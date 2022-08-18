Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - О предстоящих реформах в системе ветеринарии рассказал сегодня на брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, 6 функций акиматов будут переданы Комитету ветеринарного контроля и надзора.

В частности, специалисты службы будут проводить обследование эпизоотических очагов, выдавать акты эпизоотологического обследования, принимать решения о карантине и ограничительных мероприятиях, выдавать лицензии ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения и т.д.", - сообщил Курманов.

Ветеринарные специалисты акиматов также не будут оказывать услуги по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, а также отлавливать и умерщвлять бродячих собак и кошек.

Функции закупа бирок для идентификации сельхозживотных передадут местным исполнительным органам, поскольку централизованный госзакуп через акиматы проходит слишком долго.

При этом для животных, принадлежащих личным подсобным хозяйствам, бирки предоставят безвозмездно, так как закуп будет осуществляться за счет бюджета. А организованные хозяйства (КХ, ФХ, ТОО и др.) смогут приобрести их за счет собственных средств, будь то ушные бирки, радиочастотные бирки или подкожные чипы", - добавил Рустем Курманов.

Кроме того, для своевременной вакцинации поголовья сельхозживотных на законодательном уровне будет проработан вопрос заключения долгосрочных контрактов с отечественными производителями, что позволит иметь в нужное время в необходимом объеме вакцины с актуальными штаммами, поскольку эпизоотическая ситуация в мире постоянно меняется, подчеркнул вице-министр.

Также, по его словам, будет разработано мобильное приложение "Идентификация сельхозживотных", которое позволит создать базу данных поголовья.

Проведение цифровизации и автоматизации процессов ветеринарии обеспечит достоверность статистических данных, освободит ветеринарных врачей от бумажной работы, упростит получение разрешительных документов на экспорт/импорт, а также снизит коррупционные и мошеннические риски при получении субсидий и льготных кредитов", - отметил Курманов.

По его словам, в рамках реформ также будет более чем на 30% повышена заработная плата ветеринаров, а до конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%. В связи с этим решено увеличить объемы платных услуг райветстанций и ветеринарных пунктов в тех местах, где отсутствует конкурентный сектор.

Все вышеуказанные вопросы будут отражены в разрабатываемом законопроекте по внесению изменений и дополнений в закон "О ветеринарии", подчеркнул спикер.