Присвоение номеров электросамокатам: МВД наделили новыми функциями
Правительство внесло соответствующие поправки и дополнения
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в постановление "Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан". Согласно документу, МВД разработает порядок учета и присвоения регистрационных номеров электросамокатам, которые сдаются в аренду.
Согласно поправкам, МВД будет разрабатывать и утверждать порядок ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат, а также его форму и образец.
Также в функции МВД включается:
- разработка и утверждение порядка, формы и вида привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;
- разработка и утверждение правил ведения профилактического учета и осуществления контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел.
Поправки и дополнения вступят в силу 2 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты.
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом от 9 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения и дополнения в указ "Об утверждении положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
В документе уточняется, что Комитет национальной безопасности Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство в пределах своих полномочий единой системой органов национальной безопасности Республики Казахстан, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, в области защиты и охраны государственной границы РК, обеспечения правительственной связью и организации шифровальной работы, в области государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, пресечения актов терроризма и иных особо опасных преступных посягательств на личность, общество и государство, организации деятельности авиации органов национальной безопасности, выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений, защиты государственных секретов, и является уполномоченным органом по защите государственных секретов в РК.
Согласно внесенным дополнениям к функциям КНБ относятся:
- осуществление государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- выдача предписаний при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- направление для исполнения предписаний при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось очередное заседание конституционной комиссии, где рассмотрен ряд новых дополнений. Одно из них касается усиления гарантий защиты граждан от необоснованного выселения и утраты жилья.
В проекте новой Конституции предложено закрепить все формы собственности. Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, предлагается изложить первый пункт статьи 8 в новой редакции: "В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии и обеспечивается их равная защита".
Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев подчеркнул важность закрепления права на жилье как фундаментального элемента безопасности и жизни человека.
Споры вокруг условий проживания и выселения должен разрешать только суд. Поэтому предлагается закрепить в Конституции следующую норму: без решения суда недопустимо не только лишение жилища, но и выселение из него. Кто-то скажет, что действующие законы и так запрещают это. Но отражение этого принципа в стержневом правовом документе обеспечит его юридическую константность", - сказал Артур Ластаев.
Уполномоченный по правам человека также отметил, что в целом проект новой Конституции формирует более устойчивую и понятную систему гарантий защиты прав и свобод граждан. Он последовательно усиливает правовую определенность, расширяет судебные механизмы защиты и закрепляет человекоцентричный подход как базовый принцип государственного управления.
Проект учитывает реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, и ориентирован на предотвращение произвольных решений, способных затронуть базовые права человека. В этом качестве он отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства. С учетом проведенной работы и широты обсуждения представленный проект может быть вынесен на всенародный референдум и поддержан как документ, отражающий интересы граждан и соответствующий их ожиданиям", - сказал Артур Ластаев.
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева поддержала данную норму, подчеркнув ее важность для защиты интересов детей. По ее словам, в практике нередко встречаются случаи, когда дети в силу различных жизненных обстоятельств, в том числе утраты родителей или кормильца, оказываются под угрозой лишения единственного жилья.
В этой связи мы считаем важным в рамках конституционной реформы закрепить дополнительные гарантии, которые не позволяли бы выселять человека из жилья без учета его жизненных обстоятельств, особенно интересов детей", - сказала Динара Закиева.
Она отметила, отражение в Конституции положения о недопустимости выселения из жилища иначе, как по решению суда, является показателем зрелости социального государства и уважения к человеческому достоинству.
Депутат мажилиса парламента Снежанна Имашева в своем выступлении акцентировала внимание на необходимости четко прописать в проекте новой Конституции Казахстана все переходные положения, чтобы обеспечить непрерывность политического процесса в стране. Прежде всего нужно однозначно определить порядок и сроки вступления новой Конституции в силу.
В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения: с даты официального опубликования результатов республиканского референдума либо с иной конкретно установленной даты. Кроме того, требуется урегулировать вопрос о статусе действующих органов государственной власти на переходный период. Следует определить, до какого момента парламент текущего созыва осуществляет свои полномочия. В какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Курултай. Полагаю эти вопросы нужно рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, в том числе с учетом необходимости реализации институциональных новелл Конституции", - сказала депутат.
Не менее важно, по ее словам, предусмотреть в переходных положениях механизмы формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, переходных регламентаций требует и порядок назначения должностных лиц ключевых государственных органов.
