09.04.2026, 12:18 45356
В Казахстане временно приостановлена выдача ИИН и РВП нерезидентам
Причина - технический сбой в системе уполномоченного государственного органа
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 9 апреля 2026 года произошел технический сбой в системе уполномоченного госоргана, из-за чего временно приостановлены ключевые услуги для иностранцев и лиц без гражданства в ЦОНах и центрах миграционных услуг, сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
По информации "Правительства для граждан", 9 апреля в 09.00 произошел технический сбой на стороне уполномоченного государственного органа. В связи с этим в ЦОНах и центрах миграционных услуг недоступна услуга "Формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан".
Кроме того, в связи с проведением технических работ на стороне уполномоченного органа в период с 09.00 10 апреля до 09.00 часов 13 апреля также будет приостановлено оказание государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК".
После завершения всех восстановительных работ на стороне государственного органа о возобновлении оказания услуги будет сообщено дополнительно", - заключили в госкорпорации.
09.04.2026, 19:52 25926
Участникам эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока вручены госнаграды от имени президента
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр вручил награды от имени президента Казахстана сотрудникам государственных органов и представителям авиационной отрасли, принявшим участие в эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока, сообщили в правительстве.
Хочу отметить, что вся работа была организована четко и слаженно. Уверен, что эти заслуженные ордена, медали и благодарность президента станут для вас дополнительным стимулом к дальнейшему профессиональному росту, совершенствованию имеющихся и обретению новых навыков и знаний, которые позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться во имя процветания нашей Родины", - сказал Роман Скляр.
Уточняется, что к наградам были представлены сотрудники государственных органов и организаций, авиакомпаний, аэропортов, члены летных экипажей, специалисты наземных служб и другие представители отрасли.
Напомним, в феврале текущего года в связи с закрытием воздушного пространства в регионе Ближнего Востока по поручению главы государства была оперативно организована масштабная работа по возвращению казахстанских граждан. Сформированная межведомственная группа из представителей государственных органов и организаций обеспечила соответствующую работу.
В период с 3 по 13 марта было выполнено 66 рейсов, на родину возвращены 10 275 граждан нашей страны. Перевозки осуществлялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia по маршрутам из Дубая, Шарджи, Джидды, Медины и Маската в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент.
09.04.2026, 19:38 27491
В Казахстане ввели прокурорское сопровождение каждого инвестпроекта
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством генерального прокурора РК Берика Асылова состоялся первый форум по защите инвестиций, сообщили в пресс-службе ведомства.
В работе приняли участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, депутаты мажилиса парламента, НПП "Атамекен", члены Совета иностранных инвесторов, посол Европейского союза в Казахстане, крупный отечественный и иностранный бизнес, а также представители международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, Евразийского банка развития.
Открывая форум, генпрокурор отметил, что инвестор должен чувствовать реальную защиту, быть уверенным в прозрачности и стабильности правовой среды. Наша работа построена на принципах законности, предсказуемости и ответственности государственных органов, иными словами, на принципах идеологии "Закон и порядок". Любая попытка незаконного вмешательства в деятельность инвесторов будет пресекаться с использованием всего арсенала органов прокуратуры", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В ГП сообщили, согласно указу главы государства генеральный прокурор наделен полномочиями инвестиционного омбудсмена. Комитет по защите прав инвесторов стал его рабочим органом, а на местах эту функцию реализуют прокуроры регионов. Это обеспечивает оперативное решение сложных кейсов и высокий уровень институциональной защиты инвесторов.
Особенностью форума стала презентация председателем Комитета по защите прав инвесторов новых инструментов в сфере поддержки инвестиций, которые поддержаны президентом и будут оформлены законодательно. Например, наделение прокурора правом внесения обязательных для исполнения предписаний.
Закрепление персонального прокурора за инвестиционным проектом и его проактивная работа с начала года позволила защитить права порядка 600 инвесторов, инвестиционный портфель комитета пополнился 1 тыс. проектов на сумму 12 трлн тенге. Сейчас под прокурорским сопровождением находится свыше 2,8 тыс. инвестпроектов стоимостью 96 трлн тенге", - сообщили в ведомстве.
Для эффективного пресечения нарушений расширен прокурорский фильтр. Теперь любые ограничительные меры, проверки и иски госорганов и квазигоссектора в отношении инвесторов невозможны без согласования с прокурором. Данный механизм уже предотвратил свыше 1 тыс. необоснованных решений, включая 450 незаконных проверок, 500 административных производств и более 200 ограничительных мер, отметили в ГП.
Кроме того, проинформировали в Генпрокуратуре, будет создана комиссия по досудебному урегулированию споров, которая станет эффективной площадкой для разрешения споров между инвесторами и государственными органами.
09.04.2026, 16:45 34196
В Таразе назначен новый прокурор
Им стал Марат Естаев
Тараз. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Марат Естаев назначен прокурором города Тараза Жамбылской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан советник юстиции Естаев Марат Муратханович назначен прокурором города Тараза Жамбылской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее он занимал должность прокурора Жамбылского района Жамбылской области. Его предшественник, Боранбаев Нуржан Канаевич, назначен на должность заместителя прокурора Мангистауской области.
