Средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге - депутат

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Сегодня мировая врачебная практика подтверждает, что игромания является эмоциональной зависимостью наравне с наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом. Исследования Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр показали, что у любого среднестатистического горожанина в мире шесть процентов шансов стать уголовным преступником, 34 процента - алкоголиком, 32 процента - наркоманом и 48 процентов - игроманом. Игровая зависимость, как утверждают специалисты, сильнее героиновой", - заявила депутат мажилиса Лаззат Рамазанова.
Кроме того, она отметила, что статьей 1 закона РК "О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией" предусмотрено, что лица, уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в наркологических организациях системы здравоохранения с привлечением к труду в период прохождения лечения.
Министерство здравоохранения не принимает никаких мер для внедрения принудительного лечения больных игроманией. Хотя страсть к азартным играм приводит к реальным проблемам: средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге, семь из 10 семейных пар в Казахстане распадаются из-за игромании, участились уголовные преступления и случаи суицида. Несмотря на то что около 350 тысяч казахстанских граждан уже являются игроманами, в законодательстве нет прямого запрета на рекламу данных услуг. Сколько еще должно сломаться судеб и семей, чтобы ответственные ведомства обратили внимание на эту проблему?" - сказала депутат.
Лаззат Рамазанова предложила принять меры комплексного плана по борьбе с игроманией.
В частности, усилить контроль за исполнением законодательства в области распространения и рекламы азартных игр, предусмотреть в планах работы службы по формированию здорового образа жизни специальные программы профилактики игромании среди детей и подростков. Предусмотреть в рамках переподготовки и повышения квалификации медицинских работников направление по профилактике и лечению игровой зависимости. Проводить регулярные исследования на предмет наличия у детей и молодежи игровой зависимости, а также выявления их на самой ранней стадии", - заявила она.