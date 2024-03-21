Генпрокуратура: экс-глава МВД Тургумбаев допрошен по делу о январских событиях

Фото: Primeminister.kz

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана прокомментировала информацию, распространяемую в соцсетях, об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции.





С начала 2022 года Генеральной прокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам. За их совершение судами уже осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности.





В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - сообщили в ведомстве.





Генеральной прокуратурой также собраны доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. 16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы бывшие руководители спецприемника и управления полиции Карасайского района.





Кроме того, продолжается расследование в отношении бывшего руководства управления полиции Талдыкоргана по фактам хищения служебного огнестрельного оружия.





Другие подробности по этим расследованиям будут доводиться до общественности с соблюдением интересов расследования, а также прав и законных интересов граждан", - пообещали в Генпрокуратуре.





Ранее министра МВД Саденова в кулуарах мажилиса попросили прокомментировать дело в отношении экс-министра Тургумбаева. На это действующий глава МВД ответил, что ведомство это дело не ведет и он не располагает информацией об уголовном расследовании в отношении своего предшественника.





Напомним, с 2019 Тургумбаев занимал пост министра внутренних дел. Вскоре после январских событий, в феврале 2022 года, он получил новый пост - советника президента РК. В августе 2022 год он был освобожден от этой должности.





В августе 2022 года бывшего главу МВД допросили по делу о январских беспорядках в качестве свидетеля.