Ранее был освобожден от должности командующий войсками регионального командования "Запад".
09.04.2026, 11:20 48141
Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали международные соглашения, направленные на создание правовых условий для развития энергетического экспорта и укрепления системы региональной безопасности. Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
В частности, одобрено соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.
Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта "зеленой" электроэнергии на европейские рынки.
- Предусматривается реализация совместных энергетических проектов.
- Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран.
- Планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря.
- Создается маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.
Также одобрено соглашение о взаимодействии государств - участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.
Закон направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.
- Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов.
- Внедряется единый порядок обмена данными.
- Обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки.
- Предусмотрено оперативное информирование при внештатных ситуациях.
Как сообщалось ранее, Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
08.04.2026, 13:25 123726
Главу Комитета по противодействию наркопреступности отстранили от должности Дополнено
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председателя Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Данияра Мейрхана отстранили от должности, сообщили в пресс-служба министерства.
Указанное в вашем запросе лицо на период проведения проверки отстранено от исполнения служебных обязанностей", - заявили в ведомстве в ответ на запрос журналиста Kazakhstan Today.
Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы на главу комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и домогательства. Также сообщалось о том, что якобы на него поступило коллективное заявление от 20 подчиненных.
Дополнено 08.04.2026, 15.30
В кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в отношении Данияра Мейрхана по обращениям сотрудников проводится процессуальная проверка.
Будет проведена полная и объективная расследование-проверка. В настоящее время Мейрхан временно отстранен от исполнения служебных обязанностей", - добавил Адилов.
08.04.2026, 12:02 132721
Министр иностранных дел Казахстана совершит визит в Азербайджан
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев совершит официальный визит в Азербайджан, сообщили в пресс-службе МИД.
В преддверии визита МИД РК представил инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, инвестиционное взаимодействие, а также сотрудничество в сфере транспорта и транзита.
Ранее перспективы стратегического партнерства и союзничества обсудили президенты Казахстана и Азербайджана.
08.04.2026, 11:41 134901
В Казахстане усилят требования к работе психологов
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект "О психологической деятельности", который предусматривает создание государственного реестра психологов и вводит требования к их образованию, квалификации и профессиональной этике. Документ направлен на формирование правовой базы в этой сфере и повышение качества и безопасности психологической помощи населению.
По данным мажилиса, предполагается установить обязательное повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Кроме того, закреплены положения о профессиональном стандарте, который определяет требования к компетенциям, квалификации и содержанию деятельности психологов.
Вместе с тем законопроектом определяются права психологов и закрепляются их обязанности: соблюдение этических норм, получение информированного согласия, обеспечение конфиденциальности, хранение профессиональной тайны и недопустимость передачи информации третьим лицам без согласия.
Отдельно определены права получателей психологической помощи, включая право на выбор специалиста, получение полной информации, отказ от помощи, защиту своих прав и участие в принятии решений.
Кроме того, проектом закона запрещаются осуществление медицинской деятельности и назначение медикаментозного лечения. Также вводится запрет на распространение недостоверной информации о психологической деятельности и на использование утверждений о гарантированном результате оказания психологической помощи.
Проект закона вводит базовые понятия в сфере психологической деятельности, включая "психолог", "психологическая деятельность", "информированное согласие", "качество психологической помощи", "профессиональная тайна" и другие. При этом отдельно уточняется, что его действие не распространяется на медицинскую деятельность.
В документе закреплены цели - повышение качества жизни и психологического благополучия населения. Также определены ключевые принципы: законность, добровольность, конфиденциальность, профессиональная компетентность, научная обоснованность, недопустимость причинения вреда.
Отдельный блок посвящен государственному регулированию. Законопроект устанавливает полномочия Министерства труда и социальной защиты населения по признанию квалификаций и ведению государственного реестра психологов. В ходе работы над документом депутатами уточнен порядок ведения данного реестра в электронном формате, определены категории психологов, подлежащих регистрации, а также закреплены открытость сведений и их размещение на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
08.04.2026, 10:30 124091
Земли близ природного парка Медеу стоимостью более 17 млрд тенге вернули в госсобственность
Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы выявила незаконное предоставление в частную собственность двух земельных участков общей площадью 288 га, граничащих с региональным природным парком Медеу. Участки возвращены в госсобственность, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спорные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения с наличием водного фонда и не подлежали выкупу. По иску прокуратуры Жетысуского района суд признал заключенные сделки недействительными. Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе", - проинформировали в прокуратуре.
Принятыми мерами спорные земельные участки стоимостью более 17 млрд тенге возвращены в государственную собственность.
Напомним, в 2024 году парку Медеу вернули незаконно переданные в частную собственность земли стоимостью 3 млрд тенге.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос, в котором большинство респондентов жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медео". Казахстанцы считают, что комплекс следует передать в госсобственность.
Как сообщалось ранее, каток в прошлом году закрыли на реконструкцию. Завершить модернизацию высокогорного спортивного комплекса планируют в четвертом квартале 2027 года. Власти пообещали сохранить исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?