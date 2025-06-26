25.06.2025, 16:10 79936
В Казахстане запретят носить закрывающую лицо одежду
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили внесенные сенатом поправки в закон по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, передает корреспондент агентства.
Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно массовых мероприятиях", - гласит закон.
Также внесенными изменениями предлагается предельную площадь жилища из расчета 18 квадратных метров площади на каждого члена семьи, включая самого получателя жилищных выплат, определять правилами, утверждаемыми правительством.
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26.06.2025, 17:29 11876
Президент Казахстана прибыл в Минск
Фото: Акорда
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Минск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прилетел в Минск, сообщили в Акорде.
Глава государства прибыл в Беларусь для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме", - говорится в сообщении.
Ранее подготовку к саммиту лидеров стран Союза и Евразийскому форуму обсудили вице-премьеры ЕАЭС.
26.06.2025, 17:07 9841
Токаев подписал закон о защите особо охраняемых природных территорий
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", сообщили в пресс-службе Акорды.
Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Трудовой и Бюджетный кодексы, а также в 9 законов.
Первый блок поправок направлен на совершенствование законодательства в области особо охраняемых природных территорий. Законом пересмотрены основания для перевода земель ООПТ в земли иных категорий.
Второй блок поправок направлен на обеспечение безопасности населения и предотвращение причинения вреда окружающей среде на территориях ООПТ.
Третий блок направлен на обеспечение охраны и рационального использования "зеленого пояса" города Астаны.
Четвертым блоком поправок регламентированы вопросы углеродных офсетов. Законом распространено действие Лесного кодекса на деятельность по реализации углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда, направленных на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановление деградированных и нарушенных земель.
Пятый блок поправок направлен на обеспечение социальной защищенности работников в сфере ООПТ.
Шестой блок поправок предусматривает внедрение системы гарантирования займов субъектам бизнеса. Целью системы гарантирования является обеспечение доступности необходимого объема финансирования субъектам предпринимательства при недостаточности у них залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.
Подробнее о внесенных в кодексы изменениях можно прочитать здесь.
26.06.2025, 14:48 20536
В Казахстане будут призывать в армию через SMS и eGov
Фото: gov.kz
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, передает корреспондент агентства.
Основные положения закона:
- введение системы военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях - через специальные координационные советы;
- углубленная допризывная подготовка станет доступна при школах и колледжах, прошедшие ее получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту;
- автоматизируется воинский учет и упрощается оповещение призывников (через SMS и eGov);
- отсрочка от призыва на обучение будет предоставляться только один раз на каждый уровень образования;
- для прошедших срочную службу вводятся социальные льготы: поступление в вузы без ЕНТ (на платной основе), обучение по госзаказу без обязательной отработки, защита образовательного гранта в период увольнения со службы;
- упрощается повторное поступление на контрактную службу после увольнения;
- дети военнослужащих с выслугой от 15 лет получают преимущество при поступлении в военные вузы;
- урегулировано разделение полномочий между Минобороны и Министерством промышленности в сфере гособоронзаказа.
26.06.2025, 14:08 23426
Сенат одобрил введение дизайн-кода для столицы и городов республиканского значения
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента во втором чтении одобрили изменения в законодательство по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций госорганов, передает корреспондент агентства.
В частности:
- внедряется дизайн-код и правила благоустройства в Астане и Алматы;
- расширяются полномочия акиматов и маслихатов городов республиканского значения, столицы по вопросам реновации, доступной среды и нестационарной торговли;
- вводится запрет на аудиорекламу в открытых пространствах, а также размещение визуальной рекламы на покрытии тротуаров, велодорожек, проезжей части, остановках и посадочных площадках;
- закрепляется регламент работы центров организации дорожного движения в городах Астане и Алматы;
- укрепляется правовой статус управления "зеленым поясом" столицы;
- расширяются компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;
- предусмотрено введение института регистрации иностранцев, прибывающих в страну на срок свыше 30 суток;
- предусмотрена децентрализация 63 функций между уровнями государственного управления;
- введены нормы по запуску и реализации нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Как отметили в сенате, большинство норм вступают в силу через 10 дней после официального опубликования. Отдельные положения - с сентября и октября 2025 года, января и июля 2026 года.
26.06.2025, 13:10 27646
Уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку вводится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Уголовном кодексе РК появились новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак", "Сталкинг" и "Дропперство". Нормы по вопросам оптимизации уголовного законодательства одобрили в сенате.
К новым составам преступлений относятся:
- сталкинг - навязчивое незаконное преследование, вызвавшее вред;
- принуждение к вступлению в брак;
- дропперство - передача платежных средств для мошеннических операций;
- создание помех управлению воздушным судном (в т.ч. с помощью лазеров и БПЛА);
- незаконная деятельность банков, микрофинансовых и коллекторских организаций;
- незаконный оборот дериватов редких и исчезающих животных и растений - с разграничением ролей (охотник, хранитель и т.п.).
