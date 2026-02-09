08.02.2026, 17:54 24636
Цифровизация транспортной системы: какие проекты планируют запустить в Алматы
Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 2026 год официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Ключевые ориентиры развития цифровизации закреплены в стратегии развития Smart City Алматы на 2026-2030 годы и карте цифровой трансформации, сообщили в городском акимате.
Особое внимание уделяется развитию интеллектуальной транспортной системы. Уже сейчас автобусы оснащены видеокамерами и GPS, работает единая система оплаты через ONAY, а скоро можно платить с помощью инструментов электронной оплаты, в том числе платежных карт, Apple Pay и Samsung Pay", - сообщил заместитель руководителя управления цифровизации города Алматы Мейрам Дюсюков.
новости по теме
08.02.2026, 11:01
Под председательством президента состоится расширенное заседание правительства
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи правительства на предстоящий период.
Напомним, прошлое расширенное заседание правительства под председательством президента состоялось 28 января 2025 года. В ходе него президент сформулировал магистральные направления работы правительства: диверсификацию экономики, переход на новый уровень инфраструктурного развития, всестороннее внедрение цифровых технологий, развитие энергетики и создание ядерного кластера, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, реформу налогово-бюджетной политики, фондирование значимых проектов, а также упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки.
07.02.2026, 18:27
Тенге, экология и права граждан: что предлагают закрепить в новой Конституции
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось очередное заседание конституционной комиссии, на котором рассмотрены предложения, внесенные в результате всенародного обсуждения, а также вопросы доработки проекта новой Конституции.
По словам заместителя председателя Конституционного суда РК Бакыта Нурмуханова, ряд из поступивших предложений восполняет содержание статей, усиливает гарантии, улучшает формулировки правовых норм, вносит большую ясность и правовую определенность.
В частности, в реализацию предложения о конституционном закреплении тенге в качестве национальной валюты статья 2 была дополнена следующим пунктом: "Национальная валюта (денежная единица) Республики Казахстан - тенге", - отметил Нурмуханов.
Кроме того, в статье 6 проекта предлагается уточнение: норму о недопустимости создания в государственных органах организаций политических партий предлагают перенести из пункта 1 в пункт 2.
Представляется, что она будет логично дополнять положения пункта 2 данной статьи, согласно которым не допускаются незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, а также возложение на общественные объединения функций государственных органов", - сообщил Бакыт Нурмуханов.
Также в новой редакции предлагается закрепить, что гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства, а наличие иного гражданства является основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан в порядке и на условиях, определяемых законом.
Среди внесенных предложений особый интерес представляет закрепление в Конституции права каждого на возмещение вреда, причиненного в результате противоправных действий органов государственной власти и их служащих.
Также уточнена статья 18 проекта Конституции: согласно новой редакции без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию свыше сроков, предусмотренных законом.
Необходимость усиления ответственности в сфере экологии и закрепления норм по охране окружающей среды на конституционном уровне поднял аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.
Спасение Арала - по-прежнему актуальная задача для всего человечества. Судьба Аральского моря является тяжелым уроком. Мы полностью поддерживаем нормы, закрепляющие обязанность государства обеспечивать благоприятную окружающую среду, права граждан на экологическую безопасность", - сказал он.
Депутат мажилиса Максим Рожин остановился на конституционном закреплении права на труд. По его мнению, это является проявлением признания человека труда активным участником экономической и общественной жизни.
Человек труда - не инструмент экономики, а главная ценность государства. Ключевая идея проекта новой Конституции заключается в том, что для государства наиболее ценным является не объем производства и не прибыль, а сам человек. В проекте на конституционном уровне закрепляется право каждого на труд, на работу в безопасных условиях и на получение справедливой оплаты без дискриминации", - отметил он.
Заместитель председателя сената парламента РК Ольга Перепечина считает, что новая Конституция РК усилит представительную власть, повысит доверие граждан и сформирует зрелую парламентскую культуру.
Учитывая активный интерес наших граждан к проекту, хочу выразить поддержку предложению вынести вопрос принятия Конституции на всенародный референдум. Поддерживая данный проект, мы подтверждаем готовность нести ответственность за его реализацию и дальнейшее развитие парламентской системы страны", - сказала Ольга Перепечина.
Председатель совета по инклюзии при сенате Ляззат Калтаева предложила адаптировать в последующем текст новой Конституции для людей с особыми потребностями.
Считаю необходимым добавить о последующем переводе текста Конституции в доступные форматы: для лиц с нарушением зрения - в формат Брайля, для лиц с нарушением интеллекта - в формат ясного и понятного языка", - сказала Калтаева.
Депутат мажилиса, руководитель ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Вера Ким предложила закрепить в Конституции понятие "волонтерство".
06.02.2026, 19:55
Премьер-министр обсудил с бизнесом налоговое администрирование
Бектенов призвал бизнес поддержать проект новой Конституции
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства с участием представителей бизнеса нефтегазовой и энергетической отраслей, горнорудной и металлургической промышленности, АПК, членов профильных ассоциаций и экспертов со всех регионов на площадке НПП "Атамекен", сообщили в пресс-службе правительства.
