Насильника-рецидивиста лишили свободы на 15 с половиной лет в Кентау

Ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК

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Туркестан. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау вынесли приговор насильнику-рецидивисту, напавшему на 11-летнюю девочку, его осудили на 15 лет и 6 месяцев, передает - В Кентау вынесли приговор насильнику-рецидивисту, напавшему на 11-летнюю девочку, его осудили на 15 лет и 6 месяцев, передает OTYRAR





24 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор жителю Кентау за попытку изнасилования. Он получил 15 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил. 19 марта состоится апелляционный суд.





Напомним, житель Кентау в апреле 2023 года напал на 11-летнюю девочку. Она была в своем дворе. Он избивал, душил и пытался ее изнасиловать. Девочку спасли неравнодушные прохожие. Мама сразу заявила об этом в органы полиции.





Как выяснилось, ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК (Изнасилование).



