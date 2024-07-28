27.07.2024, 10:00 7461
В Париже более 300 бездомных устроили акцию протеста
Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре
Фото: кадр из видео
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже более 300 бездомных, которых французские власти пытались выселить из города перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа.
Более 300 человек, отцы, матери и дети. Самому младшему - три недели", - сообщает ТАСС со ссылкой на гуманитарную ассоциацию Utopia 56.
Отмечается, что первые участники протеста прибыли к окружной мэрии еще во вторник. Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре.
Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", - добавили в ассоциации.
Напомним, в Париже открылись Олимпийские игры - 2024.
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27.07.2024, 12:40 6251
Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ задержали в Кыргызстане
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран Содружества Независимых Государств задержали спецслужбы Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности КР.
Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации - гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - информирует РИА Новости со ссылкой на ГКНБ.
Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере эмиссарами одной из террористических организаций.
Перед попыткой реализации данного преступления Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ.
В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.
Ранее в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
22.07.2024, 17:15 46376
Вооруженное нападение на дом престарелых произошло в Хорватии: погибли пять человек
Устроившего стрельбу в доме престарелых задержали
Фото: pixabay.com
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Загреб. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Даруваре в Хорватии произошло вооруженное нападение на дом престарелых и инвалидов, в результате которого погибли пять человек.
По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный телеканал Хорватии.
По данным ТАСС, устроившего стрельбу в доме престарелых задержали.
Сегодня в Беловарско-Билогорское управление полиции поступило сообщение о том, что в доме престарелых мужчина убил и ранил из огнестрельного оружия несколько человек. Лицо, причастное к преступлению, находится под надзором полиции. На месте происшествия проводится расследование, которое возглавил заместитель главы прокуратуры Беловара", - сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на своей странице в Сети выразил соболезнования семьям погибших и анонсировал приезд министров внутренних дел, социальной политики и здравоохранения на место трагедии.
22.07.2024, 16:43 47041
Россия и Иран проводят военные учения в Каспийском море
Учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей.
Как рассказал представитель учений капитан Аббас Хасани, маневры проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный этап учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
Уточняется, что подразделения участников будут тренировать на учениях навыки тушения пожара, оказания спасательных работ и транспортировки пострадавших вертолетом, а также стрельбу по воздушным и морским целям.
По информации другого иранского агентства ISNA, в учениях примут участие морские и летные подразделения сил ВМФ Ирана, в том числе ракетные катера "Пейкан", "Джоушан", "Дерафш" и "Сепар", два вертолета Agusta-Bell AB212, морское подразделение корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) "Шахид Басир" и корабли морского командования сил правопорядка страны. Учения будут проходить под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю, добавляется в сообщении.
22.07.2024, 08:13 51046
Джо Байден вышел из президентской гонки
Это первый подобный случай за десятилетия - в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон
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Вашингтон. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. Он заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии, сообщает РБК.
Байден предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов. Харрис приняла предложение. Она заявила о намерении получить номинацию на пост президента от Демократической партии, ее первое публичное заявление после отказа президента Джо Байдена от выдвижения распространил их общий штаб, передает CNN.
Она пообещала "сделать все, что в моих силах", чтобы объединить Демократическую партию и страну и победить республиканского кандидата Дональда Трампа. Харрис поблагодарила Байдена за его деятельность и назвала честью возможность работать вместе. До выборов осталось 107 дней, напомнила вице-президент, а потому у партии для консолидации осталось очень мало времени.
Выход Байдена из президентской гонки во время предвыборной кампании - первый подобный случай в стране за десятилетия. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент США Линдон Джонсон.
Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев. Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли, а также нескольких оговорок президента: на саммите НАТО он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина, а позднее вместо Камалы Харрис назвал фамилию Трампа.
Несмотря на призывы, Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок. 17 июля он допустил, что мог бы "пересмотреть" свое решение в случае проблем со здоровьем, которые не позволят ему исполнять обязанности. Через несколько часов Белый дом объявил, что президент сдал положительный тест на COVID-19, самоизолируется в своем доме в Дэлавере и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.
