Лишившимся из-за паводков жилья казахстанцам построят или купят новое
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве промышленности рассказали, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от наводнения казахстанцам.
Для проведения ремонтных работ в пострадавших от паводков домах либо привлекут подрядные организации, либо собственники смогут самостоятельно отремонтировать свой дом за счет выплат от государства, рассказала на брифинге в СЦК официальный представитель ведомства Меруерт Ибраева.
Если дом разрушен и не подлежит восстановлению, государство предлагает два пути решения: это строительство нового жилья, а также приобретение готового жилья на рынке недвижимости. При этом у граждан будет возможность выбрать жилье самостоятельно. Здесь стоит добавить, что предусмотрено ограничение по стоимости, не превышающей утвержденного типового проекта", - сообщила Ибраева.
Что касается жителей дачных объектов, если это их единственное жилье, то государство тоже обеспечит его восстановление, включая случаи, когда нет правоустанавливающих документов. Строительство жилья будет проводиться с применением утвержденных типовых проектов уполномоченного органа и акиматов.
В случае отсутствия документов на жилище право собственности будет подтверждено национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары", госкорпорацией "Правительство для граждан", органами социальной защиты, внутренних дел и здравоохранения", - подчеркнула представитель ведомства.
По ее словам, разработаны типовые проекты по трем климатическим подрайонам со следующими параметрами:
- одноквартирный жилой дом площадью 80 кв. метров (ориентировочный срок строительства - 1,5 месяца);
- двухквартирный жилой дом площадью 160 кв. метров (ориентировочный срок строительства - 2,5 месяца).
Проекты уже направлены в акиматы для дальнейшей реализации и размещены на портале госэкспертизы для повторного применения на местах. Акиматы на местах определяют земельные участки и скоро начнут работы по привязке проектов к местности с прохождением экспертизы", - сообщила Ибраева.
Напомним, казахстанцам также пообещали оплатить ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости. Также Минсельхоз сегодня опубликовал правила возмещения ущерба пострадавшим от паводков фермерам.
Ранее в правительстве рассказали, на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков. В частности, каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Оценку ущерба проведут акиматы, сразу как уйдет вода.
В настоящее время в Казахстане остаются подтопленными 5 862 частных жилых дома и 1 065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.