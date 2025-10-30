29.10.2025, 10:44 65961
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 октября вводится в действие приказ министра промышленности и строительства РК от 23 октября 2025 года № 449 "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов".
Запрет вводится сроком на шесть месяцев на вывоз всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, свинцовых аккумуляторов, прочих, содержащих свинец, кадмий или ртуть, слитки черных металлов для переплавки, бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава и др.
Приказ вводится в действие c 30 октября 2025 года и подлежит официальному опубликованию.
29.10.2025, 10:15 67536
В Казахстане цены на мясо и мясопродукты выросли на 2,7%
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Розничные цены на мясо и мясопродукты в Казахстане по итогам сентября текущего года выросли на 2,7% за месяц и на 19,1% в годовом выражении, сообщает energyprom.kz.
Мясо и птица подорожали за месяц на 3%, в том числе говядина - на 3,6%, конина - на 2,9%, свинина и баранина - на 2,5%, мясо птицы - на 1,8%. Колбасы выросли в цене в среднем на 1,5%, среди них вареная колбаса - на 1,6%, полукопченая - на 1,1%. Цены на изделия из мяса увеличились на 2,7%.
В годовом выражении мясо и птица подорожали на 20,9%, в том числе говядина - на 28,4%, конина - на 13,5%, свинина - на 9,8%, баранина - на 25,9%, мясо птицы - на 9,1%. Колбасы выросли в цене на 9,5%, из них вареная - на 10,2%, полукопченая - на 8,8%. Изделия из мяса подорожали на 21,2%.
В региональном разрезе в сентябре месячный рост цен на мясо и мясопродукты наблюдался во всех регионах РК. Наибольшее удорожание было отмечено в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Северо-Казахстанской (на 4,2%) и Актюбинской (на 4%) областях, наименьшее - в Туркестанской области (на 1,4%).
В годовой динамике наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Шымкенте (на 29,4%), а также в Улытауской (на 27,8%) и Западно-Казахстанской (на 24,9%) областях. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматы (на 11,6%), а также в Костанайской и Павлодарской областях (на 14,4% в каждом из регионов).
За январь-сентябрь текущего года в РК было произведено 57,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных - на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольшую долю в производстве мяса традиционно заняли говядина и телятина: 30,3 тыс. тонн, против 36,2 тыс. тонн годом ранее. Годовое сокращение производства при этом составило заметные 16,3%. Существенная доля пришлась и на свинину: 21,9 тыс. тонн - на 12,9% больше, чем за первые девять месяцев 2024 года.
Помимо этого, за январь-сентябрь текущего года в Казахстане произвели 3,1 тыс. тонн конины, 1,8 тыс. тонн баранины и 12 тонн козлятины.
Что касается аппетита казахстанцев, во втором квартале текущего года граждане потребили в среднем 20,6 кг мяса и мясопродуктов на душу населения - на 1,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
В разрезе видов мяса наибольшую долю в потреблении заняла говядина: 6,3 кг на человека. Далее следуют конина (1,5 кг), баранина (1,3 кг), мясо кур (1,3 кг) и свинина (815 г).
Из мясопродуктов во втором квартале текущего года один казахстанец в среднем потребил 1,9 кг мясного фарша, 1 кг полукопченой колбасы, 629 г сосисок и сарделек, 618 г вареной колбасы, 189 г говяжьей печени, 48 г мясных полуфабрикатов и 40 г сала.
В региональном разрезе больше всего мяса и мясопродуктов потребили жители Мангистауской области: 25,2 кг на человека за второй квартал текущего года - на 3,8% больше, чем годом ранее. Следом расположились Жетысуская (25,2 кг), Акмолинская (24,1 кг), Карагандинская (23,8 кг) и Костанайская (23,3 кг) области.
Меньше всего мяса и мясопродуктов во втором квартале 2025 года потребили жители Кызылординской области: 15 кг на человека, против 16,2 кг годом ранее. Весьма скромные показатели также были отмечены в Шымкенте и Туркестанской области: 15,1 и 15,6 кг соответственно.
Ранее сообщалось, что для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на говядину в Казахстане планируют ввести квоты на вывоз говядины до конца года.
29.10.2025, 08:49 74126
Казахстан к 2029 году намерен привлечь $150 млрд инвестиций
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поставил цель удвоить ВВП к 2029 году до $450 млрд и привлечь не менее $150 млрд инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлена Концепция инвестиционной политики до 2029 года, формирующая целостную бизнес-экосистему. Создан инвестиционный штаб, внедрена национальная цифровая инвестиционная платформа. Введен принцип "заказ на инвестиции" - формирование региональных и отраслевых предложений с учетом конкурентных преимуществ. Для проектов стоимостью свыше $60 млн предусмотрены соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства на 25 лет. В 2024 году заключено 6 таких соглашений, в 2025-м - еще 21", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что Казахстан сохраняет статус ведущего инвестиционного направления Центральной Азии. По данным ЮНКТАД, из пяти крупных greenfield-проектов в странах без выхода к морю в 2024 году четыре реализованы в Казахстане. Приток прямых иностранных инвестиций составил $17,2 млрд, реализовано 45 новых проектов, создано 6200 рабочих мест.
