Более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией

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НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов - на большей части РК ожидаются дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, северо-западе, юго-востоке страны - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе, севере, юге республики - с пыльной бурей. На северо-восток и центр страны по-прежнему будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает "Казгидромет".

Днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, утром и днем на севере, западе области - пыльная буря, усиление ветра на севере, западе, в горных и предгорных районах до 15-20, днем временами до 23-28 метров в секунду.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра на западе, юге, востоке до 18-23, при грозе порывы до 29 метров в секунду.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на западе области до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду.

Днем на западе Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на востоке, юге области порывы до 23-28 метров в секунду.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на юге, востоке области до 23 метров в секунду.

В западной половине Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области пыльная буря, усиление ветра ночью на севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на севере, западе до 25 метров в секунду.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, ночью на юге, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду.

На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, с порывами до 25 метров в секунду.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра ночью на юге, востоке, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. Ночью на юге, в горных и предгорных районах, днем на юге, севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных и предгорных районах до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.