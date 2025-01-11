Какие изменения в госзакупках вступили в силу с 2025 года

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования системы госзакупок разработан новый закон "О государственных закупках", действие которого вступило с 1 января 2025 года. Документ направлен на оптимизацию процедур проведения тендеров, повышение качества приобретаемых товаров, работ, услуг, а также поддержку отечественных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





В частности, документом сокращены сроки проведения конкурса (обсуждение конкурсной документации с 5 до 2 рабочих дней; прием заявок с 15 до 5 рабочих дней; рассмотрение заявок и подведение итогов с 10 до 3 рабочих дней).





Внедряется общественный мониторинг по работам, связанным со строительством. Планируется размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, привлечение общественности к мониторингу исполнения договоров.





Реализуется новый порядок обжалования итогов закупок. В целях оперативного проведения закупок и исключения затягивания процедур жалобы будут рассматриваться самим организатором закупок.





В целях приобретения малозначительных закупок внедрено право одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3000 до 4000 МРП.





В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства установлено приоритетное право закупа товаров, работ и услуг стоимость которых не превышает 50 000 МРП у данной категории субъектов.





Также, по данным правительства, продолжится работа по приоритетному приобретению товаров.





Изменения коснулись отечественного производства на веб-портале путем установления изъятий из национального режима в целях поддержки внутреннего рынка.





В целях развития конкуренции и защиты бизнеса заявки поставщиков, являющихся госучреждениями и субъектами квазигоссектора, будут автоматически отклонены веб-порталом при наличии не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства.





В целях развития неценовых критериев и поддержки местных поставщиков изменен расчет условных скидок в виде территориального признака (с 1% до 2%) и отрицательных значений (с 0.1% до 0.2%).