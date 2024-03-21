20.03.2024, 14:16 60471
Генпрокуратура: экс-глава МВД Тургумбаев допрошен по делу о январских событиях
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана прокомментировала информацию, распространяемую в соцсетях, об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции.
С начала 2022 года Генеральной прокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам. За их совершение судами уже осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности.
В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - сообщили в ведомстве.
Генеральной прокуратурой также собраны доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. 16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы бывшие руководители спецприемника и управления полиции Карасайского района.
Кроме того, продолжается расследование в отношении бывшего руководства управления полиции Талдыкоргана по фактам хищения служебного огнестрельного оружия.
Другие подробности по этим расследованиям будут доводиться до общественности с соблюдением интересов расследования, а также прав и законных интересов граждан", - пообещали в Генпрокуратуре.
Ранее министра МВД Саденова в кулуарах мажилиса попросили прокомментировать дело в отношении экс-министра Тургумбаева. На это действующий глава МВД ответил, что ведомство это дело не ведет и он не располагает информацией об уголовном расследовании в отношении своего предшественника.
Напомним, с 2019 Тургумбаев занимал пост министра внутренних дел. Вскоре после январских событий, в феврале 2022 года, он получил новый пост - советника президента РК. В августе 2022 год он был освобожден от этой должности.
В августе 2022 года бывшего главу МВД допросили по делу о январских беспорядках в качестве свидетеля.
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21.03.2024, 17:23 6731
Токаев обсудил вопросы развития культуры с Аубакировой и Серкебаевой Дополнено
Известные артистки рассказали президенту о своей творческой деятельности и перспективах развития классической музыки в Казахстане
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил актуальные вопросы развития культуры с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой, сообщает Акорда.
Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования", - говорится в информации.
Также глава государства выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.
В завершение встречи президент пожелал народной артистке успехов в сфере искусства.
Дополнено 21.03.2024, 17.49
Также сегодня глава государства принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву, с которой поговорил о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в стране. Президент высоко оценил талант и профессионализм скрипачки, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в Казахстане, но и за рубежом.
Жамиля Серкебаева поблагодарила главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.
Ранее Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы провел встречи с директором Национального научного центра сейсмонаблюдений Даулетом Сарсенбаевым, акимом города Ерболатом Досаевым и обсудил актуальность формирования национальной буржуазии с членом Национального курултая Гульмирой Илеуовой.
21.03.2024, 16:42 8136
Актуальность формирования национальной буржуазии отметил Токаев
В беседе с членом Национального курултая Гульмирой Илеуовой президент подчеркнул важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы принял руководителя общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову, сообщает Акорда.
На встрече с членом Национального курултая были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.
Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм.
Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана. Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов "закон и порядок" и "социальная справедливость" в целях повышения конкурентоспособности нации", - говорится в сообщении.
Также Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.
Напомним, Национальный курултай прошел в Атырау 15 марта. На заседании Токаев дал ряд поручений правительству.
21.03.2024, 16:00 9731
Обеспечить сейсмобезопасность Алматы поручил Досаеву президент
Фото: Акорда
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии мегаполиса и новых требованиях к городской застройке, сообщает Акорда.
По итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%. Поступления в местный бюджет выросли на 55%, до 287,5 млрд тенге. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%", - доложил Досаев.
Он также рассказал, что в городе вводятся новые требования к застройке, направленные на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.
Проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert", - рассказал глава Алматы.
Он также сообщил о перезагрузке системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. По словам Досаева, сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности Алматы, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Также глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.
Президент отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Он поручил развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены. Однако позже стало известно, что в одной из школ Алматы после землетрясения потрескались несущие стены.
В акимате Алматы рассказали, как и за чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания.
21.03.2024, 11:52 16721
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астаны поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз, сообщает Акорда.
Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: "Доброе слово - это половина блага". Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле", - отметил Токаев.
Он напомнил, что 21 марта отмечается Ынтымақ күні - День солидарности.
Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества.
Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее. Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что Алматы является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.
Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", - сказал глава государства.
