10.02.2025, 11:03 31991
Сроки проведения госзакупок изменили в Казахстане
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане кратно сократили сроки проведения госзакупок, сообщает пресс-служба правительства.
Теперь победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней. По данным пресс-службы, уже заключены первые договоры о госзакупках по новым упрощенным правилам, вступившим в силу с 1 января 2025 года.
Их принятие позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания. Победителями в основном становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов", - подчеркнули в правительстве.
Там напомнили, что по конкурсным закупкам обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок - с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов - с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.
Победители закупок через конкурс, который проводится с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом) определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др. Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней. Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки - с 1% до 2%", - пояснили в правительстве.
Одним из первых стал конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области. Его объявили 8 января, а итоги по нему подведены в течение 6 рабочих дней, и уже 16 января застройщик приступил к работе.
"Стоимость проекта составляет более 2 млрд тенге. Подрядчик был выбран по новым госзакупкам с применением рейтингово-балльной системы, что значительно сократило сроки конкурса. Это позволило нам начать строительство уже 16 января. Проект будет завершен до конца года, и объект будет введен в эксплуатацию. Мы также акцентируем внимание на местных застройщиках, которые получают дополнительные баллы в системе, что стимулирует их участие", - сообщил и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.
Также по новым правилам был проведен конкурс по строительству водопровода в селе Жалын Западно-Казахстанской области, где проживает 330 человек. Благодаря упрощенной системе процедура закупа была проведена за шесть дней, что позволило местному застройщику быстро приступить к работам.
По проекту строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык города Шымкент процедура закупа произведена за 7 рабочих дней. Стоимость проекта - более 4,9 млрд тенге.
Всего по новым правилам по состоянию на 10 февраля в Казахстане заключено 282 703 договора на сумму 951,38 млрд тенге. Для сравнения: на соответствующий период прошлого года было заключено 165 558 договоров на 223,2 млрд тенге.
Количество поданных жалоб по сравнению с периодом прошлого года снизилось более чем на 22%, с 1700 до 1320.
Какие изменения в госзакупках вступили в силу с 2025 года
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10.02.2025, 18:58 15246
Токаев подписал два закона
Документы касаются вопросов образования, культуры, услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества".
Поправки нацелены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере образования и культуры. Одно из направлений - оказание государственной поддержки для талантливых учащихся. В рамках закона для победителей и призеров международных олимпиад и научных конкурсов предоставляется право обучаться по программе бакалавриата в зарубежных вузах в рамках стипендии "Болашақ".
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты".
10.02.2025, 12:26 25646
Страховка для водителей подорожает в Казахстане
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 7 апреля введут новые классы страхования водителей, сообщает Kolesa.kz.
Страховка изрядно подорожает для новичков, а также для автомобилистов, допускающих грубые нарушения ПДД. А безаварийных водителей, наоборот, смогут поощрять", - пишет сайт.
Поправки утвердило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
С 7 апреля 2025 года вводятся новые классы страхования, которые приведены в данной таблице.
В поправках к правилам говорится, что самым высоким, с самой дешевой страховкой, по-прежнему останется класс 13. А самым низким станет М2. Водителям с данным классом полисы обойдутся в семь раз дороже в сравнении с 13-м. При этом автомобилистам, впервые оформляющим страховой полис, будет присваиваться класс А с коэффициентом 1.8. В данное время новичкам ставят класс 3 с коэффициентом 1. Так что страховка для новобранцев после вступления в силу поправок подорожает практически вдвое. В то же время всех иностранцев, временно въехавших в Казахстан на автомобилях, будут априори считать опытными и присваивать им сразу 13-й класс", - сообщает источник.
Минимальный класс М2 с 7 апреля станут присваивать водителям при наступлении страхового случая в результате грубых нарушений ПДД:
- за езду в пьяном виде;
- передачу управления нетрезвому водителю;
- "пьяное ДТП" с пострадавшими или погибшими.
А понижать класс страхования не на один, а сразу на два, повышая стоимость полиса, будут за ДТП, совершённые водителями, у которых в совокупности имеются три и более следующих нарушения:
- превышение скорости на величину от 40 км/ч и более;
- повторное в течение года превышение скорости на величину от 20 км/ч и более;
- выезд на встречную полосу в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряжённое с разворотом или поворотом;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, за исключением случаев неправильного пересечения ж/д переездов, а также за повторное в течение года аналогичное нарушение;
- невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, а также на повторное в течение года аналогичное нарушение;
- нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения и за повторное нарушение в течение года;
- управление автомобилем, не отвечающим требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
- управление авто, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления или тягово-сцепного устройства.
Такое же снижение класса не на один, а сразу на два предусмотрено и для водителей, совершивших ДТП с крупным ущербом, а также для граждан, застрахованных в одном регионе, но устроивших аварию в другом. В поправках к правилам уточняется, что данная норма не будет распространяться на ситуации, когда коэффициент территории, где произошло ДТП, ниже, чем коэффициент территории, где получил полис автомобиль", - говорится в информации.
Повышать класс будут ежегодно при безаварийной езде. А с 7 апреля 2025 года страховщики еще и получат возможность поощрять водителей, находящихся в 13-м классе непрерывно более 5 лет. Для них они смогут разрабатывать собственные коэффициенты, снижающие стоимость полиса. Но не выше, указанного в таблице, и не ниже нуля.
Ранее сообщалось, что казахстанские водители побили рекорд по штрафам в 2024 году.
10.02.2025, 09:48 37261
Миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море с октября 2024 года по январь этого года. Это на 100 млн кубометров больше объема, запланированного ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Благодаря договоренностям, достигнутым со странами Центральной Азии, к концу марта 2025 года в Северный Арал направят в общей сложности 1,6 млрд кубометров воды.
На сегодняшний день общий объем воды в Северном Аральском море - 22,1 млрд кубометров. На начало 2022 года он составлял 18,9 млрд кубометров. Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров. Продолжает увеличиваться площадь Северного Аральского моря. На сегодняшний день она составляет 3065 квадратных километров. Это на 111 квадратных километров больше, чем в начале 2022 года", - отметили в министерстве.
Сообщается, что увеличение объема и площади Северного Аральского моря позволило снизить минерализацию воды и восстановить популяцию 22-х видов рыб. Ежегодный объем рыболовства достиг 8 тысяч тонн.
На стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья". На сегодня завершены работы по реконструкции дамб на двух участках между озером Карашалан и рекой Сырдарья, строительство защитной дамбы "Тауир", реконструкция канала "Карашалан-1". До конца года планируется завершить реконструкцию Кокаральской плотины, отделяющей Северный Арал от Большого Аральского моря. Реализация проекта поспособствуют сохранению Северного Арала и снижению солености воды.
Кроме того, по данным ведомства, применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 млн кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море. Было выровнено 55 тысяч га рисовых полей, что привело к увеличению средней урожайности с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.
Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий увеличено субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%. При использовании водосберегающих систем размер субсидий на поливную воду увеличен до 85% в зависимости от тарифа", - добавили в пресс-службе.
Для рекультивации территорий в бассейне Аральского моря продолжаются работы по озеленению. На высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 млн саженцев.
С 2021 по 2024 годы произведена посадка семян и саженцев на площади 475 тысяч га. В этом году аналогичные работы планируется провести на 428 тысячах га. Благодаря этому, к концу 2025 года общая площадь озеленения дна Аральского моря должна достичь 1,1 млн га.
Стоит отметить, что 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев был избран президентом МФСА до конца 2026 года. Был утвержден План работы Исполкома МФСА на время председательства Казахстана в 2024-2026 годах. Документ охватывает около 40 мероприятий по 10 разным направлениям.
Увеличение объема и площади Северного Аральского моря снизит минерализацию воды, что поможет сохранить его биологическое разнообразие и поспособствует развитию рыбного хозяйства Кызылординской области.
Внедрение водосберегающих технологий и развитие водной инфраструктуры позволит направлять в Северный Арал дополнительные объемы воды, а также поможет в развитии сельского хозяйства региона.
Озеленение высохших территорий Аральского моря позволит предотвратить эрозию почвы и поможет в борьбе с песчаными и солевыми бурями. Это улучшит экологическую обстановку в регионе, а также защитит здоровье местных жителей.
08.02.2025, 19:02 96561
Продолжил дело отца: казахстанский лыжник завоевал серебро в Харбине
Фото: НОК РК
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Харбин. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по лыжным гонкам Константин Борцов сегодня, 8 февраля, завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2025 в спринте, сообщает Национальный олимпийский комитет.
По его словам, он доволен результатом и тем, что удалось продолжить семейную историю. В 1996 году на Азиатских играх, которые также прошли в Харбине, отец и личный тренер спортсмена Владимир Борцов принес Казахстану золото, серебро и бронзу.
Конечно же, я счастлив, что вместо бронзовой медали все-таки серебро. Хотелось бы золото, но и вторым местом я доволен. Хочу еще раз всех поблагодарить тех, кто верил, поддерживал. Самое волнительное то, что мой отец, который является моим главным тренером, в Харбине на Азиаде завоевывал медаль. Цикл длиною в 30 лет. Эта медаль - значимое для меня событие. Продолжил семейную историю. Счастлив этому, счастлив находиться здесь", - поделился серебряный призер.
Напомним, сегодня команда казахстанских велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин завоевали два серебра на Азиатских играх. Также сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Японией.
08.02.2025, 16:27 100711
Казахстан должен стать самым передовым государством - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент выступил на молодежном форуме "Жаңа адамдар", сообщает Акорда.
Обращаясь к участникам форума, глава государства выразил признательность молодежи, неравнодушной к судьбе своей Родины. Он отметил, что радуется успехам и поддерживает каждую инициативу юных соотечественников. Он назвал нынешний период в истории нашей страны переломным и указал на то, что перед обществом стоят высокие цели.
Казахстан должен стать самым передовым государством. Мы должны стать нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. Воплощать все начинания в жизнь предстоит молодым людям. "Жаңа адамдар" - это отражение нового общества, новая реальность. Это движение, объединившее ответственную молодежь. Благодарю вас за поддержку нашей стратегии. Ваши транспаранты отражают самую суть наших реформ, основанных на концепции строительства Справедливого Казахстана, обеспечения закона и порядка", - сказал глава государства.
По его мнению, добросовестно служить стране могут только решительные граждане, способные взять на себя ответственность.
Верю, что присутствующие здесь грамотные, патриотичные молодые люди обязательно войдут в состав либо маслихатов, либо Парламента, а, возможно, будут работать и в Правительстве. Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей и молодых семей, для которых, к примеру, предусмотрено льготное кредитование на развитие бизнеса и покупку жилья. И это лишь небольшая часть программ и проектов, направленных на создание широких возможностей для самореализации детей и молодежи", - подчеркнул президент.
По его словам, в стране немало квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям: учителей, врачей, ученых, инженеров, рабочих и других. Молодежь Казахстана ярко проявляет себя и в креативной индустрии
Сейчас создается специальный фонд, который займется системной поддержкой проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм. Для молодежи это еще один мощный ресурс для самореализации. Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд - в почете, особенно большого уважения заслуживает наша молодежь, выбравшая рабочие профессии", - заявил президент.
Организация "Жаңа адамдар" насчитывает около 15 тысяч молодых активистов и имеет кампусы в 19 городах страны. На сегодняшний день ими были организованы десятки гражданских инициатив и акций. Молодые люди ведут борьбу с вандализмом, незаконными свалками, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, наркоторговлей и другими социальными болезнями, открыто и активно выражая свою гражданскую позицию.
08.02.2025, 14:58 104926
Казахстанских миротворцев наградили медалями за участие в миссии ООН
Фото: Минобороны РК
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Командующий миротворческой миссией генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии Организации Объединенных Наций, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Награды ООН были удостоены все 139 военнослужащих и четыре штабных офицера.
Самостоятельный казахстанский миротворческий контингент несет службу на базе Фауар, выполняя задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике. Казахстанские военнослужащие обеспечивают охрану и укрепление обороны баз организации и взаимодействуют с местным населением. За 11 месяцев миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов и осуществили медицинскую эвакуацию сотрудника ООН. В декабре прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав контингента продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий", - сообщает Минобороны.
Представители ООН отметили высокий уровень боевой выучки, дисциплины и морально-волевые качества наших военнослужащих. Это наш вклад в поддержание мира и международной безопасности.
В ведомстве напомнили, что в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.
08.02.2025, 13:03 108251
Более 1200 наркосайтов заблокировали за месяц в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК за месяц заблокировало в Казахстане 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт, сообщает Polisia.kz.
Также за январь выявлено более 700 правонарушений, связанных с наркотиками.
Удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. Зарегистрировано 274 наркопреступления, среди которых 180 фактов сбыта, 64 факта рекламы наркотиков через интернет, 3 факта контрабанды, 16 фактов культивирования наркотических растений. Ликвидировано 9 организованных преступных групп и 3 наркопритона. Пресечена деятельность 17 нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
С начала года изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров.
За несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.
08.02.2025, 10:39 104911
Крупную партию контрабандных вейпов и прочих устройств для курения задержали в Актюбинской области
Машины с контрабандным грузом следовали транзитом по маршруту Российская Федерация - Республика Узбекистан
Фото: КГД РК
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Актобе. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-российской границе пресекли попытку нелегального ввоза электронных сигарет, сообщает департамент госдоходов региона.
6 февраля 2025 года на казахстанско-российской границе на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" работниками ДГД по Актюбинской области совместно с Пограничной службой КНБ РК задержаны 2 грузовых автотранспортных средства. Машины должны были следовать транзитом по маршруту Российская Федерация - Республика Узбекистан", - рассказали в ведомстве.
Таможенники решили сверить соответствие товара заявленному в документах. Выяснилось, что контрабандные курительные устройства провозили под видом станков "для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры".
По результатам проверки были выявлены электронные сигареты (вейп) 13 420 штук, заправочная смесь для электронных сигарет (вейп) 2 080 штук и СНЮС (вид некурительного табачного изделия) 15 050 штук", - проинформировали в ДГД.
Материалы на автотранспортные средства и товары переданы в ДЭР по Актюбинской области для принятия дальнейшего процессуального решения.
В сентябре прошлого года порядка 13 тысяч вейпов изъяли в стоматологической клинике Алматы, а в октябре полиция обнаружила около трех тысяч вейпов на цокольном этаже столичной высотки.
Напомним, с 20 июня 2024 года в Уголовный кодекс РК введена статья о запрете продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые все еще торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены.
Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?