяйства.
По итогам форума ожидается подписание межрегиональных и коммерческих документов.
Российская Федерация является одним из главных торговых партнеров Казахстана. По итогам 2022 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Россией составил $27 млрд (экспорт - $9,1 млрд, импорт - $17,9 млрд), что составляет почти 20% (19,9%) от общего товарооборота Казахстана.
За январь-август текущего года объем торговли составил $17 млрд, на 1,1% превысив показатель прошлого года.
Напомним, сегодня в столичном аэропорту глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина, который прибыл в Казахстан с официальным визитом.
09.11.2023, 09:28 80551
Мебель и отделочные материалы отечественного производства будут закупать при строительстве школ в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК внесло изменения и дополнения в национальный проект "Комфортная школа", предусматривающие расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства.
В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.
Стоит отметить, что Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. Для качественной реализации принятых правительством РК изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.
На сегодняшний день также готовится информационная система для осуществления общественного мониторинга. Таким образом, у каждого казахстанца будет возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения.
Напомним, национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тысяч ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.
На реализацию Национального проекта из республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2,4 трлн тенге. В 2023 году было запланировано начало строительства 217 школ на 461 тысячу мест с их введением до конца следующего года. В свою очередь в 2024 году планируется начало строительства 152 школ на 279 тысяч ученических мест с открытием в 2025 году.
08.11.2023, 20:52 121351
В Алматы раскрыта схема незаконной аренды помещений на торговых рынках
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 350 тысяч квадратных метров - площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на управление градостроительного контроля.
Собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, возводили торговые павильоны, незаконно увеличивая общую торговую площадь.
Из 60 рынков на сегодня выявлены нарушения и приняты меры административного характера по 37. Значительного увеличения общей торговой площади рынков владельцы добивались за счет строительства незаконных павильонов. По 7 из них имеется решение суда о частичном сносе. Общая торговая площадь за счет незаконных павильонов увеличивалась в среднем на треть. По 30 рынкам инициируются иски в судебные органы.
Ранее около тысячи нарушений в сфере строительства было выявлено в Алматы.
В октябре депутат сената Андрей Лукин озвучил депутатский запрос, в котором заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов. В своем депзапросе Лукин обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
08.11.2023, 19:50 124181
Нурдаулетов принял участие в XI встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ
В ходе встречи прошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества
Фото: Акорда
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась XI встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи прошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества.
Стороны обсудили вызовы и угрозы международной безопасности в современных условиях, обеспечение общественно-политической стабильности в условиях роста гибридных угроз, а также вопросы водопользования и сотрудничества стран СНГ в сфере совместного управления, использования и охраны водных ресурсов.
Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности, высказал ряд предложений по развитию взаимодействия с учетом интересов нашего государства.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?