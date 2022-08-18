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НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Распоряжением главы государства Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника президента РК, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ердан Тургумбаев родился в Алматы в 1962 году. Учился в Казахском государственном университете имени Кирова по специальности "юрист-правовед". Также закончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "экономист".
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий".
Трудовую деятельность начал в 1984 году в должности оперуполномоченного угрозыска в Карагандинской области.
С 1986 по 1993 годы работал в Алатауском РОВД Алматы сначала оперуполномоченным, постепенно дойдя до должности замначальника РОВД.
С 1993 по 1995 годы трудился замначальника следственного управления ГУВД Алматы.
С 1996 по 1997 годы работал главой управления налоговых расследований.
С 2001 по 2002 годы работал управляющим директором корпорации "Казатомпром".
Занимал должности начальника УВД Северо-Казахстанской области, начальника городской полиции Алматы.
С 2012 по 2019 годы трудился заместителем министра внутренних дел.
В феврале 2019 года возглавил МВД.
С 25 февраля по 17 августа 2022 года работал советником президента Казахстана.