Мы встречаемся с вами в исторически важный период для страны. На протяжении полугода в обществе идет активное обсуждение конституционной реформы. Все дискуссии ведутся открыто. Поступают тысячи предложений от наших граждан и все они внимательно изучаются и учитываются. Это яркое свидетельство развития демократических процессов в нашей стране. Проект новой Конституции представлен народу, главная цель - укрепление Независимости и устойчивое развитие Казахстана. Призываю бизнес поддержать нашего президента и новую Конституцию. Под вашим руководством работают тысячи граждан. Важно донести до каждого из них задачи реформы", - выступил премьер.
В ходе совещания особое внимание было уделено введению новых правил налогообложения. Участниками обсужден переходный период для налогоплательщиков и вопросы налогового администрирования.
В Казахстане приняты меры по комфортному переходу предпринимателей к новым условиям налогового администрирования. Решением правительства до 1 января 2026 года малый и микробизнес освобождены от проверок, камерального контроля и административной ответственности, за исключением отдельных случаев. Действуют правила списания пени и штрафов при уплате задолженности до 1 апреля 2026 года., пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности. До конца 2026 года введен переходный период для малого и микробизнеса, пени и штрафы за ошибки взиматься не будут", - напомнили в правительстве.
Министр национальной экономики РК Серик Жумангарин доложил о работе проектного офиса с возможностями обслуживания до 250 тысяч налогоплательщиков одновременно. Отмечается, что работа выстроена по принципу "единого окна" с оперативным рассмотрением обращений.
За последние три недели отмечается снижение потока запросов с 19,5 тысячи до 7,1 тысячи, что свидетельствует о стабилизации технических процессов. В акции "Народный бухгалтер" участие приняли более 17 тысяч налогоплательщиков. Также отмечен рост регистрации граждан и бизнеса в налоговой системе. С начала года вновь на учет встали свыше 41,2 тысячи человек. Новый режим для самозанятых вывел в легальное поле более 187,2 тысячи ранее неучтенных лиц. Усиливается поддержка бизнеса финансовыми инструментами. В 2025 году в рамках действующих программ просубсидировано порядка 3,4 тысячи проектов МСБ на сумму 365 млрд тенге", - рассказали в пресс-службе правительства.
Председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев проинформировал, что палата сосредоточится на взращивании внутренних инвесторов из числа среднего и крупного бизнеса, займется формированием пула инвестпроектов действующих предприятий, готовых к расширению и модернизации.
Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов озвучил позицию бизнес-сообщества по положениям нового Налогового кодекса, предложив пути решения для вопросов, связанных с применением специального налогового режима и пересмотра подходов по налогообложению сектора здравоохранения.
Также рассмотрен ход запуска реестра казахстанских товаропроизводителей. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в системе на сегодня авторизовались 5 608 компаний, подано 13 533 заявки.
Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нурсултан Шоканов, в свою очередь, подчеркнул, что для бесшовного перехода на новую цифровую систему 1 924 владельца действующих индустриальных сертификатов автоматически перенесены в реестр. Ежедневно в него включается до 100 производителей.
Как сообщили в пресс-службе, от бизнес-сообщества с предложениями и вопросами выступили директор ТОО "Алматинские краски" Римма Салыкова, директор ТОО "Казэлектромаш" Виталий Распопин. В частности, озвучена необходимость урегулирования отдельных аспектов налогового администрирования с учетом взаимодействия с МСБ, практики госзакупок и отраслевых требований. Также озвучено предложение по дальнейшей работе над совершенствованием реестра казахстанских товаропроизводителей посредством введения категоризации предприятий по уровню производственного цикла и масштабу, привязке мер господдержки и госзаказа к уровню локализации и инвестиций, а также обеспечению точного и справедливого цифрового контроля применения продукции из Реестра.
Премьер-министр прокомментировал озвученные инициативы бизнеса и дал поручение государственным органам совместно с НПП "Атамекен" всесторонне проработать предложения и обеспечить конкретный результат. Подчеркнуто, что решения должны давать положительный экономический эффект: поддерживать устойчивый рост, укреплять реальный сектор, расширять экспортные возможности и создавать рабочие места.
Ранее сообщалось, что в целях поддержки экономики и предпринимательства правительством Республики Казахстан принято решение о корректировке налогового администрирования в отношении субъектов микро- и малого бизнеса.
06.02.2026, 18:38
Вторая АЭС в Казахстане: что известно о проекте и параметрах станции
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали подробности строительства второй атомной электростанции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Речь идет именно о строительстве второй АЭС как отдельного инфраструктурного объекта. Это закреплено постановлением правительства Республики Казахстан от 26 января 2026 года № 40 "О строительстве и районе строительства ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция". Документом официально подтверждено решение о реализации второго проекта АЭС и определен район ее размещения. Первая АЭС и вторая АЭС - это два самостоятельных проекта, реализуемых в рамках поэтапного развития атомной энергетики Казахстана", - разъяснили изданию.
