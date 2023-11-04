Рекламу букмекерских контор и онлайн-казино запретят в Казахстане

Допустимый возраст для участия в азартных играх будет повышен до 25

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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилова заявил, что реклама букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино будет запрещена, сообщает пресс-служба партии Respublica.





Также допустимый возраст для участия в азартных играх будет повышен до 25. Кроме того, для лиц, которые находятся в едином реестре должников, неплательщиков алиментов и лиц, которые имеют просроченные задолженности по банковским кредитам, будет установлен запрет для участия в играх. Эти и другие меры направлены на то, чтобы снизить остроту проблемы лудомании в Казахстане, подчеркнул Алихан Смаилов.





Соответствующие законодательные поправки в настоящее время рассматриваются в парламенте", - добавили в пресс-службе.





Напомним, ранее с депутатским запросом о деятельности букмекерских контор к премьер-министру страны обратился сопредседатель партии Respublica Руслан Берденов.





Мажилисмен поднял проблему распространения в обществе игромании, особенно среди социально незащищенных и среди молодых людей. Игромания приводит к распаду семей, преступлениям, суицидам. При этом доходы букмекерских контор за три года выросли почти в семь раз.





Депутат предложил ряд мер, направленных на ограничение распространения азартных игр, в том числе - запрет рекламы на всех информационных площадках, ограничение на прием платежных карт при оплате услуг букмекерских контор, изучение и внедрение в нашей стране международного опыта в борьбе с этим злом.



