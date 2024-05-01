30.04.2024, 09:34 66896
Задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. По подозрению в превышении власти и должностных полномочий задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4, УК РК), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З. Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - сообщили в Генпрокуратуре.
Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статей 47 и 201 УПК РК, отметили в ведомстве.
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30.04.2024, 18:12 39616
Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от паводков казахстанцах
Вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке, заявили в МВД
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники пытаются нажиться на пострадавших от масштабных паводков жителях Казахстана, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шынгыс Алекешев.
Уже появились новые схемы интернет-мошенников. Людям, рассчитывающим на выплату компенсаций, могут позвонить мошенники от имени того или иного госоргана и предложить продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от стихии. В действительности благодаря этому коду мошенники могут оформить на имя потерпевшего крупные кредиты. Тем не менее важно знать: сотрудники государственных органов и банков никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные", - заявил он.
Шынгыс Алекешев подчеркнул, что вопросы компенсации пострадавшим решаются только в официальном порядке.
Рекомендуется никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты, сроки действия, трехзначные коды банковских карт. Тем более категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в виде SMS, и кодовые слова. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам - можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца", - добавил он.
Напомним, интернет-мошенники за два месяца обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге.
30.04.2024, 17:39 40416
В Атырауской области компанию оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением
Постановление суда вступило в законную силу
Фото: gov.kz
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Атырау. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" оштрафовали на более чем миллиард тенге за злоупотребление доминирующем положением, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества.
Постановление суда вступило в законную силу", - добавили в АЗРК.
Напомним, в прошлом году парк хранения сжиженного нефтяного газа оштрафовали более чем на 300 млн тенге.
30.04.2024, 16:02 46491
Депутат районного маслихата в Актюбинской области украл более 450 млн сельхозсубсидий
Аферист предоставлял фиктивные договоры для получения субсидий, а полученные деньги тратил на собственные нужды
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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат районного маслихата в Актюбинской области получил тюремный срок за хищение сельхозсубсидий, сообщили в пресс-службе суда № 2 города Актобе.
Согласно материалам суда, в 2020 году, являясь главой крестьянского хозяйства, подсудимый предоставил в Аграрную кредитную корпорацию фиктивный договор на покупку 1200 голов крупного рогатого скота, чтобы открыть кредитную линию на 780 млн тенге.
Получив 390 млн тенге, он перечислил их на счет крестьянского хозяйства своего родственника, а затем перевел суммы на свой личный счет и счет своего крестьянского хозяйства. Далее он распоряжался деньгами по своему усмотрению.
Кроме того, в период с 2021 по 2022 годы подсудимый подал фиктивные заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма для КРС, хотя фактически не имел в активах скот. Полученные по заявке 67 млн тенге аферист обналичил и потратил на собственные нужды.
Приговором суда подсудимый признан виновным по статье УК РК "Мошенничество", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно распорядительными и материально ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, В Костанайской области почти 50 человек попали под следствие по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group". Группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК" c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге.
30.04.2024, 13:15 53496
Наркотики в посылках поставляли из дальнего зарубежья в Казахстан
Фото: КНБ РК
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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе задержан местный житель, намеревавшийся организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в Актюбинской области, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Там напомнили, что в феврале департамент КНБ Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений.
При получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 граммов, в отделении АО "Казпочта" задержан местный житель. В апреле этого года реализована операция по задержанию жителя города Актобе, у которого изъято более 2,5 килограмма психотропного вещества "мефедрон", что составляет около 10 тыс. разовых доз. В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы", - сообщили в КНБ.
Задержанный намеревался организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в области, уточнили в комитете.
Указанные лица с санкции суда взяты под стражу. Проводятся досудебные расследования.
Ранее крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области. В ходе обыска изъяты психотропные вещества весом более 33 кг.
