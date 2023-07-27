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Бесконтрольная реклама букмекерских контор должна уйти в прошлое - Оралов
Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства культуры и спорта сегодня провел аппаратное совещание по вопросам игорного бизнеса. Главной темой в повестке стала борьба с лудоманией, сообщает пресс-служба ведомства.
Одной из самых главных проблем на сегодняшний день является лудомания. Мы каждый день мониторим информационную повестку, и среди самых актуальных вопросов в информационном поле - лудомания среди наших граждан. Молодые, трудоспособные люди, наши с вами сограждане, теряют все из-за азартных игр. Игровая зависимость вгоняет их в долги, разрушает семьи, нередко толкает их даже на преступления. Мы начнем бороться с бесконтрольной рекламой игорного бизнеса. Билборды с ней заполонили улицы, рекламные баннеры встречают пользователей большинства сайтов, даже далеких от спорта. А ролики, обещающие легкий выигрыш, показывают в прайм-тайм. Нам нужно пресекать агрессивную рекламу букмекеров. И самое главное - исключений здесь ни для кого не должно быть", - заявил Оралов.
По его словам, необходимо усиливать законодательство, чтобы букмекеры могли размещать свою рекламу исключительно на спортивных мероприятиях, которые они спонсируют, и на зданиях своих офисов. Большие билборды и баннеры с рекламой игорного бизнеса должны уйти в прошлое.
Даже в аэропортах, когда мы приезжаем в разные города, даже в столицу, нас встречают баннеры с рекламой азартных игр. Это уже ни в какие рамки не лезет. Поэтому нам надо в кратчайшие сроки принять необходимые меры" - отметил министр.
Он добавил, что по букмекерам ситуация выправляется. Их количество сократили с 38 до 16.
Сейчас мы судимся с 4 букмекерскими конторами, добиваясь аннулирования их лицензий. Закон одинаков для всех. За нарушения будут наказываться и крупные игроки на рынке. С начала года были отозваны уже 5 лицензий. Поручаю еще активнее и агрессивнее работать в данном направлении. Еще раз - в этом деле у нас авторитетов нет", - отметил министр культуры и спорта РК.
Ранее об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала заместитель руководителя администрации президента, председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева.
По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель нацкомиссии.
Проблему игромании также поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.
В апреле и в мае кабмин уже обсуждал вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей. Тогда Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В их числе: разработка совместного плана действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры; создание социальных роликов о вреде азартных игр; проведение рейдов по выявлению незаконных игорных заведений и другие.
В июне Finprom сообщал, что Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.
Игроманией страдают более 350 тысяч казахстанцев.