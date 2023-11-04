03.11.2023, 13:50 25906
Рекламу букмекерских контор и онлайн-казино запретят в Казахстане
Допустимый возраст для участия в азартных играх будет повышен до 25
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилова заявил, что реклама букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино будет запрещена, сообщает пресс-служба партии Respublica.
Также допустимый возраст для участия в азартных играх будет повышен до 25. Кроме того, для лиц, которые находятся в едином реестре должников, неплательщиков алиментов и лиц, которые имеют просроченные задолженности по банковским кредитам, будет установлен запрет для участия в играх. Эти и другие меры направлены на то, чтобы снизить остроту проблемы лудомании в Казахстане, подчеркнул Алихан Смаилов.
Соответствующие законодательные поправки в настоящее время рассматриваются в парламенте", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее с депутатским запросом о деятельности букмекерских контор к премьер-министру страны обратился сопредседатель партии Respublica Руслан Берденов.
Мажилисмен поднял проблему распространения в обществе игромании, особенно среди социально незащищенных и среди молодых людей. Игромания приводит к распаду семей, преступлениям, суицидам. При этом доходы букмекерских контор за три года выросли почти в семь раз.
Депутат предложил ряд мер, направленных на ограничение распространения азартных игр, в том числе - запрет рекламы на всех информационных площадках, ограничение на прием платежных карт при оплате услуг букмекерских контор, изучение и внедрение в нашей стране международного опыта в борьбе с этим злом.
В сентябре президент страны провел заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения. Глава государства акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.
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03.11.2023, 19:47 14346
Компании Кайрата Боранбаева передали в коммунальную собственность Алматы
Фото: Instagram/kairat4
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальную собственность города, согласно договорам дарения, приняты 100% доли участия в уставном капитале трех ТОО "F Link (ЭФ Линк)", "Grand Hall Unity" и "Алмтрэйд", сообщает пресс-служба управления государственных активов Алматы.
26 октября 2023 года завершена регистрация этих ТОО за управлением государственных активов Алматы. Специалисты ведомства вносят изменения в уставы ТОО в части учредителя, а также ведут работы по созданию наблюдательного совета в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, проведения инвентаризации имущества и составления планов развития на пятилетний период.
Также прорабатывается вопрос по дальнейшей деятельности ТОО с учетом имеющихся арендаторов и приобретенных гражданами абонементов.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт".
В рамках в рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
В Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
03.11.2023, 19:08 16441
Казахстан начал перекачку газа из России в Узбекистан
Пока речь идет об объеме порядка 800 миллионов кубических метров
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начал перекачку газа из России в Узбекистан. До конца года будет осуществлен транзит примерно 800 миллионов кубометров газа.
В 2023 году мы завершили ремонт газотранспортной инфраструктуры. QazaqGaz совместно с нашими узбекскими коллегами и совместно с компанией "Газпром" провели всю необходимую работу. В настоящее время мы уже осуществляем транзит российского газа в Узбекистан", - сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в Алматы.
Он добавил, что пока речь идет об объеме порядка 800 миллионов кубических метров.
Напомним, в рамках Петербургского международного газового форума - 2023 первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Алексей Миллер и Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.
В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Республики Узбекистан.
В октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
03.11.2023, 17:25 18631
Президент: Турция самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана
В Казахстане действуют более 4300 компаний с турецким капиталом
Фото: Акорда
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Турция самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана, сообщает Акорда.
Глава государства, отметив значимость визита президента Турции в Казахстан, выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс укреплению многогранных отношений между странами и развитию тюркского мира.
Благодаря регулярным контактам сегодня успешно реализуются многие наши договоренности. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 54 процента и достиг 6,3 миллиарда долларов. Мы намерены увеличить этот показатель до 10 миллиардов долларов. Турция является одним из четырех основных торговых партнеров нашей страны. Также динамично развивается инвестиционное сотрудничество. В нашей стране действуют более 4300 компаний с турецким капиталом", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики. Он сообщил, что к юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу Анадолы, в Шымкенте - проспект и парк Турция, а в Алматы - памятник Мустафе Кемалю Ататюрку.
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за прекрасную организацию юбилейного саммита Организации тюркских государств и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами.
Поздравляю Вас с успешным проведением саммита. Благодарю Вас за решение построить школу в районе Нурдагы провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения 6 февраля текущего года. Уверен, эта школа станет одним из символов турецко-казахского братства, которому будут верны и будущие поколения. В условиях нынешней глобальной и региональной ситуации тюркский мир должен поддерживать тесное взаимодействие. На саммите в Стамбуле в 2021 году мы начали процесс преобразований, было решено придать нашей организации сильную институциональную структуру. За это время были предприняты важные шаги. И этот процесс продолжается. Выражаю признательность за гостеприимство, которое вы оказали мне и моей делегации на родине наших предков", - отметил президент Турции.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах. Президенты отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.