30.04.2024, 11:23 62271
Бухгалтеры одной из школ Астаны похитили свыше 130 млн тенге
На протяжении 7 лет они незаконно перечисляли зарплату и премии несуществующим работникам
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Факты хищения бюджетных средств выявила прокуратура столицы по результатам проверки в одной из школ Астаны.
Школьные бухгалтеры на протяжении 7 лет незаконно перечисляли зарплату и премии несуществующим работникам.
Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину", - сообщили в ведомстве.
Виновные приговорены к 7 годам лишения свободы. В пользу государства с них взыскан причиненный материальный ущерб.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что руководство одной из школ Шымкента похитило деньги, выделенные на ремонт и отопление учебного заведения.
В апреле Антикор сообщал, что в сфере образования Казахстана раскрыты устойчивые преступные схемы хищения бюджетных средств и миллиардные кражи. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.
30.04.2024, 11:03 62621
Приговор за экстремизм: 7 казахстанцев и 1 иностранца осудили в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении 7 граждан Казахстана и 1 иностранца по фактам организации и участия в деятельности религиозно-экстремистской организации, а также пропаганды терроризма, сообщает пресс-служба комитета.
Следствие установило, что осужденные распространяли в своем окружении экстремистскую идеологию, насаждали ненависть к светскому образу жизни и конституционному строю страны.
В ходе обысков по местам их проживания изъяты значительное количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства", - проинформировали в КНБ.
Трое из осужденных лиц уже были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений.
Военный суд Акмолинского гарнизона приговорил их к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет.
2 апреля 2024 года приговор вступил в законную силу.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
29.04.2024, 21:31 95956
Суд Астаны вынес приговор руководителям военизированной охраны КТЖ
Приговор не вступил в законную силу
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Осуждены руководители военизированной охраны КТЖ, сообщает пресс-служба суда Астаны.
29 апреля межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Н., М. и С. по факту присвоения денег ТОО "ВЖДО" и в отношении Н. по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Н., являясь генеральным директором ТОО, в группе лиц по предварительному сговору с заместителем гендиректора М. и главным менеджером С. путем присвоения похитил денежные средства ТОО в особо крупном размере - свыше 159 млн тенге, предназначенные на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения.
Также Н., злоупотребляя своими полномочиями, трудоустроил С. в качестве водителя в структурное подразделение ТОО и использовал в своих личных целях, причинив ущерб ТОО в сумме более 1,5 млн тенге в виде выплаченных заработных плат.
Приговором суда Н. признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. М. и С. признаны виновными и каждый осужден к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.
Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба с взысканием с виновных лиц в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в январе 2024 года стало известно, что департамент Агентства по противодействию коррупции Астаны завершил расследование в отношении генерального директора, заместителя генерального директора и менеджера отдела цифровизации ТОО "Военизированная железнодорожная охрана АО "НК "КТЖ".
29.04.2024, 19:00 76756
В Алматы охранник бара получил 8 лет за изнасилование и грабеж
Подсудимому предъявлены обвинения по двум эпизодам
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина К. по обвинению в изнасиловании с угрозой убийства, насильственном действии сексуального характера, соединенного с угрозой убийства, а также совершении грабежа с применением насилия, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что в ночь 7 августа 2023 года подсудимый, работая охранником в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей П. Далее он предложил проводить ее до дома. Зайдя в подъезд, подсудимый достал складной нож и, угрожая расправой, совершил действия сексуального характера, после чего изнасиловал.
Также судом установлено, что утром 9 ноября 2023 года подсудимый К. прибыл в один из ночных клубов города, где перед входом увидел ссору двух молодых людей. Подойдя к потерпевшему, нанес удар в лицо, после чего потребовал вытащить из карманов ценные вещи. Потерпевший достал телефон и деньги. Получив деньги, подсудимый потребовал от потерпевшего сообщить код от телефона и мобильного приложения, перевел 10 тысяч тенге, вернул телефон потерпевшему и скрылся.
Приговором суда К. признан виновным в совершении изнасилования, грабежа, насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийства, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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