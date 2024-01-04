03.01.2024, 09:12 33541

Токаев высказался о январских событиях

Токаев высказался о январских событиях
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan высказался о трагических январских событиях 2022 года.

На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом. После моего избрания президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики. К разработке и реализации реформ активно подключились общественники, гражданские активисты, эксперты. Многие инициативы прорабатывались на различных диалоговых площадках, в том числе на заседаниях специально созданного мною Национального совета общественного доверия. Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах", - сказал Токаев.


По его словам, с их стороны постепенно нарастало сопротивление реформам.

В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года. Затем правительство приняло непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации", - сообщил глава государства.


Он отметил, что развитие январских событий носило "волнообразный" характер.

Вначале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. Несмотря на все усилия центральной власти и акиматов, ситуация в стране приобрела характер дестабилизации, переговоры и диалог для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений. Начались первые столкновения во многих регионах страны. Все это было на руку заговорщикам, которые через специально подготовленных людей всячески потворствовали нагнетанию обстановки. Но даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы. Это была вторая волна. Третья волна началась, когда в дело вступили криминальные банды, лидеры которых были подконтрольны заговорщикам и имели контакты с террористами, в том числе прибывшими извне. Используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. В условиях хаоса к происходящему подключились вооруженные бандиты, террористы, которые одновременно, по единой команде устроили атаки на здания органов власти, силовых структур, оружейные магазины, арсеналы сил правопорядка и воинских частей. Причем речь идет не только об Алматы, но и целом ряде областных центров", - сказал Токаев.


Президент напомнил, что во время январских событий было похищено более трех тысяч единиц оружия, в том числе автоматов, пулеметов и гранатометов. Кроме того, нападениям подверглись транспортная инфраструктура и объекты телекоммуникаций.

В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и, в конечном итоге, захватить власть. Ситуация тогда была крайне сложной и напряженной - страна была близка к тому, чтобы погрязнуть в хаосе. Чтобы не допустить этого, все меры контролировались мною лично, ежечасно и круглосуточно. По линии МВД поступали сведения о подготовке различных атак на Акорду, в том числе с использованием грузовиков. Мне неоднократно рекомендовали покинуть резиденцию, даже эвакуироваться, в том числе за рубеж, но я с этим решительно не согласился и в одном из телевизионных обращений заявил, что при любых обстоятельствах останусь на рабочем месте. В течение двух недель я находился в служебной резиденции Акорда. Оперативные совещания проходили и глубокой ночью, и ранним утром. В те дни самая главная задача состояла в том, чтобы сохранить наше государство, восстановить в стране верховенство закона и порядок", - сказал Токаев.


Также президент ответил на вопрос касательно решения о приглашении военнослужащих ОДКБ.

В условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета безопасности было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в нашу страну на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности. Подчеркиваю: обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан. На момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану. Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами - участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно", - подчеркнул он.


По его словам, миротворческий контингент ОДКБ не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела.

Армянский контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат "Аксай", белорусский - аэродром в Жетыгене, таджикский и кыргызский - соответственно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы, российский - ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций. Были угрозы совершения терактов на объектах жизнеобеспечения, поэтому контингент был направлен именно туда. Но самое главное - это позволило высвободить наши силы для проведения контртеррористической операции", - сказал глава государства.


Он отметил, что на причинах и последствиях Қаңтара не следует выстраивать спекулятивные версии.

Скажу прямо: рассуждения о якобы народном восстании способствуют оправданию и обелению преступных деяний. Такие безответственные, по сути, провокационные разговоры приводят к героизации настоящих бандитов, укоренению в обществе пагубной криминальной психологии. А значит, призывают к новым беспорядкам в ущерб национальной безопасности и благополучию народа. Это очень серьезная угроза. Поэтому государство и общество должны быть едины в осуждении беззакония - я в этом уверен", - сказал президент РК.


Он добавил, что Қаңтар показал необходимость строительства устойчивой и эффективной системы государственных институтов, действующих в соответствии с Основным законом.

Мы всем народом преодолели этот кризис, выстояли и стали еще сильнее. Мы предотвратили еще большую катастрофу и стабилизировали ситуацию в стране только благодаря сплоченности наших граждан и решительным действиям всей вертикали власти", - заключил глава государства.


 

новости по теме

04.01.2024, 09:00 13621

Назначен председатель Комитета информации

Назначен председатель Комитета информации
Фото: https://t.me/KZgovernment
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ранее должность председателя Комитета информации занимал Елдос Наширали.

Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. С июля 2021 года по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.
 