По словам Снежанны Имашевой, отдельного внимания требует вопрос действия применяемого на сегодня законодательства. В этой связи она отметила, что в проекте новой Конституции нужно прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативные правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее новыми положениями.
Закрепление указанных положений обеспечит правовую определенность, предсказуемость функционирования государственных институтов и четкое понимание пределов полномочий каждого органа в переходный период", - заключила Снежанна Имашева.
Ранее о недопустимости выселения из жилища без решения суда говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошло очередное заседание конституционной комиссии. В проект новой Конституции Казахстана внесли изменения с учетом предложений граждан, общественных организаций, ученых и юристов.
Заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов проинформировал, что продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках, принимаются меры по оптимизации формулировок для обеспечения понятности содержания правовых норм.
Как сообщает sputnik.kz, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.
Девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду)", - цитирует издание Бакыта Нурмуханова.
Отмечается, что раньше этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.
Также зампредседателя Конституционного суда сообщил, что в адрес комиссии поступили предложения о закреплении на конституционном уровне волонтерской деятельности. С учетом действующего закона "О волонтерской деятельности" и важности волонтерства в развитии общества и защите окружающей среды данная инициатива была поддержана.
В пункте 2 статьи 31 сделано дополнение, что в РК поощряются добровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность", - сказал Нурмуханов.
Он добавил, что реализация этой идеи органично дополняет другие положения проекта новой Конституции. В частности, преамбулу и основополагающие принципы, в числе которых продвижение идей ответственного и созидательного патриотизма, утверждение ценностей трудолюбия и так далее.
Кроме того, по его словам, продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках, принимаются меры по оптимизации формулировок для обеспечения понятности содержания правовых норм.
Вместе с тем профессор НАО "Университет Нархоз" Виктор Малиновский представил развернутую позицию по статье 14 проекта новой Конституции, посвященной правовому положению личности, обозначив ряд принципиальных конституционных уточнений.
В пункте 3 статьи 14 проекта Конституции необходимо прямо и недвусмысленно закрепить, что гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи человека с государством. Такое конституционное уточнение имеет принципиальное значение, поскольку позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права. Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права. Гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства", - подчеркнул профессор.
Аналогичное мнение выразила и директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова, которая подчеркнула, что проект Конституции четко разграничивает права и свободы человека и права и обязанности гражданина.
Вопрос не столько в формальном уточнении, вопрос в смысловой логике. Четко разделяется: права человека - это более широкий характер, права граждан - это права казахстанцев, которые имеют казахстанский паспорт. Права у иностранцев и лиц без гражданства возникают не автоматически, а только если Курултай большинством голосов примет соответствующий закон, в котором будет четко определен объем этих прав, условий их использования и обязанности других лиц и государства по отношению к обладателю этих прав", - сказала Индира Аубакирова.
В свою очередь депутат мажилиса парламента Азат Перуашев предложил закрепить более широкое определение форм собственности в новой Конституции РК. А именно изложить пункт 1 статьи 8 в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности".
Это подразумевало бы поддержку и защиту не только государственной и частной собственности, но и всех других возможных форм, что открыло бы возможность более широкого вовлечения в экономический оборот ресурсов и потенциала бизнеса, общества и государства в целях диверсификации экономики и обеспечения роста благосостояния нации", - подчеркнул Азат Перуашев.
Также депутат мажилиса Мурат Абенов прокомментировал норму проекта Конституции, подразумевающую возможность установления специального правового режима.
Нельзя допускать даже малейших сомнений в административной и тем боле территориальной целостности нашей страны. Казахстан остается унитарным государством с единым правовым пространством. Алатау - это не автономия и не особая территория. Это наш казахстанский город. В нем предусматривается определенная финансовая самостоятельность, ускоренные процедуры для бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, привлечь инвестиции. И все это в рамках Конституции, в рамках унитарного государства", - сказал Мурат Абенов.
Политолог Марат Шибутов подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.
Это был сложный, иногда неудобный, но честный процесс. В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование", - заключил Марат Шибутов.
В свою очередь мажилисмен, председатель РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что в проект новой Конституции включены важные для старшего поколения нормы.