Как отметили в агентстве, о сроках начала строительства говорить преждевременно. Сейчас возможна только оценка площадки и технические проработки. Реальные строительные работы могут начаться только после завершения полного цикла предпроектных исследований, а также получения всех необходимых регуляторных разрешений и лицензий для проекта строительства АЭС в установленном порядке.
В настоящее время рассматриваются реакторные технологии поколения III+, отвечающие современным международным требованиям безопасности. В качестве базового варианта обсуждается строительство станции суммарной мощностью до 2400 мегаватт с двумя энергоблоками по 1200 мегаватт.
По предварительным оценкам, при такой установленной мощности годовая выработка электроэнергии может составить порядка 18-19 млрд киловатт-часов, что позволит обеспечить стабильную базовую генерацию для энергосистемы страны.
С целью определения района строительства второй АЭС был проведен анализ трех потенциальных районов в Южной, Северной и Западной зоне единой электроэнергетической системы Казахстана. Анализ охватывал такие аспекты, как сейсмические и геологические характеристики, климатические факторы, свойства грунта, электросетевая инфраструктура, антропогенные условия, а также трансграничные риски рассматриваемых территорий", - объяснили в агентстве.
Однако подчеркивается, что строительство первой АЭС в Алматинской области в будущем не позволит полностью покрыть потребности южных областей страны в дополнительных генерирующих мощностях в связи с тем, что данные регионы демонстрируют стабильный рост энергопотребления. В дополнение к этому часть планируемых новых мощностей в южных регионах приходится на нестабильные возобновляемые источники энергии.
По итогам проведенных исследований 24 сентября 2025 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли РК в качестве района для строительства второй АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
06.02.2026, 17:55
Более 4 тысяч откликов: Токаев поручил анализировать все предложения граждан по проекту новой Конституции
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя конституционной комиссии - председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя конституционной комиссии - государственного советника Ерлана Карина и члена конституционной комиссии - помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Главу государства проинформировали о текущей работе над проектом новой Конституции страны, сообщили в Акорде.
Президент поручил руководству конституционной комиссии по-прежнему внимательно анализировать все поступающие предложения экспертного сообщества и граждан. Он подчеркнул, что следует продолжить работу конституционной комиссии в открытом формате, что позволяет гражданам быть в курсе проходящего обсуждения, более детально знакомиться с содержанием проекта нового Основного закона страны.
Эльвира Азимова доложила, что по проекту нового Основного закона, опубликованному для всенародного рассмотрения на порталах eGov и e-Otinish, поступило более 4 тысяч откликов от населения. В своих обращениях граждане высказываются в поддержку проекта, отмечая, что он соответствует современным реалиям, отражает интересы общества. О поддержке принятия новой Конституции также заявили политические партии, республиканские и региональные общественные объединения.
Азимова также проинформировала, что члены конституционной комиссии продолжат работу по редакциям отдельных статей и пунктов новой Конституции. Комиссия планирует собраться на очередные заседания завтра, 7 февраля, и на следующей неделе.
Напомним, что проект новой Конституции после доработки предложили вынести на референдум. Ранее в Казахстане был опубликован проект Основного закона. Концептуальные изменения направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
06.02.2026, 14:30
Токаев дал ряд поручений заместителям министра обороны
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений первому заместителю министра обороны - начальнику генерального штаба Вооруженных cил Канышу Абубакирову и заместителю министра обороны Аскару Мустабекову, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности оборонного ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее президенту доложили о состоянии боевой готовности армии Казахстана. По итогам встречи верховный главнокомандующий поставил перед министром обороны конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.
06.02.2026, 10:44
Новую правовую архитектуру развития креативных индустрий формируют в Казахстане
Закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы рассмотрели закон и поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Закон разработан по инициативе депутатов парламента.
Законом уточняется понятийный аппарат, закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом. Уполномоченному органу предоставляются полномочия по ведению реестра, утверждению правил предоставления в найм имущества республиканских организаций культуры и реализации мер по вовлечению молодежи в креативные индустрии", - проинформировал руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Одновременно устанавливается обязательное предварительное согласование культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения.
В сфере кинематографии увеличивается срок рассмотрения заявлений о выдаче прокатных удостоверений с 7 до 30 рабочих дней и вводится экспертная предпрокатная экспертиза фильмов.
В целом закон формирует устойчивую правовую базу для развития креативной экономики и монетизации творческого потенциала граждан", - отметил он.
05.02.2026, 21:11
Проект новой Конституции после доработки предложили вынести на референдум
Депутат отметил, что обсуждение реформы длилось полгода
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания комиссии по конституционной реформе депутат мажилиса парламента Казахстана Айдарбек Ходжаназаров предложил представить проект новой Конституции для всенародного голосования после доработки отдельных статей, передает корреспондент агентства.
Как видно, в основном все предложения носят сугубо юридический характер по внесению только редакционных правок. Поэтому на правах члена конституционной комиссии хотел бы предложить - после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования", - высказался мажилисмен.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