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04.01.2024, 08:35 11531

Домыслы о переизбрании президента Казахстана беспочвенны - Берик Уали  

Президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года, его полномочия истекут в ноябре 2029 года
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Домыслы о переизбрании действующего президента Казахстана беспочвенны. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента РК Берик Уали, разъясняя ситуацию относительно сроков полномочий Касым-Жомарта Токаева.

3 января, ряд зарубежных СМИ указали, что полномочия президента РК заканчиваются в 2026 году, сообщает 24KZ.

Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в 2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах. Как известно, президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года", - заявил Берик Уали.


Он напомнил, что Токаев ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком.


Напомним, в интервью глава государства назвал дезинформацией слухи в соцсетях о том, что он планирует провести референдум по Конституции и вновь принять участие в президентских выборах.

Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон. Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства... В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано", - заявил Токаев.

 
03.01.2024, 19:52 41726

Назначен врио начальника ДЧС Мангистауской области

Должность получил Бекболат Абдикадыров
Актау. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Мангистауской области назначен Бекболат Абдикадыров, сообщает пресс-служба департамента.

3 января заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Мурат Муханов представил акиму региона, личному составу департамента и ветеранам органов гражданской защиты назначенного начальника ДЧС Мангистауской области полковника Бекболата Абдикадырова.

Бекболат Абдикадыров службу в органах гражданской защиты начал в 1998 году с должности пожарного.
 
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Теги:ДЧСглаваНазначение
03.01.2024, 19:44 42501

В рамках программы "7-20-25" выдано 71 699 займов - Нацбанк

Почти половину этой суммы потратили в Астане
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 декабря 2023 года выдано 71 699 займов на сумму 974,1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Почти половину этой суммы потратили в Астане - 25 814 займов на общую сумму 406,4 млрд тенге.

В Алматы выдали 14 462 займа на общую сумму 224,5 млрд тенге.

В Шымкенте выдали 5 362 займа на общую сумму 66,5 млрд тенге.

Нацбанк РК

Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.

Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
 
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Теги:7-20-25займыНацбанк
03.01.2024, 18:55 44326

Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии

Президент выразил соболезнования с жертвами в результате землетрясения
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии
Фото: Акорда
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны, сообщает пресс-служба Акорды.

С глубокой скорбью воспринял новость о разрушительном стихийном бедствии в вашей стране, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования вам и семьям, потерявшим родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и благополучного возвращения пропавших граждан в свои семьи", - говорится в телеграмме.


Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". К настоящему времени известно о 48 погибших. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
 
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Теги:ТокаевЯпониясоболезнование
03.01.2024, 17:38 47361

Электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки появятся в Казахстане

В стране запустят в пилотном режиме единую цифровую платформу для библиотек
Электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки появятся в Казахстане
Фото: freepik.com
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие электронной библиотечной системы обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Более 11 тысяч казахстанских библиотек на сегодня используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывается единая автоматизированная платформа. Благодаря ей читатели смогут легко найти нужную им книгу или же ее электронную версию. Будут внедрены и единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки страны. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства.

На платформе также предусмотрена функция онлайн пополнения книжного фонда. Воспользоваться ею смогут и издательства: вышедшие в свет новые произведения будут загружаться в систему с доступом по платной подписке. Таким образом планируется защищать интересы частных издательств и авторов.

Мы встречались с издателями страны и объяснили порядок размещения книг. Они согласились на предложенные условия", - сообщил вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев.


Отмечено, что в пилотном режиме платформу планируется запустить уже в 2024 году. В первую очередь она заработает на базе крупных библиотек.
 
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Теги:библиотекаПлатформаЗапуск
03.01.2024, 14:38 54856

О чем говорил президент Казахстана в интервью Egemen Qazaqstan

О чем говорил президент Казахстана в интервью Egemen Qazaqstan
Фото: Акорда
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевые тезисы интервью президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

  • Токаев анонсировал расширенное заседание правительства, на котором подведут итоги социально-экономического развития и определят тактику дальнейших действий. В течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.

  • В 2024 году в Казахстане пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.

  • Токаев высказался о январских событиях и ответил на вопрос касательно решения о приглашении военнослужащих ОДКБ. По его словам, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы.

  • Президент рассказал о попытке навязать модель двоевластия в стране. По его словам, это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии. Эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса.

  • Глава государства ответил на вопрос, есть ли в Казахстане политические заключенные.

  • Президент опроверг слухи о том, что он планирует провести референдум по Конституции и вновь принять участие в выборах.

  • Токаев рассказал о новых подходах к управлению экономикой и проблемах закредитованности граждан.

  • Токаев высказался о плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ.

  • Президент высказался о строительстве АЭС в Казахстане. Он отметил, что будут проведены широкие общественные слушания и вопрос будет решен на всенародном референдуме.

  • Глава государства отметил, что в мире существенно возрастает интерес к Центральной Азии.