Он также рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В их числе: модернизация теплоцентралей и инженерных сетей, строительство и ремонт дорог и запуск новой льготной жилищной программы.
Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия!" - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают Наурыз - праздник весны и обновления. В разных городах Казахстана по этому поводу запланированы концерты и праздничные мероприятия.
20.03.2024, 19:57 46451
Истекает срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу - КГД
Фото: freepik.com
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00 за 2023 год истекает 31 марта. Об этом напомнили в КГД МФ РК.
Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства (прописки).
Декларацию обязаны представить:
- частные нотариусы;
- адвокаты;
- физические лица, получившие прочие доходы, в том числе за пределами Республики Казахстан;
- физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.
Также декларацию обязаны представить физические лица, получившие доход от прироста стоимости (имущественный доход) при продаже имущества либо получившие доход от сдачи в аренду квартиры.
Декларацию по форме 240.00 не представляют лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 в рамках всеобщего декларирования. Поскольку все полученные доходы (ранее подлежащие отражению в 240.00) нужно отразить в декларации по форме 270.00.
Облагаемый доход физического лица определяется в следующем порядке:
доход физического лица, подлежащий налогообложению
минус
сумма корректировки дохода (пункт 1 статьи 341 Налогового кодекса)
минус
сумма налоговых вычетов (в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса).
Декларацию по индивидуальному подоходному налогу можно представить через мобильное приложение E-SalyqAzamat, кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов.
Суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы или прибыль или иного иностранного налога, аналогичного корпоративному или индивидуальному подоходному налогу (иностранный подоходный налог), с доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами РК, подлежат зачету в счет уплаты корпоративного или индивидуального подоходного налога в Казахстане. Для этого должен быть документ, подтверждающий уплату такого иностранного подоходного налога.
Однако размер зачитываемых сумм, предусмотренных Налоговым кодексом, определяется по каждому иностранному государству отдельно.
20.03.2024, 19:46 47711
В Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки
Назначены новые заместители председателей комитетов
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта Бакытжан Качаков и Нуржан Кельбуганов назначены на должности заместителей председателей комитетов МТ РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Бакытжан Качаков назначен заместителем председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля.
Нуржан Кельбуганов назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта.
20.03.2024, 18:00 50956
Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Фото: telegram/Aqorda
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
Завтра президент примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, на этой неделе казахстанцы отметят Наурыз - праздник весны и обновления природы, начала нового года. В целом по республике проводится более 10 тысяч мероприятий.
20.03.2024, 13:31 57911
Казахстанцы не смогут оформлять кредиты без согласия супругов
Также вводится запрет на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект, ужесточающий условия выдачи кредитов, одобрили во втором чтении в мажилисе.
Согласно законопроекту, кредит нельзя будет оформить без согласия супруга или супруги.
В целом проект закона направлен на снижение рисков закредитованности граждан и принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защиту прав потребителей финансовых услуг, сообщил на заседании мажилисмен Берик Бейсенгалиев.
В этих целях вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты", - рассказал депутат.
Также для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности вводится ограничение на переуступку прав требований физических лиц коллекторским агентствам до 24 месяцев с момента возникновения просрочки и с обязательным проведением не менее одной процедуры урегулирования задолженности.
Для защиты прав заемщиков, чьи займы уже переданы в коллекторские агентства, вводится прямая обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц.
Кроме того, законопроект запрещает выселять из единственного жилья в отопительный сезон семьи с несовершеннолетними детьми, а также семьи, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп.
Увеличивается сумма денег, сохраняемая на банковском счете заемщика в процессе взыскания задолженности по кредитам, с одного до двукратного размера прожиточного минимума. Также законопроектом предусмотрено сокращение сроков проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев", - добавил депутат.
Депутаты также предлагают:
- установить запрет на предоставление банковских займов и микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента,
- запретить микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам взаимодействовать с аффилированными частными судебными исполнителями и нотариусами,
- упростить процедуру банкротства физических лиц и т.д.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочек.
Закредитованность населения в Казахстане за последние 2 года выросла в 3 раза - до 18 трлн тенге. 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.
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