По данным Politico, еще в субботу, 20 июля, Байден собирался продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье передумал. Решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба, передает CNN.
Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет на национальной конвенции Демократической партии, которая состоится с 19 по 22 августа 2024 года в Чикаго. Согласно регламенту, заявки на выдвижение должны быть поданы в письменном виде и заверены самими претендентами на выдвижение в президенты. Им необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 делегатов, которые могут оставить свою подпись под подобной петицией лишь единожды. Претендентам на президентский пост придется убеждать около 4,7 тыс. партийных делегатов отдать свой голос именно за них. Кроме того, каждому политику предоставят по 20 минут на выступления сторонников на самой конвенции. Для утверждения нового кандидата может понадобиться несколько раундов голосования: оно будет проходить в алфавитном порядке - штат за штатом.
21.07.2024, 21:04 56226
Три человека погибли из-за массовой стрельбы на вечеринке в США
Фото: pexels.com
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Вашингтон. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, сообщает РИА Новости со ссылкой NBC News.
Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", - говорится в сообщении.
Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения - в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один человек получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.
Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте стрельбы от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелили. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.
21.07.2024, 20:20 56751
Четыре авиаудара по Йемену нанесли США и Великобритания
О жертвах и пострадавших не сообщается
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Сана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Великобритания нанесли четыре удара по провинции Ходейда в Йемене, сообщает РБК со ссылкой на Al Masirah.
Американско-британская агрессия была направлена против района Рас-Иса в округе Ас-Салиф, нанесено четыре авиаудара", - говорится в сообщении.
США и Великобритания не давали официальных комментариев на этот счет.
Ранее, 20 июля, израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. По данным йеменского минздрава, в результате атаки пострадали 80 человек.
Как сообщает РИА Новости, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары.
Утром 21 июля хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты по целям в районе города Эйлата на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщала, что перехватила летевшую из Йемена ракету "земля - земля".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов. Арабские и мусульманские страны со своей стороны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
14.07.2024, 12:10 87141
В ФБР назвали имя стрелявшего в Трампа
Фото: Jeff Swensen / Getty Images
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Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В экс-президента США Дональда Трампа стрелял неизвестный 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.
По информации РБК, экс-президент рассказал, что сразу понял, "что что-то не так", поскольку услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу.
Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит", - добавил он.
Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу. Он сообщил, что попавшая в него пуля пробила верхнюю часть его правого уха.
Действующий глава государства Джо Байден осудил покушение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу также осудили вице-президент США Камала Харрис, лидеры республиканцев и демократов в сенате Митч Макконелл и Чак Шумер и другие политики.
Как сообщили Associated Press и ABC в правоохранительных органах, стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство.
CNN писал со ссылкой на собственные источники, что стрелявший в Трампа человек находился на крыше здания за пределами места проведения митинга. Несколько собеседников телеканала и газета The New York Post назвали его "снайпером". Источники издания также сообщили, что огонь велся с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра.
Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании и что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа совершил 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, сообщило ФБР. Он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Нет никаких признаков, что в покушение вовлечены другие государства, рассказал NBC собеседник среди американских чиновников. Стрелка застрелили снайперы секретной службы.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.
13.07.2024, 10:45 92096
По меньшей мере 65 китов выбросились на побережье Шотландии
Эксперты назвали этот случай одним из самых массовых за последнее время
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Лондон. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 65 китов погибли при выбросе на побережье Великобритании. Волонтеры назвали данный случай одним из крупнейших массовых выбросов этих животных за последнее время.
По прибытии обнаружили, что на пляже находится около 77 животных, которые, очевидно, были выброшены на берег уже несколько часов назад. К сожалению, только 12 из них были живы", - цитирует заявление организации The British Divers Marine Life Rescue издание Reuters.
Сообщается, что киты могут выбрасываться на берег по целому ряду причин, например когда они сбиваются с пути или попадают в прилив. Киты имеют тесные социальные связи, и когда один член стаи попадает в затруднительное положение, другие следуют за ним, что и приводит к массовым выбросам на берег.
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