В Уголовном кодексе ужесточена ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
Также предусмотрена альтернатива пожизненному заключению для отдельных категорий осужденных:
- несовершеннолетние - 15-20 лет;
- женщины, лица с инвалидностью I-II группы, мужчины 63+ - от 20 до 25 лет.
Установлены сроки погашения судимости:
- за тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, - до 8 лет;
- за особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье человека, - до 10 лет.
Также одобрены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), в том числе:
- запрет регистрации дел в Едином реестре досудебных расследований без подтвержденной налоговой проверки или судебного рассмотрения;
- доступ адвокатов к материалам дел с возможностью копирования процессуальных документов;
- дистанционная очная ставка, объединение процессуальных действий в один протокол обвинения и электронный формат дел по умолчанию;
- досудебное расследование по месту жительства потерпевшего - при онлайн-преступлениях;
- введение определения "параллельное финансовое расследование" с 2027 года.
Ранее сообщалось,что за похищение невесты в Казахстане похитителю будет грозить до 10 лет лишения свободы. Также принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом.
26.06.2025, 12:28 31156
Блогерство - не оправдание для противоправных действий: в МВД обратились к пранкерам
Подобные шутки и трюки - не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел обратилось к пранкерам в связи с участившимися случаями опасных трюков и розыгрышей, сообщает Polisia.kz.
В последнее время в интернете все чаще появляются видео с так называемыми пранками и экстремальными сценами. Эти розыгрыши и опасные трюки осуществляются ради хайпа в социальных сетях. К сожалению, погоня за лайками и просмотрами нередко выходит далеко за рамки юмора и безобидных развлечений", - заявили в МВД.
В полиции отметили: вместо доброжелательного контента авторы пранков прибегают к агрессии, провокациям, инсценировкам насилия и риску для жизни как собственной, так и окружающих.
Такие действия представляют опасность и нарушают общественный порядок. С начала года по таким фактам к административной ответственности уже привлечены 24 человека", - отметили в ведомстве.
К примеру, в Астане блогеры устроили в лифте постановку с "трупом" и нападением с топором. Их контент вызвал панику и сильный испуг у случайных пассажиров. Все участники жестокого розыгрыша арестованы на сроки от 15 до 30 суток.
В Алматинской области во время съемки экстремального ролика молодой человек попытался перепрыгнуть через движущийся автомобиль. Попытка закончилась трагически: он получил тяжелую травму и скончался.
Подобные шутки и трюки не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям. Невольные зрители часто испытывают шок и стресс. А сами исполнители подвергают себя серьезной опасности", - заявили в МВД.
Там напомнили, что за грубое нарушение общественного порядка, провоцирующее панику или причиняющее вред, а также за унижение человеческого достоинства предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Блогерство и съемка на камеру - не оправдание для противоправных действий. Жестокие пранки и опасные трюки - это не искусство, а шаг за грань закона. Мы обращаемся ко всем авторам подобного контента: подумайте о последствиях, прежде чем снимать или участвовать в сомнительных сценах. Уважайте чувства, безопасность и личные границы других как в жизни, так и в интернете. Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к правовой ответственности", - отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
26.06.2025, 12:25 34521
Казахстан и Россия проведут первый тестовый запуск на новом космическом комплексе "Байтерек" в 2025 году
Фото: instagram/news_baikonur
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев рассказал, когда планируются тестовые запуски на совместном с Россией космическом комплексе "Байтерек", передает корреспондент агентства.
Запуск, скорее всего, будет без полезной нагрузки. Ожидается три запуска с 2025 по 2027 год. Начиная с 2028 года уже будут официальные запуски. Планируется четыре запуска ежегодно. И три из них уже гарантировала российская сторона", - проинформировал вице-министр.
Ранее вице-премьер РК рассказал, будет ли Казахстан пересматривать условия аренды космодрома Байконур.
26.06.2025, 10:49 36206
С Индонезией нет соглашения об обмене осужденными - МИД о задержании казахстанцев на Бали
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев прокомментировал задержание казахстанцев по подозрению в незаконном обороте наркотиков в Индонезии, передает корреспондент агентства.
На сегодня нет подписанных двусторонних документов об обмене осужденными, об оказании правовой помощи с Индонезией. Но с 2014 года Казахстан внес на рассмотрение Индонезии предложение о подписании таких документов. До этого дня таких кейсов не было, поэтому с точки зрения практики в подписании или в наличии каких-то документов необходимости не было. Но на сегодня она появилась, поэтому я думаю, что этот процесс ускорится", - проинформировал Алибек Бакаев.
По его словам, вопрос контролируется правоохранительными органами Индонезии, идет следствие.
Как только индонезийская сторона придет к какому-либо решению, мы будем проинформированы. Наше посольство работает, консул работает", - отметил замминистра.
Ранее МИД официально подтвердил арест граждан Казахстана.
Напомним, в Индонезии задержали семерых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, двое из них являются гражданами Казахстана. В стране за наркоторговлю в ряде случаев предусмотрена смертная казнь.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?