Основные отрасли притока: горнодобывающая промышленность - $6,5 млрд, обрабатывающая - $2,8 млрд, торговля - $5,3 млрд, профессиональная и научная деятельность - $0,9 млрд.
Крупнейшие инвесторы: Россия ($4,1 млрд), Нидерланды ($3,8 млрд), Южная Корея ($1,2 млрд), Бельгия ($1,2 млрд) и Китай ($1,2 млрд). По итогам первого полугодия 2025 года валовой приток ПИИ составил $10,1 млрд, что на 1,1% выше уровня прошлого года.
28.10.2025, 17:23 112196
Прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80% в 2024 году - Токаев
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на бизнес-форуме "Казахстан - Финляндия" заявил, что в 2024 году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 процентов, достигнув в общей сложности почти полумиллиарда долларов, сообщает Акорда.
Сегодня в ходе переговоров мы с президентом Александром Стуббом подтвердили нашу приверженность расширению партнерства между Казахстаном и Финляндией и открытию новых возможностей для динамичного роста. В прошлом году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80 процентов, достигнув в общей сложности почти полумиллиарда долларов. Финляндия давно признана одной из самых развитых стран в области инноваций и технологического лидерства", - заявил глава государства.
Глава государства сообщил, что в третьем квартале этого года экономика Казахстана выросла на 6,3 процента, что почти вдвое превышает прогнозы мирового роста крупных международных организаций. Ожидается, что валовой внутренний продукт превысит 300 миллиардов долларов.
По показателю ВВП на душу населения Казахстан занимает первое место среди всех стран СНГ и даже за его пределами, хотя этот показатель в три раза ниже, чем в Финляндии. Объем внешней торговли Казахстана превысил 140 миллиардов долларов, что также является самым большим показателем в этом регионе. Основным торговым партнером нашей страны является именно EC, товарооборот с которым составляет около 50 миллиардов долларов. Малые и средние предприятия остаются краеугольным камнем нашего национального развития, на них приходится около 40 процентов экономики. Мы полны решимости поддерживать этот прогресс путем проведения комплексных реформ как в экономической, так и в политической сферах", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что, согласно данным ЮНКТАД, за последний год Казахстан привлек порядка 80 процентов всех инвестиций в новые проекты среди стран, не имеющих выхода к морю. На его долю пришлось четыре из пяти проектов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев выделил несколько перспективных областей дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Финляндией.
Находясь на перекрестке Евразии, Казахстан служит стратегическим связующим звеном между Востоком и Западом и обеспечивает почти 85 процентов всех сухопутных грузоперевозок между Европой и Китаем, что делает его жизненно важной артерией на континенте. Продолжающееся развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, широко известного как Средний коридор, еще больше укрепляет позиции Казахстана как центрального транспортного узла для трансконтинентальной торговли. Для дальнейшего увеличения потенциала Среднего коридора мы запускаем единую цифровую платформу управления Smart Cargo, предназначенную для оптимизации и координации транзитных потоков", - заявил президент Казахстана.
Далее он отметил, что Казахстан активно модернизирует свои порты Актау и Курык на Каспийском море. Первую фазу строительства контейнерного хаба в порту Актау с пропускной способностью 240 тысяч контейнеров в год планируется завершить к концу этого года.
Президент также подчеркнул, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегическую опору своей долгосрочной энергетической стратегии. По прогнозам, мировой спрос на уран к 2030 году вырастет на 28 процентов, а к 2040 году увеличится более чем вдвое.
Лидер Казахстана отдельно остановился на важности сотрудничества в области искусственного интеллекта. Он проинформировал участников бизнес-форума о том, что Казахстан поставил цель стать полноценной цифровой страной в течение ближайших трех лет.
Учитывая лидерство Финляндии в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, в частности, благодаря суперкомпьютеру LUMI, имеется большой потенциал для партнерства в области исследований в сфере ИИ, передовой аналитики данных, технического образования и инновационных экосистем", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Далее глава государства призвал финские деловые круги сотрудничать с Международным финансовым центром "Астана". Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стремится быть надежным и долгосрочным партнером для финских компаний.
Сегодняшняя встреча - еще один важный шаг на пути укрепления наших экономических связей. Этот форум - не просто заключение контрактов, это установление связей и укрепление доверия между нашими предпринимателями, инженерами и новаторами", - добавил президент.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РК.
В ходе переговоров отмечен значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговли, диверсификации ее структуры, а также трансфера новых технологий в ключевые секторы экономики.
Также обсуждены планы по реализации совместных инвестиционных проектов в РК, в том числе в транспортной сфере - по строительству логистических центров, производственных площадок с экспортной ориентацией и др.
Отмечены точки соприкосновения двух стран в области цифровой трансформации - обозначенного президентом стратегического приоритета Казахстана. С учетом запуска в РК суперкомпьютера казахстанской стороной выражена готовность обмениваться опытом с Финляндией, где работает один из самых мощных суперкомпьютеров Европы - LUMI", - говорится в сообщении.
Ранее президенты Казахстана и Финляндии приняли совместное заявление.
