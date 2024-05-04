Отсрочку по коммунальным платежам предоставят пострадавшим от паводков

Отсрочку предоставят за март и апрель

Фото: Ranking.kz

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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставят отсрочку по отплате коммунальных платежей, - Пострадавшим от паводков казахстанцам предоставят отсрочку по отплате коммунальных платежей, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий.





Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", - говорится в информации.





Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) сформируют местные исполнительные органы. Далее их адресуют коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.





При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент по следующим номерам:





Акмолинская область - 8 (7162) 50-43-27;

Актюбинская область - 8 (7132) 55-73-60;

Атырауская область - 8 (7122)21-10-42;

Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 25-13-25;

Карагандинская область - 8 (7212) 41-52-96;

Костанайская область - 8 (7142) 53-52-40;

Павлодарская область - 8 (7182) 32-12-04;

Северо-Казахстанская область - 8 (7152) 53-42-56;

область Улытау - 8 (7102) 76-03-91.





Ранее в правительстве разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков. Также в Минпроме РК рассказали , как будут восстанавливать жилье пострадавшим от наводнения казахстанцам.



