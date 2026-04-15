Резкого роста цен на бензин не будет - Минэнерго
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев в ходе брифинга в правительстве заверил, что резкого скачка цен на бензин не будет, передает корреспондент агентства.
Хотел бы официально заявить: государство и Минэнерго не допустят резкого скачка цен на ГСМ. Уже вторая неделя идет с момента отмены моратория, при этом, по нашей информации, цены поднялись в основном на 1 тенге", - отметил он.
По его словам, Министерство энергетики проводит с нацкомпаниями масштабную работу, чтобы полностью обеспечить граждан ГСМ.
По качеству бензина нарекания к нам не поступают. Цены будут подниматься, но без резкого скачка. Плавно", - добавил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
15.04.2026, 15:09 12396
Казахстан намерен увеличить экспорт пшеницы, чечевицы, кормовых и масличных культур в Турцию
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, прибывший с рабочим визитом в РК, провели двусторонние переговоры и 14-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В узком составе состоялся обмен мнениями о текущем уровне торгово-экономического сотрудничества, а также рассмотрены меры по раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия с целью дальнейшего наращивания объема товарооборота, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Турция - один из пяти основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 9%. Из них экспорт казахстанских товаров увеличился более чем на 17,7%, достигнув $3,9 млрд. Правительство Казахстана заинтересовано в совместной работе по диверсификации структуры торговли с переориентацией на продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул в ходе переговоров Олжас Бектенов.
По данным правительства, в агропромышленном комплексе товарооборот в прошлом году увеличился более чем на 25% и достиг $360 млн. Между уполномоченными органами и бизнесом Казахстана и Турции налажен обмен опытом в области агротехнологий и страхования. Участниками заседания обозначена актуальность диверсификации товарооборота с расширением экспортного ассортимента и запуском новых совместных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. В целях дальнейшего увеличения казахстанского экспорта пшеницы, чечевицы, кормовых и масличных культур отмечена необходимость совместной работы в области ветеринарии и фитосанитарии.
Также сообщается, что в прошлом году в экономику было привлечено порядка $390 млн турецких инвестиций, всего за 20 лет сумма превысила $6 млрд. На сегодня уже запущено 98 инвестиционных проектов на общую сумму $4 млрд в области строительства, легкой промышленности, металлургии, глубокой переработки продукции АПК, транспорта и логистики, производства фармпродукции, электронных приборов и др. На стадии реализации - еще 50 проектов на $3,9 млрд.
Объем грузоперевозок по железной дороге между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года достиг 6,4 млн тонн, что на 35% больше, чем в 2024 году. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено свыше 4 млн тонн. Общим приоритетом является развитие Среднего коридора и совместная работа по модернизации инфраструктуры, устранению "узких" участков, расширению портовых и терминальных мощностей, внедрению цифровых решений и координации тарифной политики. В результате уже принятых мер грузопоток по маршруту за 7 лет вырос в 5 раз, сроки доставки сокращены до 13 дней.
По итогам заседания сторонами подписан протокол 14-го заседания казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что экспорт зерна и муки из Казахстана достиг почти 9 млн тонн.
15.04.2026, 14:14 13961
В АРРФР объяснили усиление контроля за ипотеками от банков второго уровня
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объяснила, почему в стране усилили контроль за ипотеками от банков второго уровня, передает корреспондент агентства.
Этот вопрос рассматривается с точки зрения системы управления рисками. Это не какое-то конкретное количественное ограничение, которое будет установлено в рамках данного постановления", - заявил Мадина Абылкасымова.
По ее словам, банки должны оценивать риск-профиль своего заемщика, уровень его доходов и в зависимости от этого принимать решение.
Хоть по ипотеке уровень дефолта низкий, есть определенный процент заемщиков, которые выходят на просрочку по ипотечным займам, полученным после 2020 года, когда ставки по ипотеке уже складывались на более высоком уровне (...) Поэтому банкам с учетом системы управлениями рисками мы прямо указываем, что они обязаны это отслеживать и не допускать выдачи кредитов заемщикам, которые имеют высокий риск выхода на просрочку", - добавила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.
Ранее сообщалось, что Нацбанк сохранит порог ставки по ипотеке на уровне 25%.
