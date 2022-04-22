- разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;
- создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;
- провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;
- обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;
- установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;
- установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;
- установить ответственность за организацию интернет-казино;
- разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.
В правительстве обсудили вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В совещании приняли участие представители уполномоченных государственных органов и Национального банка, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса.
Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры. У государственных органов отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр, и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино.
Тугжанов указал, что центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта.
По итогам совещания Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В частности: