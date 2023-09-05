Президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения, информирует пресс-служба президента.





В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией", - отметил президент.





Он акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.





В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам", - подчеркнул Токаев и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.





Президент также обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.





Он отметил важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.





Глава государства также указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса





Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





По итогам обсуждения президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.





Проблему игромании ранее поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.





Об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала Аида Балаева будучи председателем национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.





По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала Балаева.





В июне Finprom сообщал , что Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.