15.04.2026, 12:32 19976
В Астане пройдет Евразийский экономический форум
В панельной сессии руководители государственных органов стран ЕАЭС, международных организаций и институтов развития обсудят ряд вопросов
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 28 мая пройдет Евразийский экономический форум, на котором обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию, сообщает пресс-служба форума.
В частности, в Астане на площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта.
Кроме того, в рамках сессии "Цифровые решения в сфере транспорта и логистики" с участием министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева будут обсуждены:
• цифровая трансформация и развитие безбумажных технологий;
• интеллектуальные транспортные системы;
• текущие кейсы применения ИИ в транспорте и логистике;
• беспилотный транспорт: состояние и перспективы;
• технологические вызовы внедрения ИИ на транспорте;
• современный документооборот для бесшовности перевозок в ЕАЭС;
• правовое регулирование применения ИИ;
• инфраструктура для ИИ‑решений;
• ИИ в ЕАЭС: национальные особенности и интеграционные аспекты внедрения;
• цифровые двойники транспортных систем: как добиться синергии в евразийском масштабе;
• какие цифровые решения необходимы для опережающего развития отрасли.
В панельной сессии руководители государственных органов стран ЕАЭС, международных организаций и институтов развития обсудят указанные вопросы, в том числе опыт внедрения электронного документооборота, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта и другие перспективные цифровые решения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте обсудили развитие ИИ и торговли в рамках ЕАЭС.
14.04.2026, 14:54 77111
Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $1,2 млрд
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года объем товарооборота между Казахстаном и Беларусью увеличился на 30% и составил $1,2 млрд, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым с удовлетворением отметил высокую динамику казахско-белорусского стратегического партнерства.
Я полагаю, что есть все основания выразить сегодня удовлетворение поступательной динамикой взаимодействия, прежде всего, в экономической сфере. Пользуясь возможностью, хотел бы передать слова приветствия и наилучшие пожелания руководителю белорусского государства президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. В мае месяце мы проводим заседание Высшего Евразийского экономического совета. Думаю, что мы обязательно здесь помимо многосторонней повестки обсудим и другие вопросы, связанные с развитием отношений между нашими государствами, - сказал глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость и далее поддерживать активный, доверительный диалог, а также координировать практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.
В свою очередь министр иностранных дел Беларуси поблагодарил главу нашего государства за прием и передал добрые слова приветствия Александра Лукашенко.
Собеседники подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта, сельского хозяйства, туризма и других направлениях. Отдельное внимание уделено наращиванию экспорта казахстанской продукции. Президент Казахстана приветствовал предстоящее открытие генерального консульства Республики Беларусь в Алматы, которое призвано расширить связи между регионами двух стран.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
14.04.2026, 14:30 79016
В Казахстане с 15 апреля начнут проверять мобильные переводы граждан
После этого будет запущена процедура камерального контроля
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве заявил, что в Казахстане с 15 апреля начнут проверять мобильные переводы граждан, передает корреспондент агентства.
Мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты - мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем "красным" флажкам банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом после получения данных сведений мы будем использовать их в рамках камерального контроля и далее будем направлять уведомления. И они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед за кого-то, а потом вам вернули эти деньги, в категорию бизнес-признаков не подпадет однозначно", - цитирует вице-министра zakon.kz.
Таким образом, формировать списки будут до конца апреля, а уведомления казахстанцы получат в мае, пишет tengrinews.kz.
Данные могут быть от разных банков, у нас не только один банк переводами занимается. Когда мы проведем сверку со всеми банками, кто обязан нам был передать данные, мы закончим. После мы запускаем процедуру камерального контроля и направляем уведомления налогоплательщикам, которые они исполняют в течение 30 рабочих дней. Казахстанцы получат уведомления в мае", - добавил он.
Напомним, в Казахстане принят приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу.
14.04.2026, 14:02 80811
Курс тенге с начала года укрепился на 5,5% - Нацбанк
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года курс тенге укрепился на 5,5%, до 478,2 тенге за доллар США, сообщил в ходе заседания в правительстве первый заместитель председателя Нацбанка Казахстана Ерулан Жамаубаев.