В проекте новой Конституции каждому гражданину гарантируется право на минимальный размер заработной платы и пенсии, а также на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни или инвалидности. Кроме того, государство берет на себя обязательство содействовать развитию различных форм социальной поддержки и благотворительности, что создает дополнительные гарантии безопасности для людей пожилого возраста", - отметил Бактыкожа Измухамбетов.
Еще одной значимой нормой для старшего поколения стало конституционное закрепление обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма направлена на укрепление преемственности поколений и семейной солидарности.
Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что ветеранское сообщество страны поддерживает разработанный проект новой Конституции.
Свою поддержку проекту новой Конституции выразила и Федерация профсоюзов Казахстана. Об этом сообщил ее председатель Сатыбалды Даулеталин. Он также акцентировал внимание на состоявшемся в регионах обсуждении, когда люди говорили о безопасности труда, о будущем своих детей.
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев на заседании комиссии по конституционной реформе предложил уточнить формулировку статьи 18 проекта новой Конституции на русском языке, сообщает МИА "Казинформ".
Во втором пункте данной статьи указано, что человека нельзя содержать без решения суда дольше срока, предусмотренного законом. В целом формулировка является корректной. Однако в русском переводе не было отражено ключевое понятие - "превышение установленного срока содержания", - цитирует издание заместителя генерального прокурора.
По мнению ряда специалистов, существует риск неверного толкования нормы, при котором может сложиться впечатление, что задержание подозреваемого без судебного решения вообще не допускается.
Если исходить из буквального содержания текста, такое понимание действительно возможно. Очевидно, что такие преступления, как убийство и другие общественно опасные деяния, не терпят промедления. Пресечение преступления и немедленная изоляция подозреваемого являются одними из ключевых обязанностей правоохранительных органов. Лишь после этого суд принимает решение о содержании лица под стражей. Это является общепринятой мировой практикой. Каждая норма Конституции должна быть четкой и однозначной. В этой связи предлагаю пересмотреть обсуждаемую норму с точки зрения юридической техники и уточнить ее", - заявил Жандос Умиралиев.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Текст проекта новой Конституции будет опубликован в печатных изданиях "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также на официальном сайте Конституционного суда, сообщила председатель конституционной комиссии Эльвира Азимова на очередном заседании.
В основе новой Конституции заложена человекоцентричная модель государства, в которой человек, его права, свободы и достоинство признаются высшей ценностью и главным ориентиром государственной политики. В ней отражены принципы, глубоко связанные с традиционными ценностями народа, его историческим опытом и представлениями о справедливости, ответственности и общественной солидарности", - отметила председатель.
С учетом масштаба предлагаемых преобразований многие члены комиссии считают, что документ уже нельзя рассматривать лишь как пакет поправок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал эту позицию и выступил за публикацию проекта для всенародного обсуждения. Аппарату Конституционного суда поручено опубликовать текст проекта новой Конституции в печатных изданиях "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также разместить его на официальном сайте суда.
По словам Эльвиры Азимовой, в работе комиссии задействованы 130 человек, представляющих законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, а также представители научного сообщества, гражданского сектора и медиа. Все заседания проходят открыто с прямыми трансляциями в социальных сетях Конституционного суда и специальном Telegram-канале "Конституциялық реформа 2026".
Ранее сообщалось, что конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана.
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана, который был рассмотрен на шестом заседании комиссии по конституционной реформе.
Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, новая Конституция состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей.
Преамбула полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны", - озвучил он.
В проекте нового Основного закона обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Он отметил, что данные положения вошли в первый раздел под названием "Основы конституционного строя".
В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления", - отметил Нурмуханов.
При этом, по его словам, административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.
Суверенитет и независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции", - сказал Нурмуханов.
Спикер также напомнил о предложении на прошедшем заседании комиссии закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.
Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
По его словам, в тексте новой Конституции понятие "республиканский референдум" изменено на "всенародный референдум".
Кроме того, сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.
По словам Нурмуханова, нормы, касающиеся однопалатного парламента, сосредоточены в четвертом разделе "Курултай". В нем закреплены полномочия законодательного органа, а также существенно обновлены статьи, регулирующие сессии Курултая и организацию его деятельности.
Определен круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Представлен перечень наиболее важных общественных отношений, регулируемых путем принятия законов Курултаем. Предусмотрены процедуры рассмотрения и принятия законопроектов. Вопросы, касающиеся должности председателя Курултая, урегулированы в отдельной статье", - уточнил он.