28.10.2025, 15:27 118561
С 2026 года маркетплейсы будут отчитываться в КГД о реализованных товарах и выплатах физлицам
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Казахстана подписал приказ "Об установлении формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан и правила их представления", передает корреспондент агентства.
Приказом установлены форма сведений и правила их предоставления владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов.
Владелец интернет-площадки ежемесячно не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем, представляет в Комитет сведения о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан", - сказано в приказе.
Сведения отражаются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге. В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту Республики Казахстан по курсу Нацбанка на дату совершения реализации и выплаты.
28.10.2025, 15:14 120491
Скопление вагонов на границе с Китаем: Казахстан ввел временные ограничения на экспорт зерна
Китай проводит углубленный досмотр зерновых грузов, который занимает от 5 до 10 суток
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вводит временные ограничения на экспорт зерновых грузов в связи со скоплением трех тысяч вагонов в направлении Китая, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как сообщили в КТЖ, Китай снизил прием грузовых поездов через межгосударственный стык "Алтынколь" с 14 до 10 поездов в сутки, а в отдельные дни - до 6.
Уполномоченные органы КНР проводят углубленный досмотр зерновых грузов, включая отбор и лабораторный анализ проб в городах Урумчи и Пекине. Проверка занимает от 5 до 10 суток. Сложившаяся ситуация оказала влияние на эксплуатационную обстановку инфраструктуры казахстанской стороны и привела к скоплению порядка 3000 вагонов с экспортными и транзитными грузами, следующими в направлении Китая. Этот показатель превышает нормативное количество подвижного состава, находящегося в ожидании передачи. При этом прием указанных составов ранее был полностью согласован китайской стороной", - пояснили в пресс-службе.
Для обеспечения стабильной и безопасной работы инфраструктуры нацкомпания вынуждена ввести временные технологические ограничения на прием отдельных экспортных зерновых грузов, следующих в контейнерных поездах, - не более трех составов в сутки.
Принятая мера носит временный и вынужденный характер и направлена на синхронизацию отправок с фактической готовностью принимающей инфраструктуры за пределами зоны ответственности ҚТЖ", - добавили в пресс-службе, отметив, что железнодорожная сеть Казахстана функционирует в штатном режиме и полностью готова к перевозке подтвержденных грузов.
28.10.2025, 13:14 125436
Казахстанский уран планируют поставлять в Финляндию - Саткалиев
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан обсуждает возможности поставок казахстанского урана атомным станциям Финляндии, сообщил глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.
В рамках визита Казахстан и Финляндия подписывают соглашение о сотрудничестве между регуляторами в области атомной энергетики", - сообщает Kazinform со ссылкой на Саткалиева.
Он отметил, что Финляндия является объективно одним из мировых лидеров в области мирного использования атомной энергии.
По данным Zakon.kz, глава агентства раскрыл смысл подписываемых сегодня документов с финскими коллегами.
Обсуждаются возможности поставок казахстанского урана покупателям - атомным станциям Финляндии. Казахстан всегда заинтересован увеличить наши международные рынки, мы всегда предлагаем и нашим партнерам рассмотреть, возможно, покупки казахстанского урана. Мы предложим нашим коллегам", - пояснил Саткалиев.
Он добавил, что Казахстан всегда заинтересован в увеличении международных рынков.
Мы всегда предлагаем нашим партнерам рассмотреть закупки казахстанского урана. Ранее мы предлагали, они выражали серьезную заинтересованность. Этот визит очень хорошая возможность провести практические переговоры по объемам и возможностям таких поставок", - подчеркнул спикер.
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб находится в Казахстане с официальным визитом. Сегодня он провел переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" намерен поставлять уран для словацких АЭС, а также наладить поставки уранового концентрата в Чехию.
24.10.2025, 16:27 292856
Новый завод для нефтегазовой отрасли открыли в Мангистауской области
Жанаозен. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый завод компании "Каскор-Машзавод" открыли в Жанаозене Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ввод в эксплуатацию этого завода позволит повысить экономический потенциал города Жанаозена, создать новые рабочие места и обеспечить местное население стабильным доходом. Уверен, что предприятие станет отечественным производителем важной продукции для нефтегазовой отрасли страны", - подчеркнул аким области Нурдаулет Килыбай в ходе торжественной церемонии открытия.
По данным акимата, новое предприятие рассчитано на выпуск 540 тысяч насосных штанг, 51 тысячи тонн насосно-компрессорных труб и футерованных насосно-компрессорных труб в год. После выхода на полную мощность планируется создание 250 новых рабочих мест.
Ранее в Туркестанской области открыли завод по переработке урана мощностью 2000 тонн в год.
24.10.2025, 13:35 246461
Токаев: Государство продолжит реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержка представителей малого и среднего бизнеса остается приоритетом государственной политики, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном Дню Республики.
В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса. Я дал конкретные поручения премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом", - напомнил Токаев.
Он пообещал, что в дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для того чтобы налоговая реформа не сказалась на самочувствии бизнеса, правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями. Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями", - заявил глава государства.
Напомним, правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. Применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