Дополнено 03.11.2023, 18.03
В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Казахстан Касым-Жомарту Токаеву электромобиль турецкого производства, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - отметили в пресс-службе.
Напомним, сегодня в Астане состоялся юбилейный саммит Организации тюркских государств В нем принимают участие главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.
03.11.2023, 12:45 27451
Достижение цели углеродной нейтральности без развития атомной энергетики невозможно - Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга подчеркнул, что, по оценкам международных экспертов, достижение цели углеродной нейтральности без развития атомной энергетики невозможно, информирует пресс-служба Минэнерго.
Мы понимаем, что атомная энергетика - это низкоуглеродная энергетика - это энергия будущего (...) Только атомная электроэнергия может стать заменой станций, которые работают на ископаемом топливе", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Он подчеркнул, что форсирование процесса в данном случае уже нецелесообразно.
Главное сейчас (...) сделать акцент на разъяснении казахстанцам, как важна для нас атомная энергетика, какие она дает возможности в плане развития и создания рабочих мест, развития строительной индустрии, инженерии, высшего образования, среднего технического образования, научно-прикладных исследований, сопряженных отраслей", - подчеркнул министр энергетики.
Напомним, в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым.
Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК к 2029 году в стране ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 гигаватт.
Начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергей Кислицин в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что АЭС спасет Казахстан от энергодефицита на долгие годы.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
03.11.2023, 11:20 33811
Алматинская ТЭЦ-2 перейдет на газ в 2026 году
Подрядчик по переводу на газ уже определен
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинскую теплоэлектроцентраль - 2 планируют перевести на газ в 2026 году, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
EPC подрядчик по переводу на газ уже определен, работы начаты. Активная фаза начнется в 2024 году с завершением до конца 2026 года", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что на ТЭЦ-2 завершены капитальные ремонты котла № 3 и турбин №№ 1, 2. На завершающей стадии капитальный ремонт котла № 5.
В целом по АО "Алматинские электрические станции" ремонтная кампания завершится в конце ноября текущего года. На всех ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях", - добавили в министерстве.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
02.11.2023, 17:30 77186
Лидеры ряда стран прибыли в Казахстан для участия в саммите Организации тюркских государств
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран прибывают в Казахстан для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба правительства РК.
В Астану прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сообщается, что он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября.
В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-Министр РК Алихан Смаилов.
Также премьер-министр встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который прибыл для участия в юбилейном саммите.
Дополнено 02.11.2023, 18.00
В Астану для участия в X саммите Организации тюркских государств прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба правительства.
В аэропорту столицы его также встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Напомним, 3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
02.11.2023, 14:32 83541
Казахстан и Венгрия подписали меморандум в области образования
Токаев и Орбан провели встречу в расширенном составе
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в расширенном составе, по итогам которой был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования, сообщает Акорда.
По словам президента Казахстана, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос более чем на 20%.
Я уверен, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшем будущем", - подчеркнул он.
В ходе переговоров стороны высказали взаимную заинтересованность к развитию контактов в таких областях, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и туризм.
Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности укрепления межпарламентских связей через группы дружбы, действующие в парламентах двух стран. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках различных международных площадок, включая ООН, ОБСЕ и ОТГ.
В ходе встречи Токаев также остановился на вопросах укрепления гуманитарных связей. Сегодня в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи, что послужит еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии, отметил президент.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев наградил Виктора Орбана орденом "Достық" I степени. В ходе церемонии глава государства отметил весомый вклад Виктора Орбана в развитие и укрепление двусторонних отношений.
Ранее стороны провели встречу в узком составе.
02.11.2023, 11:08 83681
Тридцать незаконных мигрантов из Узбекистана обнаружили в доме жителя Туркестанской области
При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 миллиона тенге, два сотовых телефона и документы иностранных граждан
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Туркестан. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержан организатор незаконной миграции, который за деньги предоставлял гражданам Узбекистана услуги по незаконному въезду и выезду через государственную границу, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий полицейские установили местного жителя, который за вознаграждение результате проведенной спецоперации оперативники задержали жителя Сарыагашского района, при получении денежных средств в размере 130 тысяч тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы. При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 миллионов тенге, два сотовых телефона и документы иностранных граждан", - рассказал на брифинге замглавы департамента Курманбек Сахов.
В принадлежащей мужчине времянке сотрудники полиции выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Задержанный гарантировал им беспрепятственный выезд в Узбекистан.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции". Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.
Ранее в Алматы в одном из хозяйственных корпусов микрорайона Казахфильм выявили четверых незаконно работающих граждан Нигерии. В июне из южной столицы за пределы Казахстана были выдворены 40 гастарбайтеров.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?