Пятый раздел проекта Конституции посвящен правительству.
В связи с переходом к однопалатному Курултаю положения ряда статей уточнены. Они касаются вопросов ответственности и подотчетности правительства и его членов перед Курултаем, внесения законопроектов в Курултай, а также республиканского бюджета и отчетов о его исполнении", - подчеркнул он.
Шестой раздел, по словам Бакыта Нурмуханова, состоит из двух статей и регулирует деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.
Этот высший консультативный орган, в состав которого входят граждане страны, представляет интересы народа Казахстана. Установлены его полномочия по внесению законопроектов в Курултай, инициативы о назначении всенародного референдума, а также другие важные функции", - заявил он.
Отдельный, седьмой раздел посвящен Конституционному суду. Положения, регулирующие состав суда, сроки полномочий судей и их компетенцию, в основном сохранены. При этом четко определена миссия Конституционного Суда как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны.
Председатель Конституционного суда РК, председатель конституционной комиссии Эльвира Азимова сообщила, что новый проект Конституции будет опубликован в СМИ для всенародного обсуждения.
После ознакомления граждан с текстом Основного закона конституционная комиссия продолжит работу с учетом полученной обратной информации.
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках подготовки изменений в ключевые разделы Конституции РК проведена серьезная ревизия полномочий и процедур парламента страны. Об этом на заседании комиссии сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.
Как отметил Бакыт Нурмуханов, в самостоятельном разделе сосредоточены положения о Народном совете Казахстана, который формируется из числа граждан республики. При этом закрепляется, что новый высший консультативный орган будет представлять интересы народа Казахстана и обладать правом законодательной инициативы.
Также были концептуально пересмотрены положения раздела "Президент" в отношении полномочий главы государства при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций.
В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям вице-президента", - отметил Бакыт Нурмуханов.
По его словам, в рамках перехода к модели однопалатного парламента подготовлен проект масштабных поправок в раздел "Курултай". В частности, из него исключаются положения, касающиеся двухпалатного парламента и его деятельности при такой системе.
Обновлены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая. Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов", - сказал зампредседателя Конституционного суда.
Наряду с этим положения о правовом статусе Конституционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе, также включены в проект Конституции.
Они предполагают закрепление его статуса как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Также будут четко обозначены правовые последствия решений Конституционного суда.
Вместе с тем предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых городов ускоренного развития на отдельных территориях страны. Бакыт Нурмуханов пояснил, что речь идет о деятельности Международного финансового центра "Астана", а также о развитии города Алатау. Данные меры направлены на обеспечение эффективного экономического развития республики.
При этом спикер подчеркнул, что предлагаемая норма должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагающими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.
Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной", - подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Ранее сообщалось, что конституционная реформа затронет 84% текста Конституции РК.
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Конституция Казахстана получит серьезное усиление норм в области человекоцентричности государства, неприкосновенности личности, защиты ключевых прав человека и независимости судебной власти. Это следует из сводного проекта поправок в Основной закон, который был рассмотрен на четвертом заседании конституционной комиссии.
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новое название раздела "Основные права, свободы и обязанности" наиболее полно отразит предусмотренные в нем положения. При этом предлагаемые в нем новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод исходя из принципа высшей ценности человека.
Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и "правил Миранды", защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности", - отметил Нурмуханов.
Он уточнил, что некоторые положения, предусмотренные сейчас в 7 разделе Конституции в качестве принципов правосудия, переносятся в данный раздел как гарантии прав человека и объединяются в самостоятельной статье.
Получило новое звучание право на свободу слова и творчества, выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве", - отметил зампредседателя Конституционного суда.
По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.
Серьезные изменения предусмотрены в переименованном разделе "Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы". В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением форм судопроизводства, усилением конституционных принципов правосудия и независимости судей, кадровыми вопросами судебной системы", - сообщил Бакыт Нурмуханов.
Он также обратил внимание членов конституционной комиссии на отдельную статью, закрепляющую в Конституции правовой статус адвокатуры.
Кроме того, он добавил, что учреждение Курултая обусловило необходимость внесения точечных изменений в разделе "Местное государственное управление и самоуправление".
При этом новый раздел под названием "Внесение изменений и дополнений в Конституцию" позволит актуализировать текст Основного закона с учетом передового международного опыта.
Напомним, конституционная реформа затронет 84% текста Основного закона Казахстана.