  • Токаев рассказал о сотрудничестве с Россией.

  • Казахско-китайские отношения можно с уверенностью назвать образцовыми - Токаев.

  • Токаев рассказал о принимаемых мерах для снижения случаев насилия и жестокости, а также прокомментировал петицию, набравшую силу после резонансного убийства Салтанат Нукеновой.

  • Токаев высказался о книге первого президента Назарбаева и о том, будет ли сам писать мемуары.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
 
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Теги:ТокаевИнтервьютезисы
03.01.2024, 14:10 56821

Усилить контроль по недопущению выезда на трассы в непогоду поручил Смаилов

В Астане 29-31 декабря были задержаны более 100 рейсов из-за погодных условий
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения обсуждены на первом в новом году совещании в правительстве.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что с 25 декабря погодные условия ухудшились практически во всех регионах Казахстана. Почти 150 раз объявлялись штормовые предупреждения, закрывалось и ограничивалось движение на автодорогах.

В целом проводится слаженная работа центральных и местных госорганов. Вместе с тем для недопущения трагических случаев требуется усилить взаимодействие отдельных ведомств и организаций", - сказал премьер.


Глава правительства потребовал активизировать работу всех координационных штабов, обеспечить круглосуточную очистку автодорог и улиц населенных пунктов от снега, а также сформировать резервное количество транспортных средств для экстренной эвакуации пассажиров в пункты обогрева.

Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" взять на особый контроль обеспечение безопасного проезда на автодорогах республиканского и международного значения. МЧС совместно с Министерством культуры и информации обеспечить заблаговременное оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях", - отметил он.


Алихан Смаилов также поручил усилить работу по недопущению выезда транспортных средств при введении ограничений и в случае необходимости оперативно передислоцировать спецтехнику на наиболее сложные участки автодорог.

В свою очередь, министр транспорта Марат Карабаев доложил, что с 29 по 31 декабря в Астане отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. В результате было задержано более 100 рейсов. Для принятия необходимых мер работал оперативный штаб с участием представителей аэропорта, авиакомпаний и метеослужбы.

Пассажирам было предоставлено горячее питание и медицинское обслуживание при необходимости (капельница, перевязка), некоторых из них (дети, пожилые, люди с инвалидностью) разместили в гостиницах, для детей организовано вручение новогодних подарков и сладостей с участием аниматоров. При этом авиакомпании осуществят 100% возврат стоимости билетов на задержанные и отмененные рейсы в период с 29 декабря по 2 января", - проинформировал министр.


В настоящее время, по его словам, все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

Для снижения рисков длительных задержек рейсов в будущем будет усилена координация между авиакомпаниями и аэропортами, в частности, планируется выработать алгоритм действий для перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях. Кроме того, будут проработаны вопросы дополнительного укомплектования аэропортов спецтехникой и оборудованием, а также усиления информированности пассажиров.

В преддверии праздничных дней ощутимая нагрузка наблюдалась и на автомобильный транспорт. С 28 декабря по 2 января на территории северо-восточной и центральной частей страны были значительные осадки в виде дождя с переходом в снег, метель с порывами ветра до 30 метров в секунду. При ограничении видимости вводилось 107 краткосрочных закрытий дорог в 13 областях.

Для круглосуточного мониторинга ситуации и принятия необходимых мер работал оперативный штаб. Дорожными службами совместно с акиматами и полицией организовано сопровождение 47 автоколонн между Астаной и Карагандой, Астаной и Кокшетау. Это позволило обеспечить проезд 42 тыс. автотранспортных средств в условиях ограниченной видимости. При этом для очистки закрытых участков дорог круглосуточно было задействовано 422 единицы дорожно-эксплуатационной техники и свыше 700 человек.

В целях стабильной перевозки пассажиров ж/д транспортом в период праздничных дней было увеличено количество предложенных мест в поездах высокого спроса. По 12 маршрутам дополнительно задействовано 296 прицепных вагонов. По направлениям Астана - Алматы - Астана и Астана - Шымкент - Астана назначены дополнительные поезда. Организовано 6 дополнительных пригородных поездов по направлениям Астана - Кокшетау, Астана - Боровое, Астана - Атбасар и Павлодар - Астана.

На сегодняшний день, по информации "КазАвтоЖол" в республике введены ограничения для движения автотранспорта на двух участках.

В Жетысуской области введено ограничение на трассе  Ушарал - Достык, от станции Коктума до станции Достык – 100 км.

В Карагандинской области ограничено движение по трассе Екатеринбург – Алматы, от Пришахтинска до села Новостройка – 16 км.

Напомним, 2 января на трассе Алматы - Екатеринбург из-за нулевой видимости столкнулись сразу семь автомобилей.



 
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Теги:трассаТранспортнепогодаКонтроль

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