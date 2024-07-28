В Шымкенте вернули в госсобственность проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец   

Суд постановил правительству Казахстана внести в мажилис проект закона, направленный на приведение отдельных норм налогового законодательства в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд Казахстана нашел нарушающую Конституцию страны норму в Налоговом кодексе, сообщили в суде.





Признать положение подпункта 13) части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" не соответствующим Конституции Республики Казахстан в части использования слова "истцы - ", - сообщает в документе.





Также суд постановил правительству Казахстана не позднее шести месяцев после опубликования постановления внести в мажилис проект закона, направленный на приведение отдельных норм налогового законодательства в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Республики Казахстан.





Как уточнили в суде, ранее поступили обращения граждан о проверке нормы Налогового кодекса, согласно которой от уплаты государственной пошлины в судах освобождены истцы - лица с инвалидностью, один из родителей лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью - по всем делам и документам.





Из обращений заявителей следует, что указанная норма Налогового кодекса ущемляет их конституционное право на доступ к правосудию при обжаловании судебных актов в кассационном порядке, ставит их в неравное процессуальное положение с лицами, имеющими такой же социальный статус, но освобожденными законом от уплаты государственной пошлины в судах", - добавили в конституционном суде.





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