По его словам, это обусловлено совокупностью факторов:
- конъюнктурой глобального нефтяного рынка;
- повышением инвестиционной привлекательности тенговых активов и увеличением объема портфельных инвестиций нерезидентов;
- снижением спроса на иностранную валюту экономических агентов.
Годовая инфляция в марте снизилась и сложилась на уровне 11%. Наибольший вклад вносит рост цен на продовольственные товары. Годовой показатель составляет 11,7% на фоне высоких мировых цен на отдельные продукты питания и растущих издержек внутреннего производства", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
При этом, отметил он, непродовольственная инфляция составила 11,3%, инфляция платных услуг - 10%.
Замедление годовой инфляции с октября 2025 года обусловлено проводимой умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, укреплением курса тенге, а также антикризисными мерами правительства, в частности мораторием на повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг и стоимости ГСМ", - добавил он.
Напомним, в марте Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%.
14.04.2026, 12:26 85736
Свыше 19 млн тонн нефти и газоконденсата добыли в Казахстане Дополнено
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-марте объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане составил 19,7 млн тонн, или 80,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов.
На Карачаганаке продолжаются работы по вводу 6-го компрессора обратной закачки сырого газа, который обеспечит поддержание добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год. Проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти", - заявил он.
По данным главы Минэнерго, экспорт нефти за 3 месяца 2026 года составил 15,3 млн тонн, или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года.
Прогноз на 2026 год - 76 млн тонн. За отчетный период добыто 13,6 млрд кубометров газа, или 84,9% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2026 год - 62,7 млрд кубометров", - добавил он.
Дополнено 14.04.2026, 13.55
В Казахстане намерены компенсировать потери бюджета из-за снижения объемов добычи нефти, заявил вице-министр финансов республики Ержан Биржанов на брифинге.
Тот объем, который мы, условно, потеряли в начале года, мы его будем компенсировать до конца года. То есть недополученные налоги в начале года мы должны увидеть в течение года", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти.
13.04.2026, 13:04 144096
Исторического максимума достиг внешний долг Казахстана - аналитики
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно обновленным данным Национального банка РК, к концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг рекордного значения: почти 182 млрд долларов США. Ранее не наблюдалось даже приближенных к этому значений, сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, за год объем внешнего долга страны увеличился на рекордные 10,4%. Это наибольший рост за последние 17 лет. До 2025 года динамика внешнего долга страны была умеренной и характеризовалась как сокращением, так и незначительным увеличением. Более детально - в инфографике ниже.
В абсолютном выражении внешний долг Казахстана вырос на 17,2 млрд долларов США - это также рекордный показатель за много лет, обратили внимание эксперты.
Помимо этого, наблюдается рост множества относительных показателей, которые также подчеркивают увеличение долговой нагрузки страны:
- отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,6% до 59,4%;
- отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 25,3% до 30,1%;
- отношение внешнего долга к ЭТУг (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год со 182,7% до 201,7%;
- отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 81,6% до 102%. Этот и предыдущий индикаторы показывают, насколько страна способна обслуживать внешний долг за счет валютных поступлений от экспорта. Чем меньше показатель, тем устойчивее долговая нагрузка. Чем больше показатель, тем выше потенциальные риски ликвидности и зависимости от внешних рынков;
- отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (включая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 56,4% до 66,1%;
- отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность) увеличилось за год с 36,1% до 40,2%. Этот и предыдущий индикаторы показывают долю экспортных доходов, которая уходит на выплаты по внешнему долгу (основной долг плюс проценты) по долгосрочным обязательствам. Проще говоря, он демонстрирует, сколько валютной выручки страны "съедают" обслуживание и погашение долга, насколько нагрузка по выплатам сопоставима с экспортными доходами;
- отношение резервных активов Национального банка РК к краткосрочному внешнему долгу увеличилось за год с 235,4% до 301,6%. Этот индикатор показывает, хватит ли международных резервов Национального банка, чтобы покрыть весь краткосрочный внешний долг страны.
Ранее депутат мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги. По словам премьер-министра Бектенова, уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной мировой методологии такой уровень госдолга